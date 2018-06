Review OnePlus 6: Goedkope namaak van hoge kwaliteit

Laten we deze review eens beginnen met enkele prijskaartjes: de Huawei P20 Pro kost 899 euro, de LG G7 ThinQ en Samsung Galaxy S9 moeten 849 euro opbrengen en voor de nieuwe U12+ vraagt HTC 799 euro. De prijzen van OnePlus, dat in 2014 zijn eerste toestel lanceerde, liggen daar ver onder. Het nieuwe instapmodel, voorzien van 6 GB RAM en 64 GB opslaggeheugen, heeft u al voor 519 euro. Voor 50 meer krijgt u 8 GB/128 GB en als u 619 euro veil heeft verdubbelt de opslagcapaciteit nog eens naar 256 GB. Toegegeven, het zijn niet meer de spotprijzen waarmee OnePlus de voorbije jaren furore maakte (de oorspronkelijke OnePlus One kostte met 269 euro zowat de helft!), maar het prijsverschil met de grote merken blijft lichtjes hallucinant.

Met notch, tiens

Delen OnePlus wacht gewoon af wat de concurrentie doet... om die features enkele maanden later zelf te implementeren tegen een veel lagere prijs.

Dat zou allemaal perfect te verklaren zijn als de OnePlus 6 een smartphone was van mindere kwaliteit. Maar niets is minder waar. Neem nu het Full HD+ AMOLED-scherm van 6,28-inch: het is niet alleen groter dan dat van alle andere toestellen die we zonet opsomden, het biedt ook als enige (uit dit lijstje) een aspectratio van 19:8 - daar waar de meeste fabrikanten net zijn overgeschakeld van de 16:9-beeldverhouding naar 18:9 of 18,5:9. Een notch of inkeping, de door de iPhone X ingezette smartphonetrend van dit moment, ontbreekt evenmin. Verder heeft de OnePlus 6 hoegenaamd geen 'dikkere' schermranden dan de échte flagships en valt er over de bouwkwaliteit en het design ook weinig verkeerds te zeggen. Sterker nog, doordat de Chinese constructeur er een sport van heeft gemaakt om de hipste snufjes van bestaande toptoestellen te verenigen in één smartphone, oogt de OnePlus 6 misschien nog wel het coolst van allemaal - met name in de matte Midnight Black-uitvoering!

Die aanpak verklaart meteen ook het scherpe prijskaartje: OnePlus hoeft veel minder te investeren in research & development, maar wacht gewoon af wat de concurrentie doet... om die features enkele maanden later zelf te implementeren tegen een veel lagere prijs.

Want waar we ook kijken of zoeken, we ontdekken bij de OnePlus 6 eigenlijk nergens inferieure componenten. Krachtbron van dienst is bijvoorbeeld een Qualcomm Snapdragon 845, de processor die we tevens terugvinden in de Sony Xperia XZ2, de HTC U12+ en in de (Amerikaanse versie van de) Galaxy S9. Die rekenkracht weerspiegelt zich ook in de prestaties: volgens het allround testprogramma AnTuTu is de OnePlus 6 meer dan gewaagd aan de HTC U12+, en zelfs sneller dan de LG G7 en Huawei P20 Pro waarop we dezelfde benchmark loslieten. We moeten er wel bij vermelden dat wij het middelste model hebben getest, dus met 8 GB RAM en 128 GB opslagruimte. De LG G7 heeft bijvoorbeeld maar 4 GB aan boord, en bij extreem zwaar rekenwerk (zoals bij een benchmark als AnTuTu) maakt dat echt wel een verschil. In het dagdagelijkse gebruik zijn al deze toestellen echter meer dan snel genoeg.

Dual Camera

Ook de optiek laat weinig te wensen over. Achteraan ontwaren we een Dual Camera, bestaande uit een 16 megapixelaar met lensopening f1.7 én optische beeldstabilisatie, en een 20 MP secundaire camera. De OnePlus 6 schiet prima kiekjes, al moet het toestel toch zijn meerdere erkennen in de echte cameratoppers, zoals de Galaxy S9 en Huawei P20 Pro (die er zelfs een derde lens tegenaan gooit). De selfies van de OnePlus zijn overigens wél van topklasse, dankzij een 16 MP front-facing camera. Noteer ook dat deze telefoon kan filmen in 4K-kwaliteit en dat zelfs aan 60 fps oftewel beelden per seconde.

De OnePlus draait op Android 8.1 Oreo met daaroverheen een interface-laagje dat de fabrikant OxygenOS heeft gedoopt, maar dat eigenlijk nauwelijks afwijkt van de pure stock Android-ervaring, zonder overbodige toeters of bellen. Andere noemenswaardige kenmerken zijn de accu van 3.300mAh met snellaadfunctie (een half uur laden levert genoeg batterijniveau voor de hele dag) en het meegeleverde transparante beschermhoesje. Voor een hoofdtelefoon moet je bij OnePlus dan weer wél zelf zorgen. Minpunten? Weinig. Eigenlijk stoorden we ons alleen aan de vingerafdruksensor die niet altijd van de eerste keer reageert, waarschijnlijk omdat het ding aan de kleine kant is. Hou er ook rekening mee dat het geheugen niét uitbreidbaar is. Ga dus meteen voor 'ruim genoeg'.

Conclusie

Goedkope Chinese namaak stond vroeger gelijk aan brol. OnePlus bewijst sinds enkele jaren dat het ook anders kan. De fabrikant kopieert alles wat los en vast zit, maar doet dat wel héél erg goed, met een prijs-kwaliteitverhouding die (bij ons in West-Europa) nog steeds ongeëvenaard is. Als je de allernieuwste smartphonesnufjes niet per se vanaf dag één hoeft te hebben, maar gerust enkele maanden kan wachten, dan doe je met een toestel als de OnePlus 6 een gouden zaak.

Prijzen: van 519 tot 619 euro (beschikbaar in de kleuren Mirror Black, Midnight Black en Silk White)