Review: slanke HP converteerbare laptop

Voor een 15-inch laptop met volwaardig toetsenbord vallen omvang en gewicht goed mee. De HP Spectre x360 meet 35,9 x 25 x 1,94 cm en weegt 2,09 kg.

Het is een stijlvolle converteerbare laptop, met een donker zilvergrijs chassis met gepolijste, goudkleurige aluminium randen en een 360° draaiend 4K-aanraakscherm dat gemonteerd is in een stevig aanvoelende aluminium klep met twee goudkleurige aluminium scharnieren.

Je kan deze laptop op vier manieren gebruiken: als laptop, als tablet, als 'tent' en als foto- of videoscherm. De HP Spectre x360 15 is voldoende krachtig om dienst te doen als gemakkelijk overal mee te nemen desktopvervanger.

Uitrusting

Corning Gorilla Glass 4 beschermt het 15,6-inch touch-scherm tegen krassen. Dit HP IPS eDP BrighView WLED-backlit scherm heeft een resolutie van 3840 x 2160 pixels. Aan de zijkanten heeft het scherm vrijwel geen randen; HP noemt dit 'micro edge'.

Boven en onder het scherm bevinden zich echter brede zwarte randen en is er alles behalve sprake van een 'micro edge'. Maar ons storen die randen niet: de verhouding zijn in orde en alles is mooi geïntegreerd.

De HP TrueVision FHD IR-camera en twee ingebouwde digitale microfoons zijn vrijwel onzichtbaar in de bovenste schermrand gemonteerd. De camera heeft een gezichtsveld van 88 graden, zodat je hem met meerdere personen tegelijk kan gebruiken om te chatten of videobellen. De camera is verder compatibel met Windows Hello-authenticatie.

Alle aansluitingen bevinden zich aan de zijkanten. Het betreft drie USB 3.1-poorten, waarvan één type-a en één type-c met USB 3.0 snelheid ('Gen 1') en één type-c met USB 3.1 snelheid ('Gen 2').

Verder is er een volwaardige HDMI-poort met 4K-ondersteuning. Via één van de type-c USB-poorten kan je een extern scherm met DisplayPort 1.2 video-aansluiting gebruiken. Ten slotte is er nog een sdcard-lezer en een 3,5mm audiopoort.

Een gigabit ethernetpoort ontbreek helaas. Daarvoor was er geen plaats meer in het platte chassis. De helft van de zijranden wordt trouwens in beslag genomen door twee vrij forse goudkleurige ventilatiegrilles. Die zijn nodig voor het koelen van de 8ste generatie Intel Core i7-8550U processor met 16 GB ram en aparte Nvidia GeForce MX150 gpu met 2 GB vram die intern gebruikt worden.

Een Intel 802.11b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth 4.2 combochip zorgt voor de nodige verbindingen met de buitenwereld.

De m.2 nvme Toshiba 512 GB ssd heeft vlak na de ingebruikname nog 388 GB vrije ruimte.

Een actieve HP Styluspen en HP Sleeve worden standaard meegeleverd.

Alle verdere details over de HP Spectre x360 15-ch000nb converteerbare laptop vind je op de website van HP.

Praktijk

Dankzij de ventilatiegrilles aan de zijkanten blijft de onderkant redelijk koel. De ventilator hoor je overigens nauwelijks, zelfs niet bij zware belastingen.

Onderaan zit alleen een grille voor de subwoofer van de in totaal vier Bang & Olufsen-speakers. De overige luidsprekers bevinden zich bovenaan in het toetsenbordgedeelte, vlak onder het scherm.

Het volwaardige toetsenbord met apart numeriek klavier heeft grote chiclet-stijl toetsen (ook wel eilandstijl genoemd). De aanslagkwaliteit is goed, maar we hebben wel kritiek op de te kleine enter-toets die het vlot met tien vingers tikken niet helpt. Wel positief zijn de grote polssteunen aan weerszijde van het HP ImagePad multitouch-aanraakvlak met fysieke klikfunctie.

De 6-cellen, 84-WHr lithium-ion accu ondersteunt snelladen. Met de meegeleverde redelijk forse 90-Watt netvoedingsadapter is ze in negentig minuten tot ongeveer negentig procent opgeladen of in dertig minuten tot ongeveer de helft. Volgens HP heeft deze accu een autonomie die voldoende is om meer dan twaalf lang video af te spelen.

Dat zou best kunnen kloppen, want in de strenge Futuremark PCMark 8 Work Battery benchmark houdt deze laptop het 418 minuten uit: dat is één van de betere scores die we al hebben gemeten. Van recent geteste laptops doet alleen de Microsoft Surface Book 2 13,5-inch het met 506 minuten nog beter. Maar die 2-in-1 laptop heeft dan ook twee accu's en een kleiner scherm met lagere resolutie!

Prestaties

Dit is een redelijk snelle laptop, waarvan de prestaties weinig onderdoen voor de eerder geteste HP Zbook 17 G4, een veel duurder draagbaar werkstation.

Helemaal gaat de vergelijking niet op: de Zbook G4 kan je uitrusten met veel meer ram en heeft bovendien een videokaart met meer vram, die specifiek geschikt is voor zakelijke grafische toepassingen zoals cad/cam. De videokaart in de Spectre is eerder geschikt voor gaming en video.

Van recent geteste 15-inch laptops is alleen de nieuwe Dell XPS 15 nog wat sneller. Dat valt te verklaren door diens krachtigere Nvidia GeForce GTX 1050 gpu met 4 GB vram.

HP Spectre x360 Convertible 15-ch000nb Home notebook pc Dell XPS 15 (2017) (i7-512-16G) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 368 404 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 418 377 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 2811 3195 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3660 4411 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4539 4852 Futuremark PCMark 8 Storage Score 5038 4905 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 401,53 249,07 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 13581 20338 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 10784 17573

Conclusie

De HP Spectre x360 15-ch000nb is een krachtige, maar slanke en erg stijlvolle converteerbare Windows 10-laptop die perfect als gemakkelijk overal mee te nemen hoofd-pc kan dienen. Goedkoop is dit apparaat niet, maar vergelijkbare converteerbare laptops van andere fabrikanten zitten in dezelfde prijsklasse. Wil je een krachtige draagbare computer dan dien je nog altijd diep in je portemonnee te tasten ...

Prijs: geteste versie 1.929,95 euro

