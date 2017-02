Review: Samsung ssd op insteekkaartje is snel

Dankzij het zelf ontwikkelde 3d v-nand mlc flashgeheugen propt Samsung steeds meer capaciteit in zijn ssd's, waarover we eerder al schreven. De nieuwe 960 Pro heeft minuscule, gestapelde driedimensionale flashgeheugenchips van de 3de generatie met 48 lagen, tegenover 32 lagen in de tweede-generatie-versie van zijn voorganger de 950 Pro.

Het is een ssd in insteekkaartformaat, specifiek het m.2 2280 formaat. Het kaartje past in een m.2-sleuf op het moederbord van een compatibele pc of laptop. Dergelijke kaartjes nemen minder ruimte in beslag.

Het getal "2280" slaat overigens op de lengte van het insteekkaartje, namelijk 80 mm. Er bestaan ook kortere en langere types. Sommige moederborden hebben een verwisselbaar schroefje of klemmetje voor m.2-kaartjes in verschillende lengtes.

De goedkopere ssd's op een m.2 insteekkaartje hebben een sata-3 interface en werken dan niet sneller dan een 2,5-inch sata-3 ssd. De sata-3 interface heeft een theoretische maximale doorvoersnelheid van 6 Gbit/s. Dat stemt ongeveer overeen met een maximale leessnelheid van rond de 560 MB/s. Het belangrijkste voordeel van dit type ssd is zijn compactheid tegenover de 2,5-inch variant.

Specificaties

De Samsung NVMe SSD 960 PRO heeft echter een veel snellere pci-express 3.0×4 nvme (non-volatile memory express)-interface met een doorvoersnelheid van 32 Gbit/s (4 x 8 GBit/s) ofwel meer dan vijf keer sneller dan sata-3.

Dit type m.2 ssd's werkt uiteraard alleen aan die hogere snelheid als de m.2 sleuf op het moederbord van je pc of laptop effectief nvme ondersteunt. Is dat niet het geval dan kun je eventueel een pci-e adapter met m.2 sleuf gebruiken. Nvme is de toekomst voor ssd's, maar is momenteel wel nog erg duur.

De SSD 960 PRO heeft maximaal zestien geheugenchips, op elkaar gestapeld in een zogenaamd 'hexadecimal die package' (hdp), wat een maximale capaciteit tot 512 GB geeft voor elke stapel of package. Vier van die stapels zitten er op de printplaat.

Door het aantal geheugenchips in elke stapel te variëren, kan Samsung de 960 Pro in 512 GB ('qdp' stapels), 1 TB ('odp' stapels) en -- als eerste fabrikant -- 2 TB ('hdp' stapels) leveren.

De Polaris ssd-controller is eveneens een eigen ontwerp van Samsung. Die gebruikt lpddr3-buffergeheugen om de prestaties nog op te krikken.

Controller en dram-geheugen zitten in één minuscuul 'package', wat verder helpt om zoveel capaciteit op een klein printplaatje van 80,15 x 22,15 mm te proppen.

De door ons geteste 512 GB-versie heeft een lpddr3-buffer van 512 MB. De 1 TB-versie heeft een ram-buffer van 1 GB en de 2 TB verdubbelt dat nog eens tot 2 GB.

Samsung geeft vijf jaar garantie op de 512 GB ssd, of wanneer 400 TBW ("total bytes written") zijn bereikt, wat eerst komt. De grotere versies komen eveneens met vijf jaar garantie, maar houden het respectievelijk 800 TBW en 1200 TBW (1,2 P(eta)BW) uit.

Deze ssd verbruikt in de PCI-Express L1.2 "deep sleep mode" slechts 5 mW. Het lijkt of de pc is uitgeschakeld en het verbruik is nauwelijks meetbaar, maar het starten gaat wel veel sneller.

Al deze ssd's ondersteunen aes-256 encryptie in hardware. Dit en andere zaken beheer en controleer je met de downloadbare Samsung Magician software.

Prestaties

Ssd-fabrikanten vermelden allemaal de theoretische prestaties gemeten met vrij downloadbare benchmarkprogramma's zoals ATTO. Dat zegt weinig over de snelheden in de praktijk met echte applicaties.

Wij gebruiken daarom Futuremark PCMark 8 Storage Bench 2.0. Die meet de lees- en schrijfprestaties aan de hand van realistische gebruiksscenario's in populaire Windows-toepassingen zoals Adobe Creative Suite, Microsoft Office, Battlefield en World of Warcraft.

Deze benchmark geeft twee resultaten. Het eerste, uitgedrukt in een puntenscore, houdt rekening met de 'uitvoeringstijd' van elk applicatiescenario. Dit geeft een goed idee van de werkelijke prestaties. Het tweede berekent de 'totale hoeveelheid overgedragen data' en houdt alleen rekening met de pure schrijf- en leesprestaties.

De 512 GB Samsung NVMe SSD 960 PRO presteert ruim dubbel zo snel als een snelle sata-3 ssd. Het is met ruime voorsprong de snelste ssd die we ooit testten.

PCMark 8 Storage Score (punten, hoger = beter) 5094 PCMark 8 Storage doorvoersnelheid (MB/s, hoger = beter) 620,41 Gemiddelde temperatuur bij gewoon Windows gebruik (°C) 24,8 Gemiddelde temperatuur tijdens benchmark °C 45,2 Maximaal stroomverbruik van de testcomputer tijdens de benchmark (W) 84

Conclusie

De Samsung NVMe SSD 960 PRO werkt zeer snel en heeft een hoge duurzaamheid. Ze wordt wel vrij warm en is bovendien nog erg duur.

Prijzen: de Samsung NVMe 960 PRO ssd kost 349,99 euro voor de 512 GB versie en 1.299 euro voor de 2 TB variant.

Bron: www.diskidee.be