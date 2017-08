Review: router geschikt voor 4K streaming

De knalrode D-Link DIR-885L AC3150 mu-mimo ultra wi-fi router is een simultane dual-band 4×4 wifi-router met een maximale theoretische bandbreedte van 1.000 Mbit/s in de 2,4 GHz (Wireless-N)- en 2.167 Mbit/s in de 5 GHz (Wireless-AC)-frequentieband, ofwel 'AC3150'.

De DIR-885L heeft hetzelfde futuristisch ogende, rode stealth fighter-achtig design als de oudere D-Link simultane tri-band DIR-890L. Omdat het een dual-band router is, heeft de DIR-885L vier in plaats van zes antennes.

Die zijn in tegenstelling tot bij de DIR-89L wel verwijderbaar. Ze zijn per paar gegroepeerd aan de achter- en voorkant en ondersteunen even zoveel gelijktijdige ('mu-mimo') zend- en ontvangstkanalen, compleet met 'beamforming', ofwel het actief richten van het draadloze signaal naar een aangesloten cliëntapparaat.

De DIR-885L is gebouwd rond een dual-core soc ('system on chip') van Broadcom, met een kloksnelheid van 1,4 GHz.

In het midden van het chassis vind je bovenaan zes status-leds, netjes op een rij in een stijlvol zilverkleurig biesje. Alle aansluitingen en knoppen bevinden zich aan de achterkant. Deze router heeft één wan-, vier lan-poorten en één usb 3.0-aansluiting.

Dankzij de ene usb 3.0-poort en de mydlink SharePort-app stream en deel je vanop afstand eenvoudig multimedia en bestanden.

Installatie en beheer

In de verpakking vind je een configuratiekaartje en een visuele installatiegids die alle informatie bevat die je nodig hebt om deze router snel aan de praat te krijgen. Nadat je hem hebt aangesloten, surf je op het aangesloten apparaat naar http://dlinkrouter.local en log je in met admin.

Een wachtwoord is daarbij niet nodig. Helaas verplicht de installatieprocedure je niet om eerst een wachtwoord te configureren. Te vrezen valt dat veel gebruikers dit zo zullen laten en hun router dus onbeveiligd configureren. We kunnen niet genoeg benadrukken dat je de beheerinterface van je wifi-router altijd met een sterk wachtwoord moet beschermen!

Als het goed is, verschijnt een statusscherm met gegevens over je internetverbinding en thuisnetwerk. Werkt een en ander niet, dan kun je via "Settings, Wizard" een installatiehulp doorlopen. Je kunt ook alles manueel configureren.

D-Link vernieuwde een tijd geleden zijn routersoftware. De beheerinterface is nu meer visueel en werkt veel eenvoudiger dan voorheen. Alle geavanceerde opties, zoals voor vpn, quality-of-service en ipv6, zijn weggestopt achter extra menu's.

Maar die geavanceerde opties gaan wel veel minder ver dan bij bijvoorbeeld de ingewikkeldere, eerder door ons geteste Asus RT-AC5300 802.11ac Tri-band Gigabit Router.

Diep ingrijpen op de werking van deze router is met de D-Link software niet mogelijk. Wens je méér controle over de werking dan kun je eventueel de open-source firmware dd-wrt installeren.

De DIR-885L ondersteunt die net zoals zijn grotere broer de DIR-890L. De hoogste prestaties haal je overigens met de D-Link firmware en niet met dd-wrt. (Meer informatie over dd-wrt lees je in het hierboven gelinkte artikel over de Asus RT-AC5300.)

Voor wifi is standaard "Smart Connect" geactiveerd, waarbij de router één ssid en wachtwoord gebruikt en clients worden verbonden naargelang hun mogelijkheden.

Als je "smart connect" uitschakelt, verschijnen de twee draadloze netwerken apart, weliswaar met hetzelfde ssid en wachtwoord. Dit kun je desgewenst uitsplitsen en elke frequentie een eigen ssid geven. Maar dan moet je je cliëntsystemen natuurlijk expliciet met een van de frequenties verbinden.

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een router. We geloven best dat deze router de door D-Link geclaimde snelheden haalt in 'ideale omstandigheden'. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële omstandigheden waarin we alle routers testen.

De DIR-885L haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, een gemiddelde reële doorvoersnelheid van 95,4 Mbit/s in de 2,4 GHz frequentieband en 281,5 Mbit/s in de 5 GHz frequentieband.

De gerouteerde lan-snelheid is gemiddeld 941,5 Mbit/s. De usb 3.0-snelheid is 40,3 MB/s voor sequentieel schrijven en 48,7 MB/s voor sequentieel lezen (gemeten via lan).

De bereikscore is 74/100.

Conclusie

De D-Link DIR-885L router presteert goed, met een prestatiescore van 74/100 en een prijsprestatiescore van 58/100. Niettemin moet hij enkele vergelijkbare routers, zoals de Synology RT1900ac, laten voorgaan: die haalt een prestatiescore van 89/100 en een prijsprestatiescore van 73/100.

Gemiddelde prijs: 233,34 euro

Bron: www.diskidee.be