Review: piepkleine hotspot met aanraakscherm

De Netgear AirCard 810S Mobile Hotspot verdeelt een 4G LTE-verbinding tot 600 Mbit/s met maximaal vijftien wifi-apparaten. Je stelt alles in via een aanraakscherm en de hotspot werkt ook als usb-modem.

Kenmerken

De Netgear AirCard 810S past in elke binnenzak, maar is wel net iets groter en zwaarder dan de D-Link DWR-932 Mobile Wi-Fi Hotspot 150 Mbps. Maar ze is ook sneller en ondersteunt in theorie mobiele downloadsnelheden tot 600 Mbit/s en uploadsnelheden tot 50 Mbit/s (LTE Advanced 3-bands CA CAT 11). Het apparaat weegt 132 g en is daarmee erg draagbaar.

De verwisselbare Li-ion accu (2.930 mAh) levert een autonomie van maximaal elf uren. Via usb kan je een aangesloten smartphone of klein usb-apparaat ook dertig, zestig of negentig minuten lang opladen en dan werkt deze mobiele hotspot als (dure) powerbank. Deze voorziening heet 'Jump Boost' en je moet ze expliciet inschakelen via het beheer. De benodigde laadkabel is meegeleverd.

De accu laad je op via een standaard micro-usb poort. Kabel en kleine usb-lader zijn meegeleverd.

Het 2,4-inch kleurenscherm is aanraakgevoelig, waardoor je alles kan instellen zonder hulp van een computer of mobiel apparaat. Uiteraard heeft deze hotspot ook gewoon webbeheer en kan daarnaast worden geconfigureerd met behulp van een mobiele app voor Android en iOS.

Het gsm-gedeelte ondersteunt volgende frequentiebanden:

LTE/4G band (FDD-LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz; LTE/4G band (TDD-LTE) 2300/2600/2600+ Mhz; DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (3G) band850/900/1900/2100 MHz.

De wifi-chip ondersteunt beide wifi-frequenties, met een maximale snelheid van 867 Mbit/s in de 5 GHz- en 300 Mbit/s in de 2,4 GHz-band.

Wifi- en LTE-antennes zijn geïntegreerd, maar onderaan heeft de AirCard 810S twee TS-9 connectoren voor optionele externe LTE-antennes. Netgear verkoopt zelf een externe mimo-antenne.

Ook optioneel verkrijgbaar is de AirCard Smart Cradle. Daarmee tover je deze hotspot om in een mobiele LTE-router met twee externe wifi-antennes, één usb-poort en vijf gigabit-ethernetpoorten.

De usb-modemfunctie werkt met Windows 10, 8, 8.1 en 7 (32/64-bits), Windows RT Windows Vista (SP2.32/64-bits), XP (SP3 Media) Center Edities (32/64-bits) of Apple Mac compatibel OSX 7.0 en hoger.

Alle informatie over de Netgear AirCard 810S Mobile Hotspot vind je op de website van Netgear.

Ingebruikname

Steek de micro-sim in het sleufje, bevestig de accu, sluit de hotspot af met het meegeleverde klepje, steek ze in het stopcontact en schakel in met de stroomknop op de zijkant. (De accu was bij ons al voor de helft geladen, maar het is verstandig om ze de eerste keer volledig op te laden.)

Dankzij het aanraakscherm kan je alles configureren zonder hulp van een pc of smartphone. Direct na het starten vraagt de hotspot je om een mobiele provider te kiezen, of om manueel de nodige apn-gegevens te creëren.

Eens de verbinding geslaagd is, kan je via het 'Settings'-menu (géén Nederlands) controleren of er nieuwe firmware beschikbaar is en die direct toepassen. Daarna is de hotspot klaar voor gebruik.

De wifi-gegevens worden op het 2,4-inch aanraakscherm getoond, maar je apparaten kan je ook via wps verbinden. Druk via het scherm op het 'WIFI'-menu en vervolgens op 'WPS'.

Beheer

Het vrij overzichtelijke beheer (bereikbaar via http://netgear/aircard of http://192.168.1.1) werkt niet in het Nederlands.

Dit is geen router, dus het aantal instellingen blijft beperkt. De modemverbinding kan permanent of manueel worden ingeschakeld en daarnaast is er ook een tijdregeling mogelijk. Ddns, vpn-doorvoer, gastnetwerk, ip- en mac-filtering en een eigen nat-firewall zijn eveneens van de partij.

Interessant is dat je de hotspot via één van de wifi-frequenties met een bestaande wifi-router of -hotspot kan verbinden en automatisch internetdoorvoer daarnaar 'off-loaden'. Dit vertraagt potentieel wel de wifi-toegang, want één frequentie is dan uiteraard niet meer beschikbaar voor wifi-clients of gasttoegang.

De wifi-instellingen zijn permanent zichtbaar op het scherm en we vonden geen instelling om dit te verbergen: iedereen met toegang tot het scherm kan dus via wifi een verbinding maken.

Bovendien kan je verschillende instellingen via het scherm wijzigen (waaronder een reset), want er is evenmin een pin-code voorzien. Een grappenmaker zou het menu bijvoorbeeld in het Arabisch kunnen veranderen (want dat wordt in tegenstelling tot het Nederlands wél ondersteund): probeer dan maar eens alles weer juist te krijgen ...

Het webbeheer heeft wel een admin-wachtwoord, maar dat dien je zelf in iets unieks te wijzigen, want het verstekwachtwoord 'password' staat, mocht je het niet zelf raden, ook afgedrukt op een sticker die binnen in het apparaat onder de accu is aangebracht.

Het is duidelijk niet de bedoeling dat je deze mobiele hotspot onbewaakt achter laat, want elke vinder kan er zijn ding mee doen ...

Prestaties

We testen de effectieve doorvoersnelheid met behulp van IPerf 3 in de twee wifi-frequenties (2,4 en 5 GHz). We voeren in totaal vier snelheidstesten van elk dertig seconden uit met tien parallelle datastromen in de zend- en ontvangstrichting, waarbij we de resultaten van de allereerste seconde negeren (om zo opstartafwijkingen uit te sluiten).

Met behulp van de Android-tablet en de Farproc WiFi Analyzer app voeren we een bereiktest uit in de 2,4 GHz-frequentie op in totaal zes locaties die zich in een 3D-stervorm rond, boven en onder de geteste router bevinden.

We testen de mobiele internetsnelheid met een Mobile Vikings-sim via het BASE-netwerk en met behulp van Telenet Speedtest.

Alle restresultaten worden omgerekend in gewogen scores voor functionaliteit, draadloze netwerksnelheid, gewone netwerksnelheid en draadloos bereik. We rekenen dit allemaal om in één gewogen algemene prestatiescore op honderd punten.

De Netgear AirCard 810S Mobile Hotspot haalt een gemiddelde wifi-doorvoersnelheid van 25,5 Mbit/s in de 2,4 GHz- en 103,4 Mbit/s in de 5 GHz-frequentie.

De LTE-snelheid in onze testlocatie is 118,5 Mbit/s down en 22,7 Mbit/s up. Bij de mobiele hotspot van D-Link is dit in onze testlocatie is 44,6 Mbit/s download en 24,9 Mbit/s upload.

Het wifi-bereik is zelfs als je het wifi-signaal op zijn sterkst instelt (er zijn drie instellingen mogelijk) beperkt en bijvoorbeeld heel wat slechter dan bij de D-Link DWR-932. In de praktijk gebruik je dit soort hotspots natuurlijk in de onmiddellijke nabijheid van wifi-clients.

Conclusie

De Netgear AirCard 810S Mobile Hotspot is eenvoudig te gebruiken, zelfs té eenvoudig aangezien het gebruiksvriendelijke aanraakscherm geen pioncodebeveiliging heeft. Als je deze compacte mobiele hotspot altijd bij je in de buurt houdt, hoeft dat geen probleem te zijn. Voor zoveel eenvoud betaal je wel een stevige prijs. De D-Link DWR-932 is weliswaar veel minder snel en gebruiksvriendelijk, maar wel kleiner en vooral veel goedkoper.

Prijs: 249 euro

Bron: www.diskidee.be