Review Nokia 8 Sirocco: Android One in een jasje van glas

Met de Nokia 8 Sirocco wil het Finse moederbedrijf HMD Global de strijd aangaan met de echte topsmartphones van dit moment. Het prijskaartje is dan ook navenant: 749 euro moet het toestel opbrengen, ongeveer evenveel als wat je vandaag voor een Samsung Galaxy S9 of LG G7 ThinQ betaalt. Op zich best opmerkelijk voor een telefoon van 'maar' 5,5-inch. Ter vergelijking de S9 en G7 pakken uit met displays van respectievelijk 5,8- en 6,1-inch. De Sirocco moet het dan ook vooral hebben van een aantal andere troeven.

Eén en al glas

Onder de motorkap vertoont de Sirocco flink wat gelijkenissen met de gewone Nokia 8 (van 599 euro), maar het design is compleet verschillend. Grootste blikvanger is het beeldscherm dat aan de zijkanten gebogen afloopt, net als bij de Galaxy S9. Dat de Nokia desondanks toch een eigen smoel heeft komt door zijn ietwat gedrongen postuur: waar de meeste premium smartphones tegenwoordig een meer langwerpige schermverhouding van 18:9 etaleren (of nóg langer) blijft de Sirocco trouw aan de klassieke aspectratio van 16:9. En dat misstaat dit toestel zeker niet.

Over de beeldkwaliteit zijn we minder te spreken. Het pOLED-scherm met QHD-resolutie (2.560 x 1.440 pixels) oogt weliswaar haarscherp, maar aan de gebogen randen treedt - zeker bij heldere beelden - een blauwachtige verkleuring op. Wat erger is: wanneer je het toestel kantelt - horizontaal of verticaal, dat maakt niet uit - blijkt het hele scherm last te ondervinden van dit fenomeen. Zoiets kunnen we in deze prijsklasse niet door de vingers zien; het komt deze Sirocco dan ook op een halve ster aftrek te staan.

Delen Met een 'dikte' van slechts 7,5 mm behoort de Sirocco tot de slankste smartphones op de markt.

95 procent glas

Overigens bestaat de Nokia 8 Sirocco voor liefst 95 procent uit Gorilla Glass 5 - dus ook de volledige achterkant. De overige 5 procent wordt ingevuld door de dubbele camera, de vingerafdruksensor achterop en het metalen frame dat amper 2 millimeter dun is (want ook aan de achterzijde lopen de randen gebogen af). Daardoor lijkt de telefoon best kwetsbaar, maar dat valt in de praktijk goed mee. Gorilla Glass 5 is niet alleen uitermate krasbestendig, zelfs een val van 1,60 meter hoog zou in 80 procent van de gevallen niet in scherven mogen resulteren.

Met een 'dikte' van slechts 7,5 mm behoort de Sirocco tot de slankste smartphones op de markt. Enkel de dubbele hoofdcamera puilt een millimetertje of zo uit, maar dat is bij de concurrentie doorgaans niet anders. Achter de twee Zeiss-lenzen gaat een 12 MP-sensor met lensopening f1.7 en een 13-megapixelaar met f2.6 schuil. Een diafragma van f1.7 is behoorlijk groot voor een smartphone, maar de Galaxy S9 (f1.5) en Huawei P20 Pro (f1.6) presteren vooral bij minder goede lichtomstandigheden nog net iets straffer.

De bovenste camera (van 12 MP) biedt een groothoeklens van 78,2 graden, de onderste een telelensfunctie met 2x optische zoom om objecten dichterbij te halen zonder dat dat ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Een 5 MP selfiecamera maakt de plaatjes compleet.

Bij daglicht zijn de foto's van de hoofdcamera's van uitstekende kwaliteit: mooi belicht, goed van contrast en haarscherp. De kleuren lijken op het eerste gezicht niet helemaal te stroken met de realiteit, maar dat komt door het pOLED-display dat iéts te hard wil knallen. Op een computerscherm ziet hetzelfde kiekje er veel beter, of in elk geval levensechter uit.

Er is ook een Livebokeh-functie, bijvoorbeeld om bij portretfotografie de achtergrond op natuurlijke wijze te vervagen. Alleen werkt dat snufje bij deze Sirocco vreemd genoeg voor geen meter. Van dichtbij kan je niet eens deftig scherpstellen op een object, en het wazige effect in de achtergrond oogt ook nog eens veel te kunstmatig. Terug naar de tekentafel met die handel Nokia, en neem een voorbeeld aan de P20 Pro van Huawei die het bokeh-effect tot in de puntjes beheerst.

Android One

Wat we dan weer ten zeerste toejuichen is Nokia's keuze voor Android One. Dat is de meest zuivere uitvoering van - in dit geval - Android 8.1.0 Oreo, zonder overbodige apps, skins, bloatware of andere toeters en bellen.

Een voordeel daarvan is dat er op de smartphone meer ruimte overblijft voor dingen die wel belangrijk zijn, zoals je foto's of muziekcollectie. In theorie moet een dergelijk toestel ook iets sneller aanvoelen en minder energie verbruiken. Gebruikers van een telefoon met Android One zijn de komende drie jaar bovendien verzekerd van maandelijkse beveiligingsupdates: tijdens onze testperiode zagen we er verscheidene binnenrollen. Daarnaast garandeert Google dat het besturingssysteem zelf ook twee jaar geüpdatet zal blijven.

Delen De Sirocco is een goede poging van Nokia om mee te spelen in de allerhoogste regionen. Maar...

Net als de Nokia 8 (en menig andere high-end toestel) wordt de Sirocco aangedreven door een Snapdragon 835 processor. Met 6 GB RAM en 128 GB opslagcapaciteit baadt het vlaggenschip aanzienlijk ruimer in het geheugen dan zijn goedkopere broer, maar in onze benchmarks vertaalt zich dat niet onmiddellijk in extra paardenkrachten. Wat rekenkracht betreft is de Sirocco goed gewaagd aan de Huawei P20 Pro, maar moet het toestel toch zijn meerdere erkennen in onder meer de Galaxy S9, LG G7 ThinQ en Sony Xperia XZ2.

Onthouden we ook nog: de stof- en waterbestendige behuizing (IP67-rating), de mogelijkheid om de 3.260mAh accu van de telefoon draadloos op te laden en de drie geïntegreerde microfoons om hoogwaardige geluidsopnames te maken (in 24-bits audio, tot maximaal 132 decibel). Een klassieke hoofdtelefoonaansluiting ontbreekt, maar Nokia levert wel oortjes mee die je kan inpluggen via de USB-C connector.

Conclusie

De Sirocco is een goede poging van Nokia om mee te spelen in de allerhoogste regionen. Het toestel koppelt een puik stel camera's en een hele cleane Android One-interface aan een uniek en bovenal geslaagd design. Maar omdat het scherm serieuze steken laat vallen en de rekenkracht ons ook niet echt van onze sokken blaast, besteden we onze zuurverdiende centen toch liever aan een van de echte toppers.

Prijs: 749 euro (kleur: Black)