Review: Nest bewakingscamera voor buiten

Eerder testten we al een brand- en rookdetector van Nest Labs, een dochterbedrijf van de Google-holding Alphabet Inc. De Nest Cam Outdoor is de buitenhuisversie van de eveneens eerder geteste Nest Cam.

Kenmerken

Deze IP65-weerbestendige variant werkt eveneens volledig draadloos via wifi 802.11a/b/g/n. De camera heeft een groothoeklens met een kijkveld van 130 graden en neemt videobeelden op in Full HD (1080p)-resolutie aan 30 beelden per seconden met h.264 encodering en beveiligde 128-bit aes-geëncrypteerde streaming.

Bij 1080p heeft de camera tussen de 450 en 1200 Kbit/s draadloze bandbreedte nodig. Bij 720p daalt dit tot 200 à 500 Kbit/s. De gebruikte bandbreedte hangt mede af van hoeveel beweging er in het opgenomen beeld gebeurt.

Het nachtzicht gebruikt acht infrarood-ledlampen om beelden op te nemen in het donker. De Cam Outdoor heeft tevens een ingebouwde microfoon, luidspreker en rgb-led. De camera blijft werken tot -20°C en +40°C.

De Nest Cam weegt 313 gram en meet 7,2 x 7,2 x 8,9 cm. De meegeleverde usb-voedingskabel is 7,5 m lang.

Met de Nest-app kun je alle Nest-camera's die je gebruikt van overal bedienen, live videobeelden bekijken en beelden tot drie uur terug bekijken. Via de app kan je ook met iemand spreken met behulp van de ingebouwde luidspreker en microfoon.

Net als bij de Nest Cam kan je bij de Nest Cam Outdoor een abonnement nemen op Nest Aware. Dan streamt de camera continu live videobeelden en slaat deze op in je Nest-account. Er wordt een volledige videogeschiedenis van tien of dertig dagen samengesteld. De prijs voor een abonnement op Nest Aware start bij 100 euro per jaar voor tien dagen videogeschiedenis; 30 dagen videogeschiedenis kost 300 euro per jaar. De eerste maand kun je deze dienst gratis uitproberen. Let op: het abonnement is per camera te nemen, zodat dit een zeer dure affaire kan worden...

In de doos

De doos bevat naast de camera en documentatie ook alles wat je nodig hebt om de Nest Cam zelf te installeren: een weerbestendige voedingskabel van 7,5 m, sabotagebestendige clips om de kabel netjes te bevestigen, ankers en schroeven om de magnetische houder tegen een muur te bevestigen en uiteraard de tweezijdige magnetische houder zelf waarop je de camera vastklikt.

De documentatie legt visueel uit hoe je de camera best monteert, maar deze video toont dit in nog groter detail.

Ingebruikname

Je configureert de camera eerst binnenshuis met de app, net op dezelfde manier als je dit doet met de gewone Nest Cam. In essentie scan je een qr-code, waarna je alle instellingen doorvoert zoals we eerder al beschreven.

Daarna vind je een plekje buitenshuis en monteer je de camera zoals getoond in de video hierboven.

Bediening en gebruik

De bediening en het gebruik zijn zoals bij de eerder geteste Nest Cam. Er zijn intussen wel enkele nieuwe mogelijkheden in de app geïntroduceerd. Zo kun je clips met bewakingsbeelden tot drie uur terug gratis bekijken. Ook kun je de camera actief een clip van dertig seconden laten opnemen.

Nieuw is ook de mogelijkheid om de camera automatisch in- en uit te schakelen afhankelijk van of je wel of niet thuis bent. Hiervoor wordt de locatiegeschiedenis van je smartphone gebruikt. Daarnaast kun je de camera ook in- en uitschakelen volgens een week- en uurschema.

Op de bijbehorende website https://home.nest.com/ kun je niet alleen de beelden en het geluid bekijken en beluisteren, maar ook bewakingszones instellen, al dan niet met geluid. De camera reageert dan alleen op bewegingen of geluid in de ingestelde zone. De webserver kan video's voortaan ook in html5 afspelen in plaats van in Adobe Flash.

Het instellen van zones kan overigens niet in de app, maar de waarschuwingen krijg je daar wel. In de app én op de website kun je gebeurtenissen-clips terugkijken tot drie uur in het verleden. Dit is gratis. Wil je méér, dan dien je een abonnement te nemen op het dure Nest Aware.

Conclusie

De Nest Cam Outdoor is stevig gebouwd, compact, gebruiksvriendelijk en biedt een goede videokwaliteit. Je kunt sinds kort ook tot drie uur terug bewakingsclips bekijken. Maar we blijven erbij dat je te veel moet betalen voor Nest Aware, die een videogeschiedenis van tien of dertig dagen in de cloud opslaat. Het wordt helemaal belachelijk als je voor elke camera apart een duur abonnement moet nemen! De Nest Cam Outdoor werkt bijvoorbeeld niet met je nas, zodat je niet zelf lokaal beelden kunt opslaan. Het is een mooi, maar veel te duur product dat we omwille van die redenen niet aanbevelen.

Prijzen: 199 euro aankoopprijs. 10 euro maandelijkse abonnementsprijs of 100 euro jaarlijkse abonnementsprijs voor tien dagen videogeschiedenis (300 euro voor dertig dagen). Dertig dagen gratis abonnement inbegrepen in de aankoopprijs. Drie uur detectieclips eveneens gratis.

