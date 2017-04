Review: Samsung A-serie smartphones hebben goede autonomie

De opslagruimte, geheugen en batterijcapaciteit van de Galaxy A3 (2017) en Galaxy A5 (2017) zijn uiteraard verbeterd tegenover de eerder geteste 2016-modellen, maar er zitten ook enkele nieuwigheden op die overgenomen zijn van Samsung's topmodellen.

Meest opvallend is het Always on Display of AOD. Dat toont waarschuwingen en pictogrammen van populaire apps zonder dat het hoofdscherm ingeschakeld hoeft te worden. Het (helemaal of volgens schema) uitschakelbare AOD verbruikt ongeveer één procent van de accu om de twee uur. Het AOD schakelt zichzelf trouwens uit als je je smartphone in een tas of zak steekt.

Beide smartphones hebben een filter voor blauw licht die je in- en uitschakelt via het instellingenmenu. Dit kan ook volgens schema; bovendien kun je de intensiteit van de filter aanpassen. Door deze filter in te schakelen enkele uren voor je gaat slapen, zul je een betere nachtrust hebben.

Nieuw is verder de omkeerbare usb type-c laad- en datapoort.

Specificaties

Deze smartphones bestaan in drie kleuren: Black Sky (donkerzwart), Gold Sand (grijze goudkleur) en Peach Cloud (een soort blauw). Wij testten de Black Sky-uitvoering, die inderdaad zeer pikzwart is.

Het stijlvolle, platte "unibody" chassis voelt erg stevig aan, mede dankzij de randen die volledig van metaal zijn vervaardigd, de met glas beschermde achterzijde en de Corning Gorilla Glass 4 beschermlaag van het Super Amoled-aanraakscherm. De A3 is gewoon een kleinere uitvoering van de A5 en lijkt er voor de rest als twee druppels water op.

De compacte Galaxy A3 (2017) heeft een 4,7-inch scherm met een pixeldichtheid van 313 ppi. De iets grotere Galaxy A5 is voorzien van een 5,2-inch scherm met een pixeldichtheid van 424 ppi.

Ze worden allebei aangedreven door een octacore Samsung Exynos 7 soc, met een kloksnelheid van 1,6 GHz voor het kleine model en 1,9 GHz voor het grote model. De Galaxy A3 heeft 2 GB ram en 16 GB opslagruimte. Bij de Galaxy A5 is dit 3 GB ram en 32 GB opslagruimte.

In beide gevallen kun je de opslagruimte uitbreiden door middel van een microsd-geheugenkaartje van maximaal 256 GB.

Beide Android 6.0-smartphones zijn spatwater- en stofafstotend volgens de IP68-normen. De A5 (2017) kun je snel opladen dankzij Fast Charging; bij de A3 (2017) ontbreekt dit.

Volledige specificaties van beide smartphones vind je in ons eerdere nieuwsbericht.

Autonomie

De vorige generatie van deze smartphones hielden het al erg lang uit op een volle batterij. Het goede nieuws is dat dit bij de 2017-generatie ook zo is. De Galaxy A5 (2017) haalt in de Futuremark PCMark Work 2.0 batterijtest een autonomie van 694 minuten. De kleinere Galaxy A3 (2017) scoort nog beter: 839 minuten! Deze testen gebeurden overigens zonder ingeschakeld AOD.

Prestaties

In verhouding tot hun prijskaartje presteren zowel de Galaxy A5 (2017) als Galaxy A3 (2017) goed.

Merk HTC HTC Samsung Samsung Type U Play 32 GB U Ultra 64 GB Galaxy A5 (2017) 32 GB Galaxy A3 (2017) 16 GB Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) Ice Storm Unlimited score 11450 29816 13657 8669 graphics score 11020 33074 14022 7889 physics score (cpu) 13261 22172 12518 13159 Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 603 3195 1142 493 graphics score 528 3977 1041 410 physics score (cpu) 1193 1892 1729 1700 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 426 2283 812 491 graphics score 357 2453 707 408 physics score (cpu) 1296 1837 1698 1701 Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 3414 5297 4043 3754 Web Browsing 2.0 Score 4218 4565 4342 4475 Video Editing Score 2996 4459 5104 3834 Writing 2.0 Score 2868 4759 3338 3209 Photo Editing 2.0 Score 4708 11401 5398 5061 Data Manipulation Score 2718 3775 2705 2674 Computer Vision Computer Vision Score 2255 3021 1910 1884 TensorFlow score 631,1 336,9 541,6 573,4 Zxing score 37,27 43,36 73,18 70,36 Tesseract score 3706,5 2481,5 3617 3703,25 Storage Storage Score 2461 3066 3767 3834 Internal seq. read MB/s 100,66 335,02 149,28 165,2 Internal random read MB/s 9,5 11,66 15,9 15,75 Internal seq. write MB/s 58,75 92,23 56,59 43,31 Internal random write MB/s 2,47 1,59 6,27 5 External seq. read MB/s 61,41 339,02 141,93 156,73 Externa random read MB/s 9,29 11,17 14,59 15,48 External seq. write MB/s 47,58 89,02 55,75 43,27 External random write MB/s 2,78 1,32 5,45 4,99 SQLite read iops 1720 2542 2103 2181 SQLite update iops 142 90 400 500 SQLite insert iops 76 62 68 74 SQLite delete iops 117 86 125 133 Autonomie (screen 50%, wifi on) PCMark (Android) Work 2.0 battery life of WPBench (Windows) (m) 420 431 694 839

Conclusie

De 2017-versies van de Samsung Galaxy A5 en A3 zijn op verschillende punten verbeterd tegenover de 2016-versies. Dit zijn ideale smartphones voor iedereen die niet belachelijk veel geld wil uitgeven aan een mobieltje en toch min of meer over de nieuwste technologieën wil beschikken.

Prijs: de Galaxy A3 heeft een verkoopadviesprijs van 329 euro; de Galaxy A5 kost 429 euro

