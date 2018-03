Review: slim stopcontact voor buitengebruik

Eerder al testten we de AVM FRITZ!DECT 200 smart plug, een slim stopcontact dat in combinatie met een AVM Fritz!Box Dect-router draadloos bediend kan worden dankzij ondersteuning voor de dect ule-specificatie. De Fritz!Dect 210 is functioneel vergelijkbaar, maar kun je ook buitenshuis (of in een vochtige omgeving) gebruiken.

Met de AVM Fritz!Dect 210 verander je elk geaard stopcontact in een intelligent stopcontact. Aangesloten apparatuur schakel je vanop afstand in- en uit, naar keuze handmatig of geautomatiseerd. Deze stekker meet en registreert verder het energieverbruik van het aangesloten apparaat. Ook wordt de omgevingstemperatuur gemeten.

DECT ULE

De Fritz!Dect 210 werkt net zoals de 200, die uitsluitend bedoeld is voor gebruik binnenshuis, volgens de dect ule standaard. Dect is het communicatiesysteem waarmee ook draadloze telefoons functioneren. Ule betekent dat het dect-apparaat zelf zeer weinig energie verbruikt. AVM zelf zegt dat de stekker maximaal 1,5 Watt verbruikt in werking en 0,4 Watt in standby.

Dect ule-apparaten gebruiken de 1,9 GHz frequentieband. Er is dus minder interferentie met andere draadloze apparaten die doorgaans in de 2,4 GHz- of 5 GHz-frequentiebanden opereren, zoals WiFi, ZigBee en Bluetooth. Dergelijke apparaten hebben een zeer lage vertraging of 'latency' waardoor instant-communicatie mogelijk is. Het signaal is ook geëncrypteerd.

Het zendbereik van dect ule is tot veertig meter binnenskamers en tot driehonderd meter buitenshuis.

Specificaties

De slimme stekker meet 127 x 65 x 36 mm. Hij past in elk 230 Volt stopcontact met aarding (pin of zijkant). Zelf is de stekker voorzien van randaarding. Aangesloten apparatuur mag maximaal 3.450 W verbruiken.

De Fritz!Dect 201 is bestand tegen waterspatten volgens de IP44-specificatie en bestand tegen temperaturen van -20°C tot +40°C.

Een rode klep die dankzij een veer automatisch dichtklapt, schermt het stopcontact af wanneer het niet wordt gebruikt.

Op de voorkant van de plug zitten twee groene leds: on/off en dect. De leds dienen tegelijk als bedieningsknopjes. Met on/off schakel je de manueel stekker in of uit. Met de dect-knop registreer je de Fritz!Dect 210 bij een Fritz!Box Dect-router. Deze leds én de knoppen kan men trouwens softwarematig uitschakelen.

Ingebruikname

De Fritz!Dect210 moet eerst aan je AVM Fritz!Box-router gekoppeld worden. Een stekker kan maar aan één router tegelijk worden gekoppeld.

Je steekt de Fritz!Dect 210 in een stopcontact. De dect-led zal direct beginnen knipperen. Druk vervolgens de dect-knop boven op de Fritz!Box-router gedurende minstens 10 seconden in, tot de Info-led van de router begint te knipperen. De koppeling is vrijwel direct gemaakt en het dect-lampje op de stekker brandt dan constant groen. Je mag de stekker nu uittrekken en in een ander stopcontact steken. De verbinding met de router blijft behouden.

Wil je de plug met een andere router verbinden dan dien je eerst de dect-knop op de stekker gedurende zes seconden ingedrukt te houden, tot het dect-ledje begint te flikkeren. Daarna herhaal je de registratieprocedure met een andere router.

De Fritz!Dect 210 werkt met alle recente Fritz!Box-routers met een dect-voorziening en firmware vanaf Fritz!OS versie 6.0, uitgezonderd de FRITZ!Box 7312/7412. Je kan tot honderd slimme stekkers op één router aansluiten.

Mogelijkheden

De Fritz!Dect 210 verschijnt net zoals alle andere slimme pluggen van AVM in het Home Network, Smart Home-menu van je Fritz!Box Dect-router.

Elke stekker kan men manueel in- of uitschakelen of de in- en uitschakeltijden automatiseren en dit volgens verschillende tijdsschema's: dagelijks, per dag en per uur, toevallig, periodisch (beginnen op...), eenmalig, volgens zonsopgang en zonsondergang of volgens een gedetailleerd schema dat je in een Google Calendar programmeert.

Daarnaast kan men de schakelaar ook in- of uitschakelen op basis van gedetecteerd geluid of stilte (handgeklap of zelf gedefinieerde frequentie en dit volgens verschillende sterktes).

Verder is het mogelijk de stekker uit te schakelen wanneer de gedetecteerde stroom volgens een opgegeven duur onder een opgegeven wattage valt.

De andere mogelijkheden zijn hetzelfde als bij de eerder geteste Fritz!Dect 200, bijvoorbeeld de mogelijkheid om het verbruik te meten, of de verschillende bedieningswijzen (web, app, dect-telefoon van AVM). We verwijzen je naar onze eerder test.

Praktijk

De Fritz!Dect 210 werkt hetzelfde en even stabiel als de eerder geteste Fritz!Dect 200.

Conclusie

De AVM FRITZ!DECT 210 is een goedkope manier om allerlei elektrische apparaten in en rond het huis vanop afstand te bedienen, eventueel op een geautomatiseerde manier. Interessant is ook dat je het verbruik van aangesloten apparatuur erg gedetailleerd kunt bewaken. Het enige 'nadeel' is dat je een recente AVM FRITZ!Box router met DECT-voorziening moet hebben om deze slimme plugs te kunnen gebruiken.

Gemiddelde internetprijs: 45 à 110 euro. Officieel is de AVM Fritz!Dect 210 niet bij ons te koop, maar via het internet vind je hem vlot bij de gebruikelijke webshops zoals Centralpoint.nl / be en Amazon.de.

Bron: www.diskidee.be