Review: router te gebruiken met open firmware

De nieuwe Linksys WRT1900ACS heeft een zwart-blauw design dat is geïnspireerd op de legendarische WRT54G series, die geïntroduceerd werd in 2002 en die wij in 2004 testten.

Wij waren er toen niet erg enthousiast over wegens niet echt overtuigende prestaties, maar het is wel de router die aan de basis ligt van alle open routerfirmware zoals dd-wrt, Tomato en OpenWrt.

In 2005 moest Linksys de firmware van zijn populaire WRT54G-router vrijgeven. Grote delen van de door Linksys gebruikte firmwarecode viel immers onder een vrije GPL-licentie.

Hobbyisten zijn er dan verder op beginnen bouwen en maakten de code ook geschikt voor hardware van andere fabrikanten. Dat kan omdat de meeste routers intern op gelijkaardige hardware-platformen draaien met chipsets van bedrijven zoals Broadcomm, Qualcom en Marvell.

Linksys was in 2005 niet gelukkig dat het de firmware van de WRT54G moest vrijgeven, maar zoveel jaren later staat op de verpakking van zijn opvolger trots "open source ready" vermeld. Het kan verkeren...

Uitrusting

De WRT1900ACS is groter en zwaarder dan de oude WRT56G en heeft net zoals zijn voorganger verwijderbare antennes.

De mogelijkheden zijn aangepast aan de nieuwste wifi-standaarden, reden waarom deze router vier externe antennes heeft: twee op de achterzijde en één aan elke zijkant.

Deze voorzien in vier zend- en ontvangstkanalen, met elk drie gelijktijdige 'spatial streams', dus 4×4:3.

Deze dual-band mu-mimo router met een gecombineerde theoretische doorvoersnelheid van 600 Mbit/s in de 2,4 GHz- en 1.300 Mbit/s in de 5 GHz frequentiebanden (dus AC1900) heeft een krachtige 1,6 GHz dual-core Marvell-cpu. De meeste andere routers draaien op Broadcom/Qualcomm-platformen.

Bijzonder is nog de extra eSata-poort (gecombineerd met een usb 2.0-poort), audio-aansluitingen (ook digitaal) en SD-kaartsleuf. Een usb 3.0-poort is eveneens van de partij.

Firmware

Recht uit de doos draait deze router gewoon Linksys's eigen, gebruiksvriendelijke Smart Wi-Fi firmware en is 'wifi smart connect' actief (een andere naam voor "seamless roaming" waarbij clients automatisch verbinden met de best presterende wifi-frequentie).

Maar het apparaat is ook geschikt voor OpenWrt en dd-wrt. Volgens Linksys is de WRT1900ACS trouwens extra getest op OpenWrt-compatibiliteit.

OpenWrt draait op méér verschillende hardware dan dd-wrt, maar is nog iets moeilijker te installeren en te gebruiken dan zijn belangrijkste concurrent dd-wrt. Het minder bekende Tomato is voorlopig nog niet beschikbaar op deze router.

Dd-wrt

Wij probeerden er dd-wrt op uit. De WRT1900ACS staat gewoon in de dd-wrt database én wiki. Je installeert het probleemloos via de originele webinterface.

Er bestaan twee hardwareversies van deze router (V1 en V2, te vinden op een sticker op de onderkant), maar er is maar één firmware-image. Dit werkt op beide versies, want wij installeerden het succesvol op V2.

Deze versie van dd-wrt had moeite met Edge, de standaardbrowser van Windows 10. Onder IE en andere browsers werkt de interface wél correct.

De doorvoersnelheid voor Wireless-AC is met dd-wrt helaas niet zo snel als met de eigen Linksys-firmare. De reden is eenvoudig: er is nog geen werkende dd-wrt- (of OpenWrt-)driver voor de gebruikte Marvell AC chip. Dus val je gewoon terug op Wireless-N snelheden, welke radio je ook gebruikt. Het bereik is daarentegen top.

Herinstallatie van de originele firmware via de dd-wrt webinterface lukte probleemloos. Zorg er wel voor dat je de firmware voor de correcte hardware versie van de Linksys support-website downloadt!

Linksys firmware

Je kunt deze router recht uit de doos ook gewoon gebruiken met de eigen Linksys-firmware. Die is heel gebruiksvriendelijk, maar heeft minder uitgebreide mogelijkheden dan dd-wrt. Niettemin zal dit voor het overgrote merendeel van de gebruikers volstaan.

De meertalige Quick Start Guide toont je visueel hoe je het apparaat aansluit. Ook in het Nederlands word het je in een korte tekst nog een keer uitgelegd.

Deze router heeft een krachtige cpu en kan oververhitten als je iets bovenop het apparaat legt. De snelstartgids waarschuwt hier expliciet voor.

Als alles goed is, opent zodra je een aangesloten pc start de standaard webbrowser met de Linksys Smart Wi-Fi-installatie (in de geconfigureerde taal van de browser, waaronder ook Nederlands).

Je kunt de wizard ook overslaan en de router handmatig configureren. Volg je de wizard, dan probeert die automatisch een internetverbinding te activeren.

Lukt dat, dan krijg je de kans een eventuele firmware-update te installeren. Tijdens de update wordt de router opnieuw gestart. Daarna kun je de standaard-wificonfiguratie wijzigen.

Praktijk

De usb-poort van deze router herkende onze standaard test-hdd Seagate Fast Portable 4 TB niet. Een ander externe Seagate-schijf, Seven 500 GB, herkende hij wel probleemloos.

Een aangesloten schijf is direct in gans het netwerk voor iedereen beschikbaar, weliswaar alleen als je expliciet het ip-adres gebruikt als smb-pad (Linksys voorziet geen eigen smb-naam en je kunt dit ook niet configureren).

Via het webbeheer kun je de toegang beperken tot bepaalde gebruikers. Ook de mediaserver is standaard altijd actief. Ftp-toegang dien je expliciet in te schakelen.

Bestandstoegang is veel sneller dan bij de meeste andere routers die we in het verleden testten, gemiddeld zelfs dubbel zo snel. We maten een gemiddelde van 72,7 MB/s (90 MB/s gemiddeld voor lezen en 55,3 MB/s gemiddeld voor schrijven).

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een router. We geloven best dat deze router de door Linksys geclaimde snelheden haalt in 'ideale omstandigheden'. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële omstandigheden waarbinnen we alle routers testen.

De WRT1900ACS haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, een gemiddelde reële doorvoersnelheid van 137,5 Mbit/s in de 2,4 GHz frequentieband en 383 Mbit/s in de 5 GHz frequentieband met de eigen firmware.

Met dd-wrt daalt de 2,4 GHz-snelheid tot 97,4 Mbit/s gemiddeld en de 5 GHz-snelheid tot 121 Mbit/s gemiddeld. Het bereik is met dd-wrt wel veel groter dan met de Linksys-firmware.

Conclusie

De Linksys WRT1900ACS is een heel flexibele router die je kunt gebruiken met alternatieve firmware, maar met de eigen, beperkte Linksys-firmware zijn de prestaties veruit de beste. Niettemin is dit één van de snellere dd-wrt routers; alleen de D-Link DIR 890L doet het onder dd-wrt beter. Positief zijn verder de vele poorten en de goede usb-prestaties. De retrostyling is een leuke gimmick.

Gemiddelde prijs: 201 euro

