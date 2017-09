Review: slimme, maar dure ip-bewakingscamera

Na de eerder door ons geteste Nest Cam indoor bewakingscamera (2015) en de weerbestendige Nest Cam Outdoor (2016) lanceert Nest de Nest Cam IQ, een opgewaardeerde versie van zijn originele binnencamera uit 2015 die voor het eerst een zekere mate van 'intelligentie' heeft. Zo 'ziet' de camera het verschil tussen een persoon en een dier.

Behalve de camera bevat de langwerpige, mooi vormgegeven doos een witte, ronde usb-voeding en een 3m lange usb-stroomkabel.

Kenmerken

De helderwitte, van polycarbonaat vervaardigde Nest Cam IQ indoor beveiligingscamera heeft een 8MP-beeldsensor met 4K videoresolutie, HDR (High Dynamic Range)-beeldverbetering en een diagonale kijkhoek van 130 graden (veel groter dan zijn voorganger uit 2015 en vergelijkbaar met het kijkveld van de Nest Cam Outdoor).

Dankzij de hoge resolutie van de sensor kun je tot 12x digitaal inzoomen zonder verlies aan kwaliteit. Maar de bewaarde videobeelden zelf zijn beperkt tot maximaal 1080p aan 30 beelden per seconde.

Het nachtzicht is gelijkmatig en helder dankzij twee krachtige 940 nm infrarood-leds.

Een microfoon-array met drie microfoons, echo- en ruisonderdrukking en een 7x sterkere luidspreker dan bij het model uit 2015 garanderen een helder geluid.

Beelden worden op het apparaat versleuteld met een 128-bit aes encryptiesleutel vóór ze worden gestreamed en opgeslagen. De verbinding met de Nest-cloud is bovendien extra beveiligd met tls/ssl. Verder kun je je Nest-account bijkomend beveiligen met verificatie in twee stappen.

Als je de videoresolutie instelt op het maximum van 1080p aan 30 fps verbruikt de camera maandelijks tussen de 150GB en 300GB bandbreedte. Je kunt de maximale bandbreedte instellen in de app; als jouw internetabonnement een databeperking heeft let je dus best goed op dat deze camera niet alle beschikbare bandbreedte opsoupeert.

Idealiter gebruik je deze camera in combinatie met een internetabonnement dat onbeperkte data heeft. Om goed te werken heeft deze camera bovendien een internetverbinding nodig met een minimale upload-snelheid van 2 Mbit/s.

Verder zijn niet alle geavanceerde functies, zoals de automatische herkenning van gezichten, gratis: na dertig dagen proeftijd werken die alleen nog als je een Nest Aware-abonnement neemt, waarover we je verderop meer vertellen.

Ingebruikname

De half-eivormige Nest Cam IQ is heel wat groter dan zijn voorganger uit 2015 en heeft een vast gemonteerde voet waarop je de camera manueel 180 graden over vier assen kunt bewegen. De voet heeft onderaan een standaard schroef waarmee je de camera op een statief kunt monteren. De IQ oogt heel wat mooier en voelt ook steviger aan dan zijn voorganger.

Steek de meegeleverde witte-usb stroomkabel in de micro-usb poort aan de achterkant van de voet. Plug de voeding in het stopcontact. De usb-stekker is van het nieuwere type en past dus in beide richtingen in de camera en de voeding.

De blauwe ledring rond de lens licht kort blauw op. Na enkele seconden klinkt een geluidssignaal en brand de ring permanent blauw, om aan te geven dat de camera gebruiksklaar is.

Download of open de Nest app. Tik op het wieltje rechtsboven en op "Product toevoegen". Kies "Nest Cam IQ" uit het lijstje. Scan de qr-code op de onderkant van het statief. De app helpt je daarna bij de verdere configuratie. Volg de instructies. Zo moet je het wifi-netwerk kiezen dat de Cam kan gebruiken.

Heb je een Nest Protect dan kun je die gebruiken om de camera te helpen snel een verbinding te maken met je Nest-account. Je moet op de knop van de Protect drukken en de app probeert dan automatisch een verbinding te maken en het wifi-netwerk in te stellen. Dit duurt enkele seconden en je hoeft verder zelf niets te doen.

Heb je geen Nest Protect dan dien je zelf het wifi-netwerk en je account in te stellen.

Na ongeveer één minuut was de Nest Cam IQ bij ons gebruiksklaar en toegevoegd aan onze Nest-account met een minimum aan handelingen. Gebruiksvriendelijker kan haast niet ...

Bediening en gebruik

De Nest Cam IQ functioneert op dezelfde manier en met dezelfde app en clouddienst als de eerder door ons geteste Nest Cam uit 2015 en Nest Cam Outdoor uit 2016. Meer details verneem je in die reviews.

Nest Labs voegt voortdurend nieuwe mogelijkheden toe en die werken dan ook bij de oudere bewakingscamera's van het merk. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de nieuwe gezichtsherkenning, die je voortaan ook op de oudere camera's kunt gebruiken. Dit op voorwaarde dat je een betalend abonnement hebt op de Nest Aware clouddienst, want de benodigde software draait in de cloud en niet op deze camera's zelf.

Op de bijbehorende website https://home.nest.com/ kun je niet alleen de beelden en het geluid bekijken en beluisteren, maar ook bewakingszones instellen, al dan niet met geluid. De camera reageert dan alleen op bewegingen of geluid in de ingestelde zone. Het instellen van zones kan niet in de app, maar de waarschuwingen krijg je daar wel.

In de app én op de website kun je gebeurtenissen-clips terugkijken tot drie uur in het verleden. Dit is gratis. Wil je méér, dan dien je een abonnement te nemen op Nest Aware. Dat kost €10 per maand voor tien dagen videogeschiedenis of €30 per maand voor dertig dagen videogeschiedenis. Nest Aware werkt dan wel samen met alle Nest-camera's in huis.

Integratie

De Nest Cam IQ functioneert net zoals de andere producten van Nest met verschillende andere cloudproducten, die overigens nog niet allemaal bij ons officieel verkrijgbaar zijn. Denk aan Google Home, Amazon Echo of Philips Hue.

Je kunt de camera dan bijvoorbeeld inschakelen door ertegen te praten, of hem programmeren om bepaalde lichten in te schakelen wanneer beweging wordt gedetecteerd.

Conclusie

De Nest Cam IQ is een veel betere bewakingscamera voor binnenshuis dan zijn voorganger uit 2015. Bouwkwaliteit, gebruiksgemak, integratie met andere clouddiensten en beeldkwaliteit zijn erg goed. Toch is dit een veel te dure bewakingscamera, zeker als je rekening houdt met de kosten voor Nest Aware. Zonder die cloudsoftware is deze camera functioneel te beperkt.

Prijzen: 349 euro aankoopprijs; 10 euro maandelijkse abonnementsprijs of 100 euro jaarlijkse abonnementsprijs voor tien dagen videogeschiedenis (300 euro voor dertig dagen). Dertig dagen gratis abonnement inbegrepen in de aankoopprijs. Drie uur detectieclips eveneens gratis.

Bron: www.diskidee.be