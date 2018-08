Review: nas met nvme-cache werkt stil

Synology verkoopt de DiskStation DS918+ als lege nas. Er zit geen lcd-scherm op, alleen leds. Ze heeft ruimte voor vier harde schijven en dat kan je tot in totaal tot negen schijven uitbreiden met een Synolgy DX517-chassis (aan te sluiten op de eSata-aansluiting achteraan).

Kenmerken

Dit is één van de stillere NAS'en die we al hebben getest. De beide (snel verwisselbare) ventilatoren kan men op drie verschillende snelheden laten draaien: volledig, koel of stil.

Intern heeft deze NAS een quad-core Intel Celeron-processor die twee 4K-videostreams tegelijk transcodeert.

Maar wil je die mogelijkheid om video's 'on the fly' naar een ander formaat te transcoderen effectief gebruiken, dan breid je het standaardgeheugen van 4 GB beter uit met een extra so-dimm voor een maximaal totaal van 8 GB ram.

Onderaan zijn er twee eenvoudig te openen klepjes waarachter sleuven schuilgaan voor m.2 nvme 2280-SSD's. Die kan men gebruiken voor cachen, bijvoorbeeld van virtualisatie- of database-applicaties.

De DS918+ is gecertificeerd voor verschillende virtualisatie-oplossingen, bijvoorbeeld ook OpenStack.

Beheer

Het Linux-gebaseerde DSM (DiskStation Manager)-besturingssysteem heeft een desktopachtige vensterinterface.

Je regelt de werking volledig volgens behoefte. De webinterface werkt naadloos met mobiele browsers, al heeft Synology ook tientallen mobiele apps voor allerlei functies.

Naast antivirus zijn er andere beveiligingsopties, zoals AppArmor, dat schadelijke apps automatisch blokkeert, of de mogelijkheid om apps van niet-vertrouwde bronnen automatisch te blokkeren. Daarnaast ondersteunt de nas tweestappenverificatie.

Schijven worden automatisch geconfigureerd met behulp van Synology's flexibele Hybrid RAID (SHR)-beheersysteem. BTRFS is het standaard bestandssysteem.

De cloudfuncties zijn zeer uitgebreid. Met de Cloud Station Suite is de NAS veilig vanop afstand benaderbaar en back-upt en synchroniseer je informatie compleet met intelligent versiebeheer zodat je een bestand naar een specifiek tijdstip kunt herstellen.

Alle informatie wordt sterk geëncrypteerd en gecomprimeerd. Valt het internet weg dan kan je offline werken. Alle wijzigingen die je aangebracht, worden gesynchroniseerd zodra de NAS opnieuw is verbonden met internet.

Apps

Niet alle apps zijn overigens gratis. De uitgebreide MailPlus e-mailoplossing komt met vijf gratis accounts. Extra licenties zijn eeuwig geldig, maar functioneren na activering alleen op deze nas: je kan ze niet migreren.

Als je een 'high-availability cluster' configureert met meerdere Synology-nas'en dan zijn tien e-mailaccounts gratis voor één cluster.

Ook voor exFAT-toegang moet je een klein bedrag betalen. En wil je overschakelen van Synology's eigen basis-antivirus naar de uitgebreidere McAfee-variant dan kost dit eveneens geld.

Nieuw is Synology C2 Backup, een aes-256 geëncrypteerde cloud-backupservice specifiek ontworpen voor de nas'en van deze fabrikant die werkt met de Hyper Backup-app.

De datacentra staan in Frankfurt en vallen dus onder de EU-privacyregels.

Prijzen exclusief btw starten vanaf 9,99 euro/jaar voor 100 GB en gaan tot 69,99 euro/jaar voor 1 TB, met deduplicatie van gegevens.

Eén Synology-account kan C2 Backup gebruiken met meerdere NAS'en, zolang ze maar dezelfde account gebruiken.

De prijzen lijken ons redelijk in vergelijking met de vele andere cloudback-updiensten die je trouwens ook via Hyper Backup kan gebruiken.

Prestaties

De prestaties zijn goed. Naargelang de toepassing varieert de doorvoersnelheid (gemeten met Intel NASPT en ssd's) tussen de 13 MB/s voor het kopiëren van directories naar de nas tot 361 MB/s voor het opnemen van video. Kopiëren van bestanden gebeurt aan 220 MB/s.

Conclusie

De Synology DiskStation DS918+ biedt veel mogelijkheden en presteert goed. Deze stille nas biedt veel waar voor zijn geld.

Prijs: 599 euro zonder schijven

Bron: www.diskidee.be