Review: slimme radiator-thermostaat

De slimme thermostaten van de Duitse fabrikant Tado bedien je via het web en/of een mobiel apparaat. Je kunt ook allerlei zaken automatiseren dankzij de ondersteuning voor Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant en IFTTT.

Eerder testten we de Tado Smart Thermostat v3 die een traditionele huiskamerthermostaat vervangt.

Met de nieuwe slimme radiatorkoppen van Tado bereik je hetzelfde, maar dan op niveau van het verwarmingstoestel. Je vervangt de traditionele radiatorthermostaat door een slim exemplaar, waarna je alles met de Tado app bedient.

Je gebruikt de radiatorkoppen apart of in combinatie met de eerder geteste Tado woonkamerthermostaat.

Ingebruikname

De Starter Kit bevat twee slimme radiator-thermostaten, een internet-bridge en de nodige documentatie. Er zit ook een handige kaart in waarop je de locatie kunt noteren van alle tado-apparatuur in huis.

Eerder testten we zoals gezegd de Tado Smart Thermostat, dus we hoeven geen tweede internet-bridge te installeren. Wil je de radiatorkoppen op zichzelf gebruiken, dus zonder de Tado Smart Thermostat, dan dien je de kleine bridge wel te installeren. Meer informatie daarover verneem je in onze eerdere test van de huiskamerthermostaat.

Om de radiator-thermostaat in gebruik te nemen, beginnen we met het invullen van het serienummer en authenticatiecode bij my.tado.com.

Die informatie vind je op een verwijderbare sticker en is ook op de achterkant van de radiatorknop zelf geprint. Of je gebruikt de Tado app voor Android of iOS: je scant de qr-code op de onderkant, die de informatie automatisch invult.

Vervolgens drukken we op de pairing-knop van de Tado-bridge. Het 'pairing'-ledje knippert. We verwijderen de batterij-bescherming van de radiator-thermostaat en drukken drie seconden op de pairing-knop.

Het kan tot twee minuten duren vooraleer bridge en knop elkaar vinden. Zodra de pairing in orde is, licht op de radiator-thermostaat een ledje op. Daarna kun je met de fysieke installatie op een radiator beginnen.

Je installeert de 'mount' of monteergedeelte: een markering toont wat de bovenkant is. Daarna klik je de draaiknop vast op het monteergedeelte.

Mocht de mount niet passen dan zijn er aparte conversie-ringen verkrijgbaar via de helpdesk. In onze situatie paste één knop probleemloos en een andere niet. Via de helpdesk werden we vlug geholpen. Na het doorsturen van een foto van de bestaande knop, stuurde Tado ons via de post kostenloos een passend tussenstuk op waarmee we de knop probleemloos konden monteren.

Vervolgens klik je de thermostaat vast op het monteergedeelte. De thermostaat kalibreert zich eerst, te zien aan knipperende vierkante ledjes.

Is de installatie correct dan verschijnt de temperatuur en een hand-pictogram op de knop. Is het niet correct dan geven symbolen aan wat je moet doen om het alsnog in orde te brengen. In de installatiegids en op de website vind je hierover gedetailleerde informatie.

Per bridge kun je maximaal 25 radiatorthermostaten controleren, of tien radiatorthermostaten in combinatie met één door een Tado-kamerthermostaat bediende boiler. Elke verwarmingszone kan acht apparaten bevatten, bijvoorbeeld één thermostaat en zeven radiatorthermostaten.

Werking

Een nieuw Tado-apparaat wordt standaard toegewezen aan een zone. Indien er al een zone bestaat, bijvoorbeeld voor de slimme kamerthermostaat van Tado, wordt de bestaande zone gebruikt (tenzij je tijdens de installatie een nieuwe zone creëert).

Een nieuwe zone creëren of toewijzen doe je tijdens de installatie van het apparaat, of achteraf door in het afrolmenu van het apparaat de optie 'Apparaat toewijzen aan een andere zone' te kiezen.

Elke zone kun je apart regelen en programmeren. Dit werkt exact hetzelfde als bij de kamerthermostaat. We verwijzen je dan ook naar die review voor een gedetailleerd overzicht van de werking. In dat artikel verneem je ook hoeveel je mogelijk kunt besparen met Tado.

De radiatorknop wordt van stroom voorzien door twee AA-batterijen, die normaal een jaar of twee meegaan. Bij één knop waren ze echter al na amper een maand leeg. De app waarschuwt je tijdig wanneer je de batterijen moet vervangen (ook via e-mail). Na die waarschuwing heb je daarvoor nog ongeveer een week de tijd voor de knop uitvalt.

Blijkbaar is er in sommige omstandigheden een bug die ervoor zorgt dat de batterijen abnormaal snel leeglopen. Tado meldt dat het hiervan op de hoogte is en het probleem aan het oplossen is. Overigens bleven de batterijen in de andere knop wel gewoon normaal functioneren.

Ik noteer al meer dan tien jaar het maandelijks gasverbruik bij me thuis. Het verbruik lag in de maand januari 29,8% onder het vijfjaargemiddelde en zelfs 59% onder het elfjaargemiddelde. Andere factoren dan het gebruik van Tado in de maand januari 2018 spelen uiteraard ook een rol in die spectaculaire daling: andere gezinssamenstelling, gewijzigde boiler en (wellicht vooral) de klimaatverandering. Niettemin heeft Tado zeker een invloed op het verbruik; hoevéél is moeilijk objectief vast te stellen. Maar als ik het verbruik in de maand januari 2018 vergelijk met dat van 2016, een jaar met een even zachte januarimaand en met een identieke boiler/gezinssamenstelling tegenover 2018 (maar wel al met een andere slimme thermostaat in gebruik, nl. de Evohome van Honeywell), noteer ik toch een daling van tien procent. (Disclaimer: de startkit werd me door Tado ter beschikking gesteld; zelf kocht ik een tweede kit, omdat ik twee aparte verwarmingszones heb.)

De batterijen verwisselen is heel eenvoudig: knop van de 'mount' loskoppelen, een klepje openduwen, nieuwe batterijen insteken, de knop opnieuw monteren en klaar is kees. Je hoeft niets opnieuw te programmeren: al je instellingen blijven behouden.

Conclusie

De slimme radiatorknop van Tado is even betaalbaar en eenvoudig zelf te installeren als hun slimme kamerthermostaat. Beide bedien je met dezelfde app en op dezelfde manier. De helpdesk van Tado reageert snel en accuraat, ook in het Nederlands.

Adviesprijs: 199 euro (Starter kit met twee knoppen en bridge); 79 euro (slimme radiatorknop alleen).

Bron: www.diskidee.be