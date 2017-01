Review: Shuttle barebone-pc in kubusformaat

Shuttle lanceert met de SZ170R8 zijn eerste barebone-pc in XPC "small form factor -sff" kubusformaat met intern ruimte voor vier 3,5 inch schijven. Voeding en koeling zijn erop berekend om er een kleine thuisserver met een opslagcapaciteit tot 40 TB mee te bouwen.

Het systeem ondersteunt Intel Rapid Storage Technology (RST), waarmee je de schijven naar keuze in Raid 0/1/5/10 of JBOD configureert. Je bent overigens niet verplicht om er 3,5"- of 2,5"-schijven in te steken, want intern is er nog één M.2-sleuf die 22mm-brede ssd's ondersteunt met naar keuze een sata v3.0- of een snellere pci-express nvme-interface.

Liefhebbers van snelle prestaties of games kunnen hun zelfbouwcreativiteit helemaal bot vieren. Het bedrijfseigen Shuttle FZ170 moederbord, gebouwd rond de Intel Z170 chipset, ondersteunt de nieuwste, 6de generatie "Skylake-S"-processoren van Intel, zowel die met vaste als wijzigbare klok (K-series). Maximaal mag de cpu 95 watt verbruiken.

Je kunt vier snellere, koelere, maar helaas ook iets duurdere DDR4-2133-geheugenlatjes installeren, voor een maximale ram-capaciteit tot 64GB. Dat is ruim voldoende voor zowel werkstation- als gaming-pc's. Voor nog betere ram-prestaties kun je het geheugen desgewenst in een 2 + 2 "dual channel" configuratie plaatsen. Eén aandachtspuntje: de latjes mogen niet hoger zijn dan 42 mm.

Grafisch

Skylake integreert cpu en gpu, reden waarom de ingebouwde grafische prestaties afhangen van het type processor dat je installeert.

De pc heeft drie digitale video-uitgangen. De HDMI 1.4a-uitgang ondersteunt 1080p aan 60 Hz en 2160p aan 30 Hz. 4K Ultra HD aan 60p is alleen mogelijk via beide DisplayPort v1.2-uitgangen.

Heb je nog een oudere monitor met DVI dan kun je die ook gebruiken via een optioneel verkrijgbare passieve adapterkabel. De geïntegreerde gpu stuurt dan automatisch het juiste videosignaal uit.

Vanaf een Intel Core i3 is vloeiende 4K-videoweergave mogelijk. Dat processorniveau heb je ook nodig om gelijktijdig drie aparte videoschermen te gebruiken (het derde scherm moet verplicht op een DisplayPort-uitgang aangesloten worden).

Méér gelijktijdige schermen is mogelijk, maar dan moet je een aparte PCI-e videokaart installeren én een bios-instelling wijzigen (in het "Advanced"-tab de "Initiate Graphics Adapter"-optie instellen op "Switchable").

Er is voldoende plaats voor dual-slot PCI-Express x16 v3.0 grafische kaarten met 6- of 8-pin stroomadapter. Als je dergelijke grotere videokaart installeert verlies je wel de tweede PCI-Express x4 v3.0-sleuf. De maximale kaartafmetingen zijn 267 x 120 x 34,6mm.

Andere opties

In de Mini PCIe-sleuf op het moederbord kun je een optioneel 802.11n wifi-kaartje of gecombineerd 802.11ac- en Bluetooth 4.0-insteekkaartje kwijt. De draadloze adapters die Shuttle zelf verkoopt, hebben twee externe antennes, maar achteraan zijn er drie perforaties voorzien voor eventuele externe antennes.

Het moederbord heeft verder een RS232-seriële poort; de benodigde externe adapter dien je apart bij te bestellen en past in een cut-out in de achterplaat.

De SZ170R8 heeft acht usb 3.0-aansluitingen, waarvan er zich twee aan de voorkant bevinden, verborgen achter een klepje met verder een analoge microfooningang en koptelefoonuitgang.

De Realtek ALC892-audiochip op het moederbord ondersteunt 7.1 HD-audio. De nodige analoge audiopoorten bevinden zich achteraan. Er is geen aparte digitale audio uit- of ingang, maar digitaal geluid is wel mogelijk via de hdmi- en DisplayPort-aansluitingen. De SZ170R8 wordt geleverd met vier sata-kabels, schroefjes en een tube koelpasta.

Voeding en koeling

De Shuttle PC63J "80Plus Silver"-voeding levert een vermogen van 500 watt, met een efficiëntie van 89% bij 50% belasting en van 85% bij 100% belasting.

Hoewel dit dus geen "80Plus Gold"-niveau voeding met nog hogere efficiëntie is, volstaat het vermogen en de efficiëntste voor alle denkbare configuraties die mogelijk zijn met een 95W TDP cpu. Als je zeker wil zijn, kun je het benodigde vermogen vooraf controleren met behulp van een calculator op de Shuttle-website.

Essentiële condensatoren op het moederbord zijn van hoogwaardige materialen vervaardigd. Deze "solid" condensatoren zijn beter bestand tegen hitte en leven volgens Shuttle zes keer langer dan gewone exemplaren.

Een zogenaamde "I.C.E" koelt de processor. Dat is een door Shuttle zelf ontworpen geïntegreerde passieve koeler met vier roestvrije hittepijpen die de processorwarmte direct afvoeren naar de temperatuur-gecontroleerde, 92mm grote ventilator.

Het systeem wordt voor de rest grotendeels passief gekoeld. Een slimme lay-out van alle onderdelen, het warmtegeleidende aluminium chassis met perforaties aan de zij- en achterkanten en de grote ventilator helpen daarbij.

In principe koop je voor deze barebone een 'naakte' Intel-processor, zonder meegeleverde koeler. Je kunt de I.C.E desgewenst verwijderen en toch een andere koeloplossing installeren.

Een cpu-beschermkapje wordt daarvoor meegeleverd. Je zult dan wel goed moeten nakijken of alles past, want boven de cpu-socket er is weinig ruimte. Normaliter volstaat de geïntegreerde koeling.

BIOS

Deze barebone heeft een 32Mbit AMI bios met spi-interface. Standaard start het bios in traditionele ("legacy")-modus, maar je kunt het ook in uefi-modus zetten. Dit laatste is nodig als je nvme-ssd's wilt gebruiken. Het is ook de voorkeurmodus voor Windows 10.

Het AMI bios ondersteunt plug-and-play, acpi 3.0, wake-on-lan, pxe en hardware monitoring.

Je kunt de pc starten vanaf een extern usb-geheugen, handig om Windows 10 Pro te installeren zonder dat je een externe optische drive hoeft aan te sluiten.

Er steekt een gedetailleerd instructieblad in de doos dat je aan de hand van tekst, diagrammen en kleurenfoto's doorheen alle stappen meeneemt om er een complete pc van te maken.

Praktijk

Op twee uur tijd toverden we deze barebone-computer probleemloos om in een werkende Windows 10 Pro pc. We ondervonden geen enkel probleem en alles verliep zeer vlot.

De diverse hardware-onderdelen en kabels blijken goed bereikbaar: je hoeft nergens gekke toeren uit te halen om alles vlot geïnstalleerd te krijgen.

Wij installeerden een Intel Core i7-6700K (de "K" betekent dat je hem kunt overklokken). Pas op, want de pinnetjes van een Skylake-processor zijn even dun en kwetsbaar als de gaatjes in de LGA1151-socket. De juiste oriëntatie van de cpu is duidelijk aangegeven; normaal kan er niks misgaan.

Wij installeerden vervolgens 16 GB dual channel ddr4-2132 ram van Crucial (2 x 2 4GB), een Samsung 950 Pro PCIe NVM-ssd van 256 GB en een 2,5-inch Samsung 850 Evo Pro sata3-ssd van 512 GB.

2,5-inch naar 3,5-inch schijfbeugels worden overigens niet meegeleverd, daar moet je zelf voor te zorgen. Wij gebruiken een achtergebleven bracket van fabrikant ocz.

Omdat we "onze" SZ170R8 als testbed gebruiken voor allerlei hardware- en softwaretesten, waaronder ook testen van grafische kaarten, installeerden we geen aparte grafische kaart.

Windows 10 installeerde zelf de correcte driver voor alle hardware-onderdelen, maar er steekt ook een driver-cd in de verpakking. Naast Windows 10 kun je op deze barebone-pc Windows 7, 8.1 en 64-bit Linux installeren. Voor Windows 7 moet je wel een speciale ingreep doen om usb 2.0-randapparaten zoals toetsenborden en muizen aan de praat te krijgen.

Benchmarks

De zelfbouw Shuttle SZ170R8 presteert naar verwachting. In onderstaande tabel vind je enkele testcijfers terug.

Benchmarks Futuremark Intiële test dag 1 met BIOS SZ170000.116 (v2.17.1255) en Intel Graphics Drive 4331 Test na 2,5 maanden met BIOS SZ170000.116 (v2.17.1255), Win 10 updates tot eind oktober, ssd-updates en Intel Graphics Driver 4535 update PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 3513 3974 PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated score 4233 5144 PCMark 8 Work Accelrated score 4882 4978 PCMark 8 Storage Score (M.2 ssd met OS) 5093 5096 PCMark 8 Storage Score MB/s (M.2 ssd met OS) 629,14 MB/s 641,28 MB/s PCMark 8 Storage Score (sata3 ssd met data) 5001 5062 PCMark 8 Storage Score MB/s (sata 3 ssd met data) 302,26 MB/s 524,97 MB/s 3DMark Professional 1.x Ice Storm Extreme (DirectX 11 feature level 9 / OpenGL ES 2.0) 47480 58008 3DMark Professional 1.x Cloud Gate (DX11 feature level 10) 8796 9521 3DMark Professional 1.x Sky Diver (DX11 'mainstream') 4521 4710 3DMark Professional 1.x Fire Strike (DX11 'high-end') 1059 1101 3DMark Professional 1.x Fire Strike Extreme (DX11 'high-end') 488 519 3DMark Professional 1.x Fire Strike Ultra (DX11 'high-end' 4K) 250 259 3DMark Professional 1.x Time Spy (DX12) 348 431 Fire Strike Stress Test % (>97% om te slagen) 99,10% 99,10% Benchmark Parkdale v2.96 op externe Seagate ST500LT0 usb 3.0 Seq. schrijfsnelheid 86 MB/s 82,7 MB/s Random schrijven QD32 188,6 iops 183,2 iops Seq. leessnelheid 87,4 MB/s 86,8 MB/s Random lezen QD32 99 iops 99,5 iops

Conclusie

Met de Shuttle XPC cube Barebone SZ170R8 bouw je op korte tijd een stabiele, snelle en erg compacte storage-, gaming-, workstation- of testbed-computer die bovendien toekomstbestendig is tot minstens medio 2017. Tijdens de testperiode van bijna drie maanden functioneerde het apparaat stabiel, zonder noemenswaardige problemen.

Gemiddelde internetprijs: 337,90 euro

Bron: www.diskidee.be