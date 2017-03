Review: multifunctionele werkkracht ondersteunt A3-formaat

De Workforce serie van Epsons all-in-one inkjetprinters is bedoeld voor thuiskantoren en de (klein)zakelijke markt. De WF-7610DWF is het middelste model uit het Workforce "wide format" gamma en kan printen, scannen en kopiëren tot A3-formaat.

Uitrusting

Omwille van de ingebouwde A3-vlakbedscanner en bijbehorende A3-automatische documentinvoer met een capaciteit van 35 vellen papier is dit een vrij grote machine. Hij past met zijn gewicht van 18,5 kg en afmetingen van 567 x 486 x 340 mm nog net op een stevige werktafel.

Merk overigens op dat deze Epson A3-mfp een ietsje smaller is dan de eerder geteste A3-mfp van Brother, dit ondanks het feit dat het scangedeelte van de Brother MFC-J5320DW slechts A4'tjes aanvaardt. De geïntegreerde A3-adf die boven het apparaat uitsteekt maakt de Workforce WF-7610DWF onvermijdelijk wel heel wat breder.

De papierlade met geïntegreerde manuele uitvoerlade kan tot 250 vellen papier bevatten. Aan de achterzijde is er een klep voor speciale papierformaten zoals enveloppen, etiketten, dikker papier of fotopapier.

Om de vier inktcassettes (1 x zwart en 3 x basiskleuren) te verwisselen, hef je eerst de scannerklep op. De inktwagen zit dan aan de rechterkant. Pictogrammen geven aan waar welke cassette thuishoort.

Deze mfp gebruikt Epson Durabrite Ultra ink met een geclaimde levensduur voor fotoafdrukken van 105 jaar. Naast gewone en XL-versies (1.100 IS0-pagina's) heeft Epson voor deze printer nog een XXL zwart inktcartridge met een levensduur van 2.200 ISO-pagina's. Met die cartridge kosten zwarte afdrukken minder dan de helft van de XL-cassette.

Het grote kleurenaanraakscherm van 10,9 cm dat geïntegreerd is in de schuin omhoog staande bedieningsrand zorgt ervoor dat alle bedieningspictogrammen op één scherm passen. De belangrijkste functies zoals kopiëren, scannen en faxen hebben iets grotere pictogrammen dan minder vaak gebruikte functies zoals instellingen of ecomodus. Het werkt allemaal logisch en gebruiksvriendelijk.

Installatie

De automatisch gedetecteerde Windows 10 driver is functioneel beperkt. Zo is het niet mogelijk om het A3-papierformaat te selecteren of om de printkwaliteit apart van het gekozen papiertype te wijzigen. (Je kunt in de standaarddriver de kwaliteit alleen wijzigen door een ander papiertype zoals "fotokwaliteit mat" in plaats van "gewoon" te selecteren.)

Op zijn website beweert Epson nochtans dat deze mfp compatibel is met Windows 10 indien je hun Universal Print Driver installeert. Maar Windows 10 weigert de recentste versie (v2.64) van de Epson-driver te installeren en meldt dat het programma incompatibel is. De Windows 10-probleemoplosser bevestigt dit, maar geeft geen oplossing en verwijst je door naar de website van Epson.

Versta me niet verkeerd: deze mfp werkt wel degelijk onder Windows 10, maar niet alle mogelijkheden van het apparaat zijn via de standaarddriver bruikbaar. Wellicht moet Epson zijn driver nog aanpassen aan de recentste versie van Windows 10...

Praktijk

Vanaf externe geheugens (naar keuze sd-card, ms-duo en usb-stick) kunnen alleen foto's en afbeeldingen geprint worden, geen documenten. Scannen naar een extern geheugen in pdf, jpg of tiff is wel mogelijk.

Ocr is niet in het apparaat geïntegreerd, zoals bij de eerder geteste A3-mfp Brother, maar op cd levert Epson wel het ocr-programma Presto! Page Manager 9 mee.

De Epson iPrint app voor iOS en Android of Print and Scan app voor Windows 10 Mobile maakt het mogelijk om te printen en te scannen van en naar een mobiel apparaat. Je moet hiervoor wel de Epson Connect-dienst inschakelen. Dit doe je door naar het webadres van de mfp te surfen en je apparaat te registreren.

Je moet dan je e-mailadres invullen en een wachtwoord instellen. De mfp krijgt vervolgens een eigen e-mailadres waarnaar je kunt printen en scannen. Zodra de registratie geslaagd is, print de multifunctional een informatieblad af met het unieke e-mailadres en een qr-code die je met de Epson-app scant om ze te verbinden met het apparaat.

De Workforce WF-7610DWF ondersteunt verder nog Google Cloud Print, PictBridge en Apple AirPrint.

Gebruikskosten

Volgens ons berekening betaal je, papier uitgezonderd, maar alle andere kosten - waaronder de aankoopprijs - inbegrepen, gemiddeld 2,78 eurocent voor een zwartwitpagina en gemiddeld 22,75 eurocent voor een kleurenpagina. Gebruik je het XXL zwartwitcartridge dan daalt de paginaprijs voor een monochrome pagina tot 1,33 eurocent.

Prestaties

We merkten het al bij de A3-mfp van Brother: een grote multifunctional print A4's logischerwijze trager dan een kleinere A4 mfp. Deze Epson doet het wel beter dan de Brother in de test met de 5% bedekte ISO-testbrief. De gemiddelde snelheid van 2,5 pagina's per minuut voor deze test is zelfs sneller dan menige A4 inkjet-mfp. Scannen gaat met een gemiddelde van 1,3 impressies per minuut ook sneller dan bij de Brother, die in dezelfde test 2,5 ipm haalt. De scansnelheid is vergelijkbaar met die van de doorsnee A4-inkjet mfp.

Kleuren- en pdf-afdrukken zijn wel iets trager dan bij de Brother-mfp.

De Workforce WF-7610DWF haalt in onze benchmarks een gemiddelde snelheidsscore van 44/100 (42/100 voor de Brother MFC-J5320DW) en een gemiddelde kwaliteitsscore van 82/100 (86/100 voor de Brother MFC-J5320DW).

Tellen we alles samen dan haalt deze mfp een prestatiescore van 78/100 en een prijsprestatiescore van 68/100 (ter vergelijking: bij de Brother is dit respectievelijk 76/100 en 81/100).

Conclusie

De Epson Workforce WF-7610DWF is geen snelheidsmonster, maar biedt wel volledige ondersteuning voor het A3-papierformaat, ook voor kopiëren en scannen. Het is een gebruiksvriendelijk toestel, dat je bedient via een groot, overzichtelijk lcd-scherm. Zwartwit-prints zijn relatief goedkoop als je het XXL-cartridge installeert. Deze mfp is wel volledig vervaardigd uit plastic.

Prijs; 199 euro (gemiddeld, met twee papierbakken; met één papierbak 149 euro)

