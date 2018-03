Review: pc's en mac's bedienen met één toetsenbord, muis en scherm

Het van oorsprong Duitse ShareMouse heeft een zeer compact installatieprogramma van maar 4 KB. Het bestaat ook in een zogenaamde draagbare versie die direct vanaf een geheugenstick of cloud-schijf gestart kan worden.

De normale werking is via een Windows-service, wat op sommige pc's een herstart vereist na de installatie. Bij ons was dat op één pc het geval, op een andere niet. In elk geval is de gemeenschappelijke console direct na installatie gebruiksklaar, waarbij alle aanwezige muizen en toetsenborden alle in het peer-to-peernetwerk opgenomen pc's en Mac's kunnen bedienen.

ShareMouse detecteert concurrerende software zoals het eerder geteste Input Director en waarschuwt desgevallend met een pop-upvenster dat je die niet samen mag gebruiken. Logisch, maar toch mooi dat daarop even wordt gewezen.

De tcp-poort 6555 en udp-poort 1046 moeten beschikbaar zijn, maar je kan dit achteraf wijzigen en de software configureert de Windows-firewall zelf.

Via het taakbalkpictogram wijzig je allerlei instellingen, zoals 'mouse wrap', sneltoetsen voor allerlei taken, het gelijkschakelen van de monitorresoluties, het synchroniseren van zaken zoals uitschakelen van de computer(s), wisselen van gebruiker en inschakelen van de schermbeschermer, of het gebruik van ctrl-alt-del. Inactieve monitoren kan men automatisch dimmen.

Met de 'monitor manager' sleep je de pictogrammen die de aangesloten schermen voorstellen in de juiste volgorde, om op die manier een correcte werking van de muis te garanderen.

Verbindingen kan je met een wachtwoord beschermen en zijn dan versleuteld met aes. De gebruikte sleutelsterkte vonden we evenwel niet terug.

Praktijk

ShareMouse werkte direct na de installatie en dit ook soepel over een draadloze netwerkverbinding. Inzake functionaliteit bevindt dit consoleprogramma zich tussen het iets uitgebreidere, maar moeilijker te configureren Input Director en het eenvoudige Microsoft Mouse w/o Borders in.

Net zoals Input Directory werkt het probleemloos met het snel schakelen van gebruikers ('Windows fast user switching') en heeft het geen problemen met beveiligde Windows uac pop-ups.

Jammer genoeg is de privéversie functioneel eerder beperkt. De geavanceerde opties zoals klembord delen, uitwisselen van bestanden of synchroniseren van allerlei functies vergen allemaal een licentie, al kan je het programma in de praktijk wel dertig minuten lang onbeperkt gebruiken, maar daarna dien je het opnieuw te starten of een licentie te kopen.

Conclusie

Het belangrijkste verkoopargument voor ShareMouse is de mogelijkheid om ook een Mac in het peer-to-peernetwerk op te nemen. Werk je zowel met pc als met Mac dan is ShareMouse een interessant alternatief voor de eerder geteste oplossingen Input Director en Microsoft Mouse w/o Borders.

Prijzen: Free: gratis voor persoonlijk gebruik en voor twee computers en één scherm. Standard: $29,95 voor commercieel gebruik. Pro: $49,95 voor commercieel gebruik met maximaal negen computers en vier schermen. Alle mogelijkheden van de commerciële versies kan men dertig minuten lang gratis uitproberen, daarna moet het programma opnieuw worden gestart.

Bron: www.diskidee.be