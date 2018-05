Review: robuuste ip-buitenbewakingscamera

Axis Communications bestaat al sinds 1984 en startte origineel als fabrikant van printservers. Vanaf midden de jaren negentig van de vorige eeuw specialiseert dit Zweedse bedrijf zich vooral in ip-beveiligingsoplossingen: camera's, netwerkvideorecorders (nvr's) en bewakingssoftware. Het zet vooral in op kwaliteit, waardoor de producten niet altijd even goedkoop zijn.

Door de toenemende concurrentie van vooral Aziatische fabrikanten met goedkopere ip-bewakingsproducten brengt Axis tegenwoordig ook producten uit die voor zijn doen betaalbaar zijn, zoals de onlangs door ons geteste Axis Companion 360.

De Axis P3227-LVE Network Camera die we hier testen is een duurdere ip-camera uit het hogere productgamma die vooral opvalt door zijn hoge resolutie. Deze ip-bewakingscamera voor buitengebruik neemt videobeelden op met een resolutie tot 1152p/30fps bij een 16:9 beeldverhouding of zelfs 1728p/30fps bij een 4:3 beeldverhouding.

Specificaties

Hoe hoger de resolutie, hoe méér dataverbruik, al probeert Axis Zipstream-technologie de benodigde bandbreedte zoveel mogelijk te temperen. In de hoogste resolutie is de geschatte opslag 4 à 8 GB per dag en bedraagt de benodigde bandbreedte 250 à 350 Kbit/s.

De standaard ingestelde videoresolutie voor de eerste stream is 1080p/15fps en verbruikt 2 à 4 GB per dag, met een geschatte benodigde bandbreedte van 180 à 230 Kbit/s.

De tweede stream staat standard op 640×360 pixels bij 5 fps, wat 180 à 330 MB per dag verbruikt, met een geschatte benodigde bandbreedte van 16 à 18 Kbit/s.

'Axis Mobile Streaming' is standaard eveneens ingeschakeld. Dit protocol verbetert de weergave voor thumbnails en mobiele apps.

De P3227-LVE is geschikt voor installatie buiten volgens de IP66-, NEMA 4X- en IK10-normen. Die laatste norm slaat op de impactbestendigheid van de kast.

Alle verder technische details over de P3227-LVE vind je op de productwebsite van Axis.

Installatie

Eén aansluitkabel volstaat, want de P3227 betrekt zijn stroom van een iee 802.3af/at Type 1 Class 3 poe-verbinding.

De handleiding toont je visueel hoe je de camera monteert. Omwille van de vandaalbestendige behuizing is dat een heel werkje, maar Axis levert alles mee wat je nodig hebt om de P3227-LVE netjes tegen een wand of plafond te bevestigen, daarbij inbegrepen een boorsjabloon en een apart te monteren zonnekap.

Ook de tr20 torx-schroevendraaier die je nodig hebt om de behuizing te openen, zodat je de ethernet-kabel en wandplaat kunt bevestigen, zit in de doos.

Deze camera kan ook bijvoorbeeld aan een paal of in een cabinet bevestigd worden, maar dat vereist extra onderdelen die je online bij Axis kunt bestellen. De keuzelijst is erg uitgebreid. Axis verkoopt zelfs een passend afweersysteem voor vogels!

Beelden kunnen worden bewaard op een te monteren microsd-kaartje, of op een netwerkshare (zoals een nas).

Beheer en software

Als je naar de (helaas Engelstalige) webinterface surft (het ip-nummer spoor je desgewenst op met het te downloaden Axis IP Utility) dien je allereerst veilige inloggegevens te configureren voor de root-account. De software draait op Linux, dus een goed beveiligde root is essentieel.

Een korte wizard leidt je daarna doorheen de configuratie, waarna de camera gebruiksklaar is.

Meerdere Axis-camera's beheer je met Axis Companion, beschikbaar voor pc, Android en iOS en ook in het Nederlands werkend. De download is gratis, maar je dient je wel eerst te registreren. Je beheert er tot zestien Axis-camera's mee, ook vanop afstand via een beveiligde cloudverbinding.

Deze gebruiksvriendelijke bewakingssoftware detecteert Axis-camera's trouwens automatisch. Heb je behoefte aan méér dan is er de betalende Axis Camera Station-software.

Meerdere camera's beheer je centraal via de gratis Axis Camera Management software, die bijvoorbeeld de firmware van verschillende camera's tegelijk kan vernieuwen.

Axis heeft daarnaast nog allerlei gespecialiseerde bewakingssoftware, bijvoorbeeld een virtuele 'trip wire'-toepassing, of een app die automatisch bezoekers telt op basis van camerabeelden. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de Axis-downloadwebsite.

Conclusie

De Axis P3227-LVE Network Camera ip-buitenbewakingscamera heeft een uitstekende bouwkwaliteit en dito beeldkwaliteit. Als je power-over-ethernet gebruikt, volstaat één kabel om hem aan te sluiten. De montage luistert wel nauw en is iets voor professionals of handige harry's. Het webbeheer is volledig Engelstalig. Voor deze kwaliteit betaal je een forse prijs.

Prijs: 1.100 euro

Bron: www.diskidee.be