Review: slanke tracker houdt je spullen in het oog

Slightech is een Chinees-Amerikaanse bedrijf dat is opgericht door Dr. Leo Pang, een Stanford-alumnus die meer dan dertig patenten op zijn naam heeft staan. Mynt Tracker is een piepkleine, betaalbare van metaal vervaardigde Bluetooth 4.0 LE-tracker die overal in, op of aan past. De tracker bestaat in vier kleuren: zwart, grijs, blauw en geel.

Kenmerken

Mynt betrekt zijn stroom van een verwisselbare CR2020 knoopbatterij die ongeveer een jaar meegaat in standby en drie à zes maanden gemiddeld wanneer de tracker wordt gebruikt. Eén reservebatterij wordt meegeleverd. De trackers is stof- en spatwaterdicht volgens de IP43-specificatie. Optioneel is een plastic hoesje verkrijgbaar waarmee je de Mynt Tracker volledig waterdicht maakt, zodat je het apparaatje bijvoorbeeld ook op duikapparatuur kunt bevestigen.

De tracker is 3,175 mm dun, 50,8 mm lang en 25,4 mm breed. De achterkant is volledig plat, zodat je er bijvoorbeeld een tweezijdige tape op kunt bevestigen. In de verpakking worden overigens twee "adhesive pads" meegeleverd. Aan één zijde is er een gat waaraan je een sleutelhanger, touw of kabel kunt bevestigen. Een kabeltje wordt eveneens meegeleverd.

Op de voorkant heeft de Mynt een drukknop met verschillende programmeerbare functies. Je kunt er bijvoorbeeld je smartphone mee opsporen via een belsignaal. Die smartphone heb je nodig voor de bijbehorende Mynt-app waarmee je alles instelt en bedient. De app is momenteel beschikbaar voor iOS (vanaf v8), Mac OS X (vanaf v10.9) en Android (vanaf v4.4.4 met BLE).

Eens de app geïnstalleerd kun je de knop op de Mynt bijvoorbeeld ook gebruiken als ontspanknop voor het fototoestel, als bedieningsknop voor een presentatie of als een muziekafstandsbediening.

Met de app kun je maximaal acht Mynt Trackers in het oog houden op een Mac-computer en maximaal vijf à zes op een smartphone.

Werkingsprincipe

Mynt Tracker werkt volgens dezelfde principes als de eerder geteste Wistiki by Starck voila! Bluetooth-tracker. Naast de directe Bluetooth-verbinding tussen jouw smartphone en de tracker ondersteunt het ook een zogenaamd "crowd gps"-netwerk. Telkens wanneer een andere Mynt Tracker-gebruiker voorbij jouw (eventueel verloren) tracker wandelt, wordt de locatie gedeeld op het wereldwijde Mynt-netwerk. Op die manier kun je voorwerpen ook over grotere afstanden opsporen, op voorwaarde natuurlijk dat er voldoende Mynt-gebruikers langskomen.

Andere gebruikers weten niet dat ze langs jouw tracker komen en omgekeerd weet jij ook niet dat een andere gebruiker langs is geweest, behalve wanneer je je voorwerp expliciet als verloren opgeeft in de app. Ook in dat geval leer je de identiteit van de andere gebruiker niet kennen.

Dit crowd gps heeft hetzelfde potentiële nadeel als bij Wistiki het geval is: succesvolle opsporing hangt af van hoeveel gebruikers het netwerk telt. Sowieso is de kans groter in een stad dan op het platteland dat er voldoende andere Mynt-gebruikers langskomen. Het helpt evenmin dat er geen wereldwijde standaard voor een "crowd gps" bestaat: Wistiki, Mynt en nog andere dergelijke Bluetooth-trackers gebruiken allemaal hun eigen netwerken die niet met elkaar communiceren.

In vergelijking met Wistiki is Mynt heel wat lichter en kleiner, maar werkt daardoor ook over kortere afstanden: maximaal 50 meter tegenover 100 meter voor Wistiki. Een voordeel is wel dat je de batterij van Mynt zelf kunt verwisselen, terwijl die bij Wistiki na ongeveer drie jaar de geest geeft, waarna je de tracker kunt weggooien.

De keerzijde is wel dat een kwaadwillige die jouw verloren voorwerp met tracker vindt bij Mynt de batterij kan verwijderen en de tracker zo uitschakelen, terwijl dit bij Wistiki veel moeilijker kan. Maar goed, je kunt de tracker natuurlijk altijd verwijderen en ergens weggooien, dus veel verschil maakt dat in de praktijk niet uit.

Praktijk

Op de verpakking is er een barcode die je kunt scannen om direct de noodzakelijke Mynt app te downloaden. Je vindt de app uiteraard ook in de app-winkel van je besturingssysteem. Een kleine Quick start guide helpt je op weg om de Mynt in gebruik te nemen. Eerst moet je het beschermplastic van de batterij verwijderen. Druk nu op de Mynt-knop: als het ledje enkele keren rood knippert is de tracker gebruiksklaar.

Open de Mynt app. Die schakelt de Bluetooth-verbinding automatisch in als ze nog niet actief is. Eerst dien je een account aan te maken: naam, e-mail en wachtwoord volstaan. Vervolgens dien je nog op een link te klikken in een bevestigingsmail.

Druk op de plus linksboven om een nieuwe Mynt toe te voegen. Mogelijk moet je zelf de Bluetooth-instellingen van je device openen om de pairing te voltooien. Zodra de tracker gepaird is verschijnt een geel plusteken in de app. Druk erop om de tracker met de app te verbinden. Dit duurt volgens de startgids een seconde of vijf, maar bij ons duurde het veel langer. Tot we erachter kwamen dat we eerst op de link in de bevestigingsmail moeten klikken: anders is onze account niet actief. De installatiewizard laat je hierover echter in het ongewisse. Na een tweede poging lukte de connectie daarna wel binnen enkele seconden.

Nu kun je via pictogrammen kiezen waarvoor je de tracker gaat gebruiken: sleutelbos, portefeuille, tas, auto, kinderwagen, huisdier, rugzak, koffer of baggage. Verder kun je instellen of de telefoon- en Mynt-alarmen gebruikt mogen worden en hoe lang ze klinken. Het alarm gaat af als de tracker buiten het bereik raakt van het te bewaken voorwerp of omgekeerd. Je kunt hiervoor ook de gevoeligheid instellen.

Via de optie "Map" kun je de locatie van de tracker op een Google-kaart bekijken.

Via het instellingenmenu kun je instellingen wijzigen zoals "stille modus" en "vibrator gebruiken". Ook kun je een onbeperkt aantal "veilige zones" instellen waar het alarm niet afgaat wanneer de tracker buiten bereik is. Dit doe je aan de hand van het verbonden wifi-netwerk. Elke zone krijgt een naam, bijvoorbeeld "thuis" of "office". Het is wel stom dat je niet meerdere wifi-netwerken aan veilige zones kunt toevoegen: je moet voor elk netwerk een aparte zonenaam creëren.

Bij elke tracker kun je de werking van de knoppen instellen via de "Remote" tab in de app. Je kunt vijf handelingen definiëren, afhankelijk van een-, twee- of driemaal drukken, houden of klikken en houden. Standaard is dit ingesteld op "play/pause", "next", "previous", "phone alarm" en "vol down".

Ten slotte kun je via de app het alarm van de tracker activeren en de firmware updaten. Wij haalden tijdens de test een nieuwe firmware binnen, maar in tegenstelling tot bij Wistiki gebeurt dit niet automatisch en dien je zelf via de app te controleren of er nieuwe software voor de Mynt beschikbaar is.

Conclusie

De Mynt Tracker werkt grotendeels zoals de eerder geteste Wistiki voilà!, maar is veel kleiner en lichter en bovendien goedkoper. Ook is de batterij verwisselbaar, al gaat ze minder lang mee. Ook hier hangt de crowd gps-functie om verloren voorwerpen terug te vinden af van het aantal gebruikers en dat aantal is momenteel bij ons nog te beperkt. Maar voor lokaal bewaken en opsporen van voorwerpen (bijvoorbeeld op een koffer of laptoptas wanneer je op reis gaat) is dit wel een handig hulpmiddel.

Prijs: $19,99 voor één; $49,98 voor drie; $139,99 voor vijf (excl. verzendkosten van $5 à $20 al naargelang het gewicht). De Mynt Tracker is ook verkrijgbaar via Amazon; dan is de levering vaak gratis; de prijs voor één Mynt Tracker is als we dit schrijven gezien de stand van de dollar €23,3.

Bron: www.diskidee.be