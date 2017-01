Review: slimme armband voor personenalarm

Zembro is een personenalarm in de vorm van een armband en met een app die zowel voor geofencing (geografisch afbakenen) als alarmering kan worden gebruikt. De geofencing-optie is voorbehouden voor professionele omgevingen zoals residenties en werkt met meerdere 'beacons' of armbanden. Wij hebben dus alleen de alarmfunctie getest die ook voor particulieren bedoeld is.

Bedrijf achter Zembro

Het idee achter het Zembro horloge is ontstaan na een gezamenlijke zakenreis van een twintigtal Belgische ondernemers naar San Francisco in september 2013. Die reis inspireerde hen om samen 'iets' te ondernemen in de geest van Silicon Valley. Zo ontstond UEST NV -de Belgische start-up àchter het product, met als missie "generaties met elkaar te verbinden, zodat ze op de beste manier voor elkaar zorg kunnen dragen".

Het bedrijf ziet digitale technologie als hefboom om dat werkelijkheid te laten worden. Naast verschillende prominenten uit de Belgische ondernemerswereld, investeerden ook Fidimec, het investeringsfonds van imec, en Marc Coucke in de start-up achter Zembro. Het bedrijf wordt momenteel gewaardeerd op 6 miljoen EUR.

Werking

De Zembro-gebruiker kan aan verschillende familieleden toegang geven tot de app en dus bij verschillende personen alarm slaan in geval van nood. Het horloge werkt overal in Europa. De smartphone-app is beschikbaar voor Android en iOS.

Zembro is verkrijgbaar in zwart of beige. De gewone versie waarschuwt familie of vrienden als je alarm slaat. Dat kost 29 euro per maand, hulp bij installatie via telefoon, e-mail of chat inbegrepen. Voor 12 euro extra per maand kun je ook de officiële Zembro-alarmcentrale inschakelen die 24/7 klaarstaat en familieleden of hulpdiensten kan contacteren bij alarm.

Zembro is waterdicht, zowel de afneembare module als de siliconen armband. Je kunt ermee douchen, zwemmen en afwassen. De vast ingebouwde batterij laad je op met een meegeleverde, compacte usb-lader. Ze gaat ongeveer een week mee. Je krijgt een bericht wanneer je ze moet opladen.

Het horloge heeft een luister- en spreekfunctie. Wanneer de gebruiker alarm slaat, kan zij of hij via de app communiceren met een contactpersoon. Omgekeerd kan de contactpersoon ook met de gebruiker communiceren.

De app is bruikbaar door familie, vrienden of een alarmcentrale. Ze toont meteen waar de gebruiker zich bevindt en eventueel ook welke andere app-gebruikers dichtbij zijn. Elke gebruiker ziet ook meteen welke gebruiker al gebeld heeft naar de bezitter van het horloge.

Installatie en activatie

Voor het eerste gebruik laad je de Zembro best helemaal op. Dat duurt ongeveer twee uur. Het batterijsymbool stopt met knipperen wanneer de batterij opgeladen is.

Download vervolgens de app via de app-winkel van Android of iOS. Open de app, selecteer "Activeer nieuwe horloge" en scan de qr-code die zich in de verpakking bevindt.

Klik nu op "Voeg een senior toe" en vul de naam, het telefoonnummer, het land, de gemeente, de straat en de verdieping in van wie het horloge zal dragen. Bevestig de gegevens.

Klik vervolgens op "Voeg een connectie toe" en vul de gegevens in van een contactpersoon. Klik dan op "App gebruiken".

Zembro zendt je nu een activatiecode via sms. Deze wordt direct in de app ingevuld, waarna je op "Activeren" drukt.

Daarna is de contactpersoon verbonden met de gebruiker van het horloge. Je kunt het alarm al direct een keer testen als je dat wil. Druk dan op "Ja graag".

Druk gedurende vier seconden op de bovenkant van het Zembro horloge. Het alarm weerklinkt nu gedurende enkele seconden.

Het display telt af tot nul en stopt het alarm dan, maar toont vervolgens "SOS". In de app verschijnt de locatie van het horloge en wordt deze ook op een kaartje getoond. Het horloge blijft in SOS-modus tot je het opnieuw oplaadt of herhaaldelijk op de bovenkant drukt.

In de alarmmodus kun je via de app met het horloge bellen en vervolgens communiceren met de gebruiker. Die moet zelf op geen enkele knop drukken om met de beller te praten.

De app toont ook hoeveel batterijlading er nog overblijft in het horloge. Als de batterij bijna leeg is, waarschuwt de app je. Je kunt de gebruiker dan eventueel verwittigen dat hij of zij het horloge in het stopcontact moet steken.

Via het instellingen-menu van de app voeg je nieuwe connecties toe. Dit zijn personen die ook een melding ontvangen in geval van alarm. De volgorde waarin ze staan is de volgorde waarin ze het alarm ontvangen.

De app werkt in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. In het hoofdmenu zie je een lijst van voorbije alarmen en meldingen.

Praktijk

Het horloge zelf werkt eenvoudig: eenmaal kort drukken op de bovenzijde toont de tijd in grote, goed leesbare witte cijfers. Tweemaal kort drukken toont het batterijniveau.

Om alarm te slaan, druk je op de bovenkant tot het balkje dat dan verschijnt helemaal volgelopen is. Laat vervolgens los. Dan pas telt het horloge zestien seconden lang af en geeft een geluidssignaal alvorens een alarmbericht uit te sturen. Je kunt dit dan altijd onderbreken mocht het toch nog een vergissing zijn.

Vergissingen zijn zo goed als uitgesloten. Een ongewild alarm kun je annuleren door tijdens het aftellen eenmaal kort op de bovenkant te duwen.

Wanneer het SOS-symbool met knipperen stopt, is het alarmbericht afgeleverd bij de connectie(s). Dit kan wel enkele seconden tot een minuut duren.

Je kunt het alarm intussen alsnog uitschakelen door meerdere keren kort na elkaar op de bovenkant te drukken. Dan verdwijnt het sos-bericht.

Werkt de app van je connectie(s) om de een of andere reden niet, dan schakelt Zembro over op een sms-alarm. Dit kan wel enkele minuten duren.

Je connectie krijgt een sms bericht met een telefoonnummer waar hij of zij naartoe kan bellen om op die manier alsnog met de drager van het horloge te communiceren. De locatie wordt daarbij niet automatisch doorgegeven: dat werkt uiteraard alleen via de app.

Na een alarm moet het horloge eerst opnieuw volledig opgeladen worden alvorens het opnieuw te dragen.

De privacy van de drager is gegarandeerd, want contacten kunnen in de Zembro-app alleen diens locatie zien wanneer de drager alarm slaat.

Je kunt het horloge en de verbinding met de eerste connectie niet zelf resetten; dat kan alleen via de Zembro-helpdesk die bereikbaar is via telefoon of e-mail.

Het bandje van ons testexemplaar was wel te kort voor onze vrij dikke polsen. Voorlopig zijn nog geen grotere armbanden verkrijgbaar.

Conclusie

Zembro als slimme, verbonden alarmarmband voorziet zeker in een behoefte. Technisch lijkt het platform goed te werken. Het horloge zou wat ons betreft nog iets compacter mogen zijn en ook het design is misschien wat ouderwets, maar het doet wel wat het moet doen. De hoge prijs zal voor veel gebruikers echter een obstakel zijn vrezen wij.

Prijs: 29 euro per maand. Optie alarmcentrale: 12 euro extra per maand.

Bron: www.diskidee.be