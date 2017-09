Review: slim alles-in-een thuisbewakingssysteem

Somfy One van het Franse bedrijf Somfy Protect is een alles-in-één alarmsysteem met full hd-camera, sirene en bewegingssensor dat samenwerkt met andere apparatuur uit het Somfy Protect-gamma, zoals de IntelliTag (deur- en raamsensor) en de Key Fob (badge voor handsfree besturing).

Inzake design - een discreet zuiltje waarin alle functies verenigd zijn - lijkt dit bewakingssysteem op de eerder geteste apparaten van Canary en Netatmo (Welcome), maar er zijn ook verschillen.

Specificaties

Net zoals de Canary en Netatmo Welcome is de Somfy One eigenlijk een full hd 1080p 30 fps web- en ip-bewakingscamera in zuilvorm die zijn data in de cloud opslaat en waarschuwingen uitstuurt via de Somfy Protect mobiele app voor iOS 9 en hoger en Android 4.4 en hoger. Een speaker en microfoon zijn ingebouwd.

De camera heeft een gezichtsveld van 130 graden en kan digitaal tot achtmaal inzoomen.

In het zuiltje zijn extra functies geïntegreerd, in dit geval een 90 dB sirene en een bewegingsmelder. Bijzonder is dat je de camera van de Somfy One kunt afdekken met een zogenaamde 'privacy shutter' die het beeld op donker zet. Dat klepje is gemotoriseerd: het sluit via een app-opdracht, maar het gaat ook vanzelf dicht wanneer de camera is uitgeschakeld.

De infrarode bewegingssensor zou dan weer slim genoeg zijn om huisdieren te herkennen, zodat er geen valse alarmen worden gegeven. Bij gebrek aan huisdieren hebben we deze claim niet kunnen testen. De ir-sensor heeft een nachtzicht van zes meter en een detectiezone van vijf meter.

Wanneer de Somfy One beweging detecteert, slaat hij een videoclip van tien seconden op in de met aes-256 en ssl/tls/rsa-beveiligde cloud. Die wordt een dag lang bewaard. Deze dienst is gratis, maar om opnames tot zeven dagen terug te kunnen bekijken, moet je net zoals bij de eerder geteste Nest Cam IQ Indoor bijbetalen.

De Somfy One werkt samen met sensoren uit de Somfy Protect-familie (intellitags, bewegingsdetectoren, badges, sirenes, camera's). Je kunt maximaal vijftig van dergelijke draadloze sensors toevoegen; die communiceren grotendeels in de 868 MHz frequentie via het bedrijfseigen Somfy Protect-protocol.

De Somfy One zelf gebruikt wifi, waarbij alleen 802.11b/g/n in de 2,4 GHz-frequentieband ondersteund wordt. Het zuiltje is compatibel met TaHoma, Nest, Amazon Alexa en IFTTT.

De Somfy One is met 90 x 110 mm vrij compact. Het apparaatje weegt 260 gram.

Ingebruikname

Somfy One is plug-and-play en zou volgens de Franse fabrikant in tien minuten gebruiksklaar zijn. Eens kijken of dit klopt... Het kleine, van kunststof vervaardigde zwarte zuiltje is direct zichtbaar wanneer je de stijlvolle, oranje-gele kartonnen doos opent.

Je neemt het zuiltje uit de doos en opent de klep. Daarachter gaat een kartonnen schuif schuil met daarin documentatie, rode alarmsticker, een 3 m lange, platte zwarte usb-kabel (type-c naar type-a) en erg compacte 2.0A usb-voeding. De beknopte startgids bevat ook een Nederlandstalige gedeelte.

We volgen de instructies: Somfy One in het stopcontact steken en de mobiele app downloaden. De stroomaansluiting past achteraan maar op één manier in het zuiltje en kun je niet per ongeluk lostrekken. Na twee seconden opent het privacyklepje, brandt een ledje onderaan wit en weerklinkt een waarschuwingstoon.

Vóór we de Somfy Protect app kunnen gebruiken, moeten we onszelf registreren. We dienen e-mailadres, naam en telefoonnummer in te vullen en moeten uiteraard ook een wachtwoord kiezen.

Daarna kunnen we een van de producten van de Somfy Protect groep activeren. We kiezen uiteraard de Somfy One. We geven ons apparaat een naam en klikken op 'Volgende'. Vervolgens dienen we het adres in te vullen waar de One geïnstalleerd is. De app vraagt toestemming om de locatie te bepalen. Dit is nodig om de One te activeren. Zodra dit gebeurd is, mag de locatie weer uit.

Daarna start de eigenlijke installatie. De app geeft enkele tips voor een goede plaatsing (bij voorkeur centraal zodat de detectiehoek zo groot mogelijk is, binnen het bereik van de router en vlakbij de hoofdingang om het automatisch deactiveren via de badge als je binnenkomt te vereenvoudigen).

Klik op 'Volgende' en bevestig met 'Ja' dat de Somfy One ingeschakeld is en de witte led onderaan knippert. Selecteer nu het wifi-netwerk en voeg het wachtwoord in. Vervolgens moet je het scherm van je smartphone tegenover de Somfy One houden op ongeveer 20 cm afstand.

Klik op 'Volgende' om de qr-code op het scherm te plaatsen, houd de smartphone vóór de lens en wacht tot je een piep hoort. Dan weet je dat het zuiltje de qr-code herkende. Klik op 'Ja'. Enkele seconden later is de installatie voltooid. Je kunt de Somfy One nog een locatienaam geven, om vervolgens af te sluiten met 'Volgende'. Het live beeld verschijnt dan in de app en de Somfy One is gebruiksklaar.

De claim dat alles in tien minuten gebruiksklaar is kunnen we hiermee bevestigen: we ondervonden geen enkel probleem bij de ingebruikname.

Eventueel word je nog gevraagd om een firmware-update te starten. Dit duurt maximaal vijf minuten. Tijdens de update gaat het privacyklepje automatisch dicht.

Praktijk

Na de eerste ingebruikname geeft de app je een korte tutorial over de werking van het systeem. Je moet deze tutorial doornemen vóór je hem kunt sluiten.

Daarna krijgen we de melding dat de firmware-update niet kon worden geïnstalleerd. We moeten de camera opnieuw installeren via de resetprocedure. Maar dat helpt niet: de camera blijft onbeschikbaar. We proberen het nog een keer, zonder resultaat.

Nu laat de app ons in de steek: ze blijft dezelfde resetprocedure herhalen, die dus niet helpt. Met wat bladeren in de app zien we dat we de wifi-verbinding kunnen resetten door het resetpinnetje tien seconden in plaats van één seconde in te drukken. We proberen dit. Het lukt niet de eerste keer, maar uiteindelijk herkent de camera de qr-code met onze wifi-instellingen.

Dat de firmware-update de wifi-instellingen wist is vervelend, maar dat de app hier niet op anticipeert en onvoldoende hulp biedt om ze opnieuw in te stellen is onaanvaardbaar. Dit onderdeel van de Somfy One mag nog verbeterd worden ...

De beeldkwaliteit is behoorlijk, maar zelfs in het full hd beeld zijn er soms, maar niet altijd behoorlijk wat artefacten en blokvorming omwille van de datacompressie.

Je kunt de camera manueel of volgens schema activeren.

De intelligente activering, die gebaseerd is op de locatie van je smartphone (of die van gezinsleden), schakelt de camera niet automatisch in, maar waarschuwt wanneer je je huis verlaat en vraagt dan of je de bewaking wil inschakelen. Uitschakelen gebeurt wel automatisch. Dit onderdeel werkte tijdens onze test echter niet: de app leek de locatie op onze smartphone (een Motorola Moto X Force) niet te herkennen.

Als de bewaking ingeschakeld is, zal de Somfy One bij detectie eerst een zacht waarschuwingsgeluid laten horen, zodat je het alarm bij een foutieve detectie nog kunt uitschakelen. Na de ingestelde tijdsduur schiet de ingebouwde sirene (en/of eventueel gekoppelde externe sirenes) dan in actie.

Optioneel kun je ook configureren dat het alarm afgaat wanneer iemand het apparaat probeert te verplaatsen.

Je geeft via het gebruikersbeheer niet alleen gezinsleden toegang tot de Somfy One, maar ook een 'vertrouwenskring' van buren, familieleden en/of kennissen. Die deel je optioneel in twee groepen in. 'Familie en vrienden' worden bij een inbraakpoging gewaarschuwd via e-mail en via een alarmmelding. Zij hebben dan gedurende dertig minuten toegang tot de installatie en kunnen beelden bekijken. 'Buren' worden ook gewaarschuwd en hebben gedurende 30 minuten toegang tot de installatie, maar kunnen de camerabeelden niet bekijken.

Samenwerking

Somfy One "works with Nest". Je kunt informatie van de Nest thermostaat en Protect rookmelder bekijken in de Somfy Protect app, 'thuis' en 'afwezig' instellen afhankelijk van de instelling van de Nest thermostaat én het Somfy-alarm laten afgaan als het alarm van de Protect afgaat.

Er is ook samenwerking met Amazon Alexa-geactiveerde handsfree luidsprekers. Daarmee kun je via gesproken opdrachten het alarm activeren en deactiveren, de sluiter openen en sluiten en overzichten opvragen.

Somfy One werkt verder samen met de Tahoma-app van Somfy zelf, waarmee je tal van thuisautomatiseringsproducten van deze fabrikant bedient.

Prijzen

Camera: 249 euro Basic formule met onbeperkte videoclips van tien seconden bij detectie van een beweging, 24 uur beschikbaar, gratis meldingen via sms, push en e-mail aan je 'community' (gezinsleden): gratis.

Silver formule met zeven dagen videogeschiedenis, mogelijkheid om maximaal tien minuten hd video dagelijks te downloaden en rest hetzelfde als de gratis dienst: 4,99 euro per maand.

Gold formule met één dag videogeschiedenis, interventieservice en interventie ter plaatse met waarschuwingen aan derden (uitgevoerd door AXA Assistance, slotenmaker en betaling van reparatiekosten tot 200 euro inbegrepen): 9,99 euro per maand.

Conclusie

De Somfy One is een discrete, slimme thuisbewakingscamera met heel wat mogelijkheden, die vooral tot hun recht komen als je ook in de andere bewakings- en thuisautomatiseringsproducten van deze Franse fabrikant investeert. De beeldkwaliteit is behoorlijk, maar het beeld bevat af en toe storende artefacten veroorzaakt door te agressieve digitale compressie. De bijbehorende app is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De prijs is aan de hoge kant.

Gemiddelde prijs: 249 euro

