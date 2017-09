Review: netwerk-switch voor snelle streaming

Switches verbinden netwerkapparaten met elkaar. En omdat we steeds meer eisen stellen aan thuisnetwerken, is het logisch dat we dan ook betere en vooral intelligentere netwerkswitches willen. Gelukkig zijn die niet alleen slimmer, maar ook betaalbaarder dan ooit.

Kenmerken

De Netgear GS808E Nighthawk S8000 Gaming & Streaming Switch is bedoeld voor thuisgebruik. Het is een zogenaamde beheerde (managed) switch, die je kunt instellen. Zo verleen je bepaalde soorten netwerkverkeer voorrang via quality of service (QoS), naar keuze globaal of voor één of meer poorten.

Ook kun je virtuele netwerken (vlan's) creëren waarbij je je netwerk in verschillende segmenten indeelt. Zo kun je voorkomen dat een zwaar belast netwerksegment (denk aan gamen) de 'gewone' segmenten onnodig belast.

Deze compacte, stevige 16 Gbit/s switch heeft hetzelfde futuristische straaljagersdesign als de gelijknamige Netgear-routers (bv. de Netgear Nighthawk AC2300 Smart Wifi Router) en -repeaters, bv. de recent geteste Netgear EX7300 Nighthawk X4 Wifi Range Extender.

Gevolg is wel dat alle poorten zich op de achterzijde bevinden, wat bij een switch ongebruikelijk is.

Netgear hamert sterk op de bijzonder streamingcapaciteiten van de S8000, maar het speciale design kan niet verbergen dat dit intern gewoon een 16 GBit/s achtpoortenswitch is zoals er verschillende in het productgamma van deze fabrikant steken. Op papier is de switchingsnelheid exact hetzelfde als bijvoorbeeld Netgear's klassiek vormgegeven Unifi Switch 8 of Prosafe Switch 8.

Netgear beweert wel dat de S8000 (net zoals zijn ProSafe-switches) een half zo lage 'latency' (vertragingsfactor) heeft als 'andere' switches. Die bewering laten we voor rekening van Netgear, want ze is moeilijk in de praktijk te verifiëren aangezien de meeste andere switch-fabrikanten erg vaag blijven over de latency van hun switches. Latency speelt wel degelijk een rol bij de netwerkprestaties van sommige games, dus het kan in elk geval geen kwaad dat deze switch daar extra aandacht aan besteedt.

De Nighthawk S8000 heeft verder expliciete layer 2 multicast-, 'igmp snooping' en 802.1p qos-ondersteuning. Dat verbetert streaming en gaming, maar is evenmin een unieke eigenschap: "gewone" managed switches ondersteunen dit meestal ook.

Deze switch heeft een kleine, externe voeding en maakt dankzij passieve koeling geen lawaai. Dát is wel een verschil met 'gewone' switches, die vaak erg veel lawaai maken. Het driehoekige van een zinklegering vervaardigde chassis helpt daarbij, zelfs in die mate dat de Nighthawk S8000 switch geen ventilatiegaten nodig heeft.

Praktijk

De S8000 verschijnt gewoon als "netwerkinfrastructuur" in het Windows-netwerk. Dubbelklikken op het pictogram opent het webbeheer.

Je logt in met het verstekwachtwoord 'password', dat je ook terugvindt op een sticker aan de onderkant van de switch. Helaas verplicht het beheer je niet om dit te wijzigen in een uniek wachtwoord, wat veiliger zou zijn.

Poort 1 is standaard geoptimaliseerd voor gaming en poort 2 voor media streaming, maar je kunt dit uiteraard voor elk van de acht poorten wijzigen.

Je kunt alle instellingen in één keer wijzigen via zogenaamde 'presets', waarvan er twee (voor gaming en media streaming) al klaar staan. De huidige instellingen kun je eerst bewaren in een eigen preset. Standaard hebben alle poorten dezelfde prioriteit.

Deze switch ondersteunt twee statische lags of 'link aggregation groups' van elk maximaal vier poorten. Daarmee kun je poorten aan elkaar koppelen om zo hogere netwerkprestaties te verkrijgen.

Verder wordt 'energy efficient ethernet' (ieee 802.3az) ondersteund, maar dit moet je wel expliciet inschakelen. Het kan tot een kleine besparing in het stroomverbruik leiden.

Firmware-updates moet je zelf downloaden en dan toepassen: dit gebeurt niet automatisch. Tijdens de test vonden we een nieuwe firmware 1.0.1.6 op de supportpagina van de GS808E. Deze voegt Apple Bonjour discovery en Windows UPnP discovery toe en lost een DNS-bug op. Het is dus aan te raden deze toe te passen.

Conclusie

Deze stille, beheerde switch voor thuisnetwerken biedt expliciete streaming- en qos-ondersteuning, werkt stil en heeft een leuk futuristisch design. Het beheer is wel volledig Engelstalig, de poorten bevinden zich op de achter- in plaats van voorzijde en firmware-updates moet je manueel toepassen. De prijs is verhoudingsgewijs hoog: voor minder dan de helft koop je een vergelijkbare Netgear GS108Ev3 ProSAFE 8-Port Gigabit Ethernet Plus Switch. Die is natuurlijk minder mooi en ze ondersteunt evenmin poortkoppelingen, maar voor de rest is er weinig verschil met deze duurdere Nighthawk-switch.

Gemiddelde prijs: 115 euro

Bron: www.diskidee.be