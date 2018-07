Review: piepkleine mobiele Wi-Fi hotspot

Met de D-Link DWR-932 Mobile Wi-Fi Hotspot 150 Mbps maak en deel je een 4G LTE CAT 4 mobiele internetverbinding met theoretische downloadsnelheid tot 150 Mbit/s en uploadsnelheid tot 50 Mbit/s.

Deze mobiele hotspot is niet veel groter, maar wel iets dikker dan een kredietkaart (73 x 73 x 17 mm) en weegt slechts 77 gram.

Kenmerken

Deze piepkleine mobiele hotspot past in elke binnenzak. Het matzwarte apparaatje is voorzien van een verwisselbare Li-ion polymeer (Li-Po) accu met een capaciteit van 2.000 mAh die een autonomie van vier à vijf uur levert.

Ze wordt van stroom voorzien door een standaard micro-usb poort. Een usb-kabel is meegeleverd, maar voor een stroomadapter dien je zelf te zorgen. Elke computer kan daarvoor dienen, of je gebruikt de adapter van bijvoorbeeld een smartphone.

Leds op de voorzijde tonen statusinformatie zoals netwerktype, signaalsterkte, roamingstatus, sms status, status van de internetverbinding, accustatus, wifi-status en wifi-clients.

Het gsm-gedeelte ondersteunt de volgende frequenties:

FDD-LTE: Band 1, 3, 7, 8, 20 of TDD-LTE: Band 38; UMTS/HSDPA/HSUPA: 2100/900 MHz; en GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz.

De wifi-chip ondersteunt IEEE 802.11n/g/b met een maximale snelheid van 300 Mbit/s. De enige wifi-antenne is geïntegreerd in het apparaatje; dat is ook het geval voor beide lte-antennes.

Op de zijkant is er een wps-knop om snel een wifi-verbinding te leggen (door kort te drukken) of wifi uit te schakelen (door lang te drukken) en een stroomknop.

Behalve als mobiele hotspot voor meerdere wifi-apparaten kan je de DWR-932 ook als mobiele usb-modem gebruiken voor Windows 7 of hoger of Mac met minimaal OS X 10.5. Je sluit het apparaat dan via de usb-poort en meegeleverde kabel op je computer aan. Uiteraard kan dan niet tegelijkertijd de accu geladen worden. Eventueel benodigde stuurprogramma's worden automatisch geïnstalleerd.

Ingebruikname

De accu wordt los meegeleverd en steek je in de hotspot na het verwijderen van de klep. Maar eerst schuif je een mini-simkaart in de sim-sleuf. Er is ook een microsd-sleuf waarin je een geheugenkaartje kwijt kunt met media en bestanden die je wil delen via de ingebouwde media- en bestandsserver.

De wifi-verstekwaarden vind je op een sticker aan de binnenkant van de accuklep. Steek de hotspot in het stopcontact en schakel het apparaat in met de stroomknop. Verbind een computer met het wifi-signaal en richt een browser naar http://192.168.0.1.

Het beheer werkt in verschillende talen, maar Nederlands is daar helaas niet bij. De Quick Installation Guide heeft wel een Nederlandstalige sectie.

Voer de Setup Wizard uit, of configureer alles manueel. De standaard-admin heeft geen wachtwoord, dus vergeet niet om dat te configureren. In de derde stap van de installatiewizard komt dit aan bod, maar je kan die stap wel gewoon overslaan, wat onveilig is. De hotspot zal opnieuw opstarten vóór de nieuwe instellingen worden toegepast. Dat duurt ongeveer negentig seconden.

Beheer

Het beheer lijkt grotendeels op dat van de D-Link DWR-953 mobiele router, maar is wel iets overzichtelijker en logischer ingedeeld. De configuratiemogelijkheden zijn natuurlijk beperkter, want dit is geen router, maar een mobiele hotspot.

Toch zit er enkele routerachtige functies in, zoals een spi-firewall en vpn-doorvoer. Er kan ook gefilterd worden op mac- en ip-adres. Verder is filteren op poortniveau mogelijk, naast het definiëren van tot vijftig poortdoorvoerregels (UPnP kan als alternatief ingeschakeld worden).

De internetverbinding kan men permanent inschakelen, of manueel in- en uitschakelen, maar dit laatste kan niet volgens tijdsschema. Wel kan je de hotspot in slaapstand laten gaan na een interval van één, drie of vijf minuten indien er geen wifi-clients mee verbonden zijn.

Prestaties

Met behulp van de Android-tablet en de Farproc WiFi Analyzer app voeren we een bereiktest uit in de 2,4 GHz-frequentie op in totaal zes locaties die zich in een 3D-stervorm rond, boven en onder de geteste router bevinden.

We testen de mobiele internetsnelheid met een Mobile Vikings-sim via het BASE-netwerk en met behulp van Telenet Speedtest.

Alle restresultaten worden omgerekend in gewogen scores voor functionaliteit, draadloze netwerksnelheid, gewone netwerksnelheid en draadloos bereik. We rekenen dit allemaal om in één gewogen algemene prestatiescore op honderd punten.

De D-Link DWR-932 Mobile Wi-Fi Hotspot 150 Mbps haalt een gemiddelde LTE-snelheid in onze testlocatie van 44,6 Mbit/s download en 24,9 Mbit/s upload.

Het wifi-bereik is redelijk goed voor een dergelijk klein apparaatje.

Conclusie

Dit is misschien niet de snelste mobiele hotspot, maar wel één van de meest draagbare en goedkope. Ideaal voor onderweg en op vakantie, kortom.

Gemiddelde prijs: 96 euro

Bron: www.diskidee.be