Review: Nintendo Classic Mini Super NES

De NES Classic Mini was vorig jaar een net iets tè overweldigend succes: de miniconsole gleed zo snel over de toonbanken dat heel wat geïnteresseerde consumenten, tegen de tijd dat Nintendo na nieuwjaar de productieband tot stilstand bracht, geen enkele kans meer maakten om nog een in handen te krijgen. Wat dan weer oude maar nooit bewezen grieven opnieuw in gang zette over hoe de Japanse gamefabrikant opzettelijk schaarste veroorzaakt in zijn winkelleveringen om de hype rond zijn producten hoog te houden, maar dat is een ander verhaal.

In ieder geval: u zult dit jaar hetzelfde probleem niet meer hebben met opvolger Super NES Classic Mini, belooft Nintendo. De productievolumes werden opgevoerd, de console komt twee maanden vroeger in het seizoen uit dan zijn voorganger, en de productie wordt gewoon doorgezet na nieuwjaar.

Gebalanceerd game-aanbod

Of er opnieuw evenveel vraag zal zijn naar de Classic Mini Super NES als naar zijn voorganger? Dat vermoeden we wel. Het publiek van millennials dat zo reikhalzend uitkeek naar de mini-uitvoering van de NES wilde er misschien vage kindsheidsherinneringen mee oproepen, maar de originele Super NES - bouwjaar ergens tussen 1992 en 1997 - knoopt aan met hun nog veel bewuster meegemaakte tienerjaren. Het aanbod van 20+1 games die op het ding staan voorgeïnstalleerd (over die '+1' zo dadelijk meer) voelt gebalanceerder en vollediger aan dan hetgene dat je met de NES Mini vorig jaar gepresenteerd kreeg. Titels die destijds synoniem stonden met de console, zoals Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Yoshi's Island, Super Punch-Out, Super Street Fighter II en Super Mario World, staan in hun volle 16-bits-glorie in het makkelijk doorspeurbare balkmenu, net als vorig jaar klaar om in drie modi te worden gespeeld: in 4:3-beeldratio, in 'pixel perfect' zodat alle beeldpunten knisperend op je moderne flatscreen tevoorschijn komen, en - voor de liefhebbers - 'CRT Mode', waarin het gevoel van een oude beeldbuistelevisie wordt gesimuleerd, inclusief lijnen in het beeld.

Van langere adem

Net als de NES Mini vorig jaar is de Super NES Mini opnieuw een erg natuurgetrouwe replica van de klassieke console. Een paar frustraties van vorig jaar zijn bovendien weggewerkt: er zijn standaard twéé controllers meegeleverd in plaats van één, en hun kabeltjes zijn wat langer. Aan de interface is weinig veranderd, behalve dan dat er nu ook een Rewind-feature bijkwam, waarmee je niet alleen je voortgang op ieder moment kunt opslaan, maar ook nog eens terug kunt keren naar eender welk punt op het scherm waar je het lastig kreeg. Het geeft u potentieel nieuwe kansen in notoir moeilijke games uit het aanbod, zoals Super Ghouls 'n' Ghosts en Super Contra III.

Maar nu genoeg over de klassiekers. Neem, als u het ding toch op uw tv hebt aangesloten, de tijd om ook een paar onbekende pareltjes uit te proberen, zoals F-Zero en Fire Emblem. Speel bovendien het eerste level van Star Fox uit, en u ontsluit de nooit gelanceerde opvolger Star Fox 2 (die '+1', dus). De Super NES Mini herinnert ons ook aan het feit dat de originele console het moment markeerde waarop videogames een verhalend entertainmentmedium werden, met titels van veel langere adem: een Final Fantasy III, Super Mario RPG, Secret of Mana en The Legend of Zelda: A Link to the Past hebben verhaallijnen die tientallen uren duren.

We garanderen dat u, nadat u van alle games in de collectie hebt geproefd, altijd wel op één titel zult blijven hangen. Bij ondergetekende was dat Super Metroid, een game uit 1994 wiens briljantie me ondertussen al was ontgaan. En tegen de tijd dat de kerstperiode alweer voorbij is, en u eindelijk klaar bent met uw favorietje, staan er nog 19 andere klassiekers voor u klaar. Plus één!

Prijs: € 99,99