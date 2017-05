Review: slimme sleutel met app-besturing

Met het Nuki Smart Lock open en sluit je een deurslot door te vegen ('swipen') op het scherm van jouw smartphone of een verbonden smartwatch. Dit slimme elektrische slot functioneert zowel met Apple iOS (iPhone 4s of hoger) als Google Android 4.4 of hoger.

Het kan worden gemonteerd op een europrofielcilinder, ook die met nood- en gevaarfunctie of met multipoint-slot. Het is compatibel met buitenknop-, greep- of buitenstang-deurgrepen. Op de website van Nuki kun je controleren welke sloten worden ondersteund.

Er moet ook voldoende ruimte op het deurprofiel zijn om bovenop het bestaande slot het elektronische slot van 110 x 60 x 60 mm te monteren, dat 460 gram weegt. Het Smart Lock wordt uiteraard aan de binnenzijde van de deur gemonteerd en functioneert bij temperaturen van 10-40 °C.

De vier eenvoudig te vervangen AA-batterijen gaan ongeveer zes maanden mee bij acht afsluitingen per dag. Het Smart Lock communiceert via Bluetooth 4.0 of hoger tot op tien meter afstand.

Je kunt meerdere gebruikers toevoegen die daarna het slot op hun smartphone kunnen gebruiken, of andere gebruikers voorzien van een apart verkrijgbare "fob" of bluetooth-sleutelhangertje waarmee het slot kan worden bediend met een druk op de knop.

Bridge

Wil je het slot ook op verdere afstand bedienen, bijvoorbeeld om tijdens je afwezigheid een familielid, afleverservice of werklui binnen te laten, dan kan dit met de apart verkrijgbare Nuki Bridge. Dat is een compacte zwarte stekker die je in de buurt van het Smart Lock in het stopcontact steekt en die een draadloze brug legt tussen het slimme slot en je wifi-netwerk. De bridge steek je op maximaal vijf meter afstand van het slot in een stopcontact.

Met de recentste firmware wordt "geofencing" in bèta geïntroduceerd. Op voorwaarde dat de gps van je smartphone ingeschakeld is en dat de Nuki-app wordt uitgesloten van de batterij-optimalisatie van het besturingssysteem (zodat de app altijd actief is), kun je dan het slot automatisch sluiten en ontsluiten afhankelijk van hoever je je ervan bevindt (instelbaar in afstanden vanaf 50 meter).

Heb je een oude Android-smartphone rondslingeren die je voor niets anders gebruikt dan kun je ook de gratis Nuki Bridge app installeren en hoef je de bridge-stekker niet apart aan te kopen. De Bridge app biedt dezelfde functionaliteit, maar je kunt de betrokken smartphone uiteraard voor geen andere functie meer gebruiken.

Beveiliging

De communicatie tussen slot, bridge, app en cloudservers van Nuki die als router functioneert, zijn beveiligd met ssl ('secure socket connections') en met end-to-end encryptie. Specifiek wordt hiervoor een symmetrische 256-bits encryptie gebruikt (Xsalsa20).

Omdat de Nuki-server de gebruikte cryptosleutels niet kan herkennen, kan het ook de bijhorende data niet ontcijferen. Hetzelfde principe geldt voor een indringer die toegang probeert te krijgen tot de Nuki-server of de internetcommunicatie tussen de verschillende onderdelen.

Installatie

Wij testten het Smart Lock in combinatie met de Bridge (beiden zijn trouwens als bundel te koop). Het slot wordt geleverd met twee verschillende stevige metalen bevestigingsplaten.

Afhankelijk van de hoogte van de cilinder wordt de bevestigingsplaat op de cilinder geklemd of op de deur gekleefd. Hoe dit gebeurt, toont deze installatievideo.

Vervolgens steek je je sleutel in het slot en klik je het Smart Lock er bovenop vast. Je kunt dit trouwens achteraf eenvoudig weer verwijderen door de batterijen aan de onderkant uit te nemen en de groene stift in te drukken: dan komen de metalen klemmetjes gewoon los.

Druk nu op de knop tot die volledig wit oplicht. Vervolgens download je de Nuki app en koppel je je smartphone aan het slot. Daarna zal het slot zichzelf kalibreren. Vervolgens kun je de deur sluiten en openen door te vegen over het scherm van de app.

Er is ook een optionele auto-unlock functie die het slot opent zodra je met je smartphone in de buurt komt en weer sluit als je je ervan verwijdert.

De Nuki Bridge koppel je via Bluetooth aan het slot door op de knoppen van elk apparaat te drukken en via wifi aan je router met behulp van de daartoe voorziene functie in de app. Via de app controleer je eenvoudig de verbinding tussen de verschillende onderdelen.

Werking

Zodra dit allemaal werkt, kun je het slimme slot overal openen of sluiten waar je internettoegang hebt. Als je iemand op afstand binnenlaat, moet die persoon bij het verlaten van het huis uiteraard de deur dichttrekken, want anders is het niet zeker dat de deur echt gesloten is. Dat is een kwestie van goede afspraken maken.

Met de draaiknop op het Smart Lock kun je de deur van binnen ook gewoon manueel openen, sluiten en ontsluiten. Daarnaast kun je de deur ook sluiten en openen door gewoon op de knop te drukken (op voorwaarde dat je die functie activeert in de app).

De optioneel te activeren auto unlock en lock 'n' go functies laten je toe om de deur te automatisch te openen en te sluiten: handig wanneer je je handen vol hebt.

Voor auto unlock volstaat het om je smartphone bij je te dragen wanneer je de deur nadert. Lock 'n' go activeer je door twee keer op de knop van het smart lock te drukken. De deur wordt dan twintig seconden later automatisch gesloten.

Nuki is compatibel met ifttt zodat je nog allerlei andere automatisch functies kunt gebruiken; bijvoorbeeld automatisch lichten aansteken wanneer je de deur opent, of de deur openen op een specifiek tijdstip.

Amazon Alexa stembediening

Met een nieuwe firmware-update werkt het slim deurslot van Nuki voortaan ook samen met Amazon Alexa en kun je het slot met spraakbesturing bedienen.

Om dit te installeren, moeten gebruikers de 'Nuki Skill' in de Alexa-applicatie activeren en die een persoonlijke pincode toewijzen om zo het slot te ontgrendelen. Deze persoonlijke code is een extra beveiligingsmaatregel voor opdrachten zoals: "Alexa, laat Nuki de deur openen" en "Alexa, vraag Nuki om lock 'n' go te activeren."

Om dit te laten werken is ook de Nuki Bridge en een gratis Nuki webaccount vereist, naast de Amazon Echo smart speaker. Echter, momenteel is die laatste nog altijd niet officieel verkrijgbaar in Nederland of België. Dit was eerst aangekondigd voor het eerste kwartaal van 2017, maar intussen weer uitgesteld. Voorlopig is deze functionaliteit dus nog veeleer theorie.

Conclusie

Nuki Smart Lock kun je eenvoudig zelf installeren op de meeste cilindersloten. Het werkt goed en lijkt op het eerste zicht veilig, hoewel je de geavanceerde automatische functies, zoals "geofencing" best met de nodige voorzichtigheid en na uitgebreid testen inschakelt. Uiteraard moet je ook rekening houden met de menselijke factor. Als je bijvoorbeeld je deur opent voor werklui moeten die de deur bij het verlaten van het huis uiteraard wel goed in het slot trekken, want anders lijkt het in de app misschien dat het slot dicht is, terwijl dit niet écht het geval is. Goedkoop is dit elektronische slot evenmin.

Gemiddelde internetprijs: 229 euro. Nuki Fob kost 39 euro. De Bridge kost 99 euro. De combinatie van Smart Lock en Bridge kost 299 euro.

Bron: www.diskidee.be