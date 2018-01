Review: slimme thermostaat functioneert met alles

De Duitse fabrikant Tado is al sinds 2014 actief en is een Europees alternatief voor de slimme thermostaten van Amerikaanse bedrijven zoals Honeywell (bijvoorbeeld de eerder geteste Evohome) en Nest (Google/Alphabet).

Privacygevoelige gebruikers geven wellicht de voorkeur aan een Europees (Duits) product, want slimme thermostaten werken het best wanneer ze steeds je locatie kunnen volgen. Op die manier kan de verwarming automatisch lager gezet worden wanneer je niet thuis bent. Dat zorgt voor de grootste besparingen.

Het is echter de vraag wat Amerikaanse bedrijven met al die privacygevoelige locatiegegevens doen... Tado valt onder de Duitse wetgeving en heeft dus een strenge en transparante privacypolitiek die je op hun website terugvindt.

Specificaties

We testten de Slimme Thermostaat - Starterskit (v3) die je verwarming stuurt op basis van je locatie. Je controleert alles met je smartphone, tablet (via de apps voor Android en iOS) en/of pc (via de webinterface).

De slimme thermostaat werkt met Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant en IFTTT.

Het systeem bestaat uit een kamerthermostaat en een piepkleine internetbridge die je aan je router koppelt. De witte thermostaat heeft een led-matrix-display dat alleen actief is als je de thermostaat lokaal bedient. Op die manier gaan de drie AAA-batterijen die de thermostaat van stroom voorzien ruim een jaar mee.

De thermostaat meet 104 x 104 mm en is 17 mm dun. Het apparaat werkt volgens Tado met 95% van alle verwarmingssystemen, zowel centrale als vloerverwarming. Het kan zowel met draden als draadloos worden gebruikt. Voor draadloos gebruik heb je wel een extra ketelmodule nodig die 99 euro kost.

Wil je meerdere verwarmingscircuits aansturen dat kan dit met een aanvullende kamerthermostaat die via dezelfde bridge werkt.

Tado heeft sinds kort ook slimme radiatorknoppen die je op hetzelfde systeem aansluit, bijvoorbeeld om een badkamer apart aan te sturen. Die zullen we binnenkort apart bespreken.

Per bridge en account kan je maximaal 25 aparte verwarmingszones controleren of tien verwarmingszones in combinatie met één tado-bediende boiler. Elke zone kan acht apparaten bevatten, bijvoorbeeld één thermostaat en zeven radiatorthermostaten.

In de meeste gevallen kun je de slimme thermostaat zelf installeren. Tado helpt je met een online installatiewizard die gedetailleerde stap-voor-stapinstructies geeft voor jouw specifieke verwarmingssysteem.

Daarnaast is er een telefonische en e-mailhelpdesk die ook in het Nederlands beschikbaar is. Tegen betaling is ook installatie door een professional mogelijk.

Ingebruikname

In de Starter Kit vind je de Smart Thermostat v3, de Internet Bridge en het nodige documentatiemateriaal, weliswaar alleen in het Engels. De installatiegids voor professionelen steekt in een dichtgeplakte envelop.

Doe je de zelfinstallatie dan gebruik je de Welcome Guide, die je eerst vraagt om een account te creëren (of in te loggen op een bestaande account) bij tado.com/start.

Tado vraagt je initieel alleen naar je naam, een e-mailadres en wachtwoord. Daarna creëer je een locatie en dan dien je wel de adresgegevens en het telefoonnummer van die locatie achter te laten. Normaal zal dit gewoon je huisadres zijn voor de locatie 'Thuis'.

Klikt op 'Install' en kies het te installeren apparaat, in dit geval de 'Smart Thermostat'. Vervolgens volg je de stap-voor-stapinstructies, of geeft aan dat de thermostaat al geïnstalleerd is en gewoon gekoppeld moet worden aan de tado-cloud, die ook in het Nederlands werkt.

Je kiest achtereenvolgens je huidige verwarmingssysteem, registreert je tado en boekt eventueel een professionele installateur indien de zelfinstallatie niet lukt of te moeilijk is.

Nadat je je bestaande ketel- en thermostaatconfiguratie ingevuld heb, dien je het serienummer en de authenticatiecode van de internetbridge in de verpakking te registreren.

Vervolgens hang je de internetbridge aan je router. Het apparaatje is niet veel groter dan een flinke mannenduim en betrekt zijn stroom van een usb-kabel die je ofwel in een vrije usb-poort van de router ofwel in een usb-voeding steekt. Usb- en ethernetkabel vind je samen met een compacte voeding in de verpakking.

Enkele seconden na het aansluiten detecteert de installatiewizard de aanwezigheid van de bridge. Je klikt op 'Continue'. Vervolgens registreer je de Smart Thermostat door het serienummer en de authenticatiecode in te vullen. Je vindt die op een kleine, doorzichtige en verwijderbare sticker die op de voorkant geplakt is.

De installatiewizard bevat vele combinaties van thermostaten en verwarmingsketels, maar als jouw specifiek apparaat niet gevonden wordt kun je de gegevens invullen en wordt automatisch een support-aanvraag uitgevoerd, waarbij Tado eerst controleert wat je precies moet doen voor een succesvolle installatie.

Het duurt even vooraleer je via e-mail verdere instructies ontvangt, maar in ons geval ontvingen we die binnen het uur én in het Nederlands.

Overigens kun je ook foto's uploaden zodat de ingenieurs je bestaande installatie gemakkelijker kunnen herkennen en je op een correcte manier verder helpen.

Je krijgt dan een e-mail dat je je thermostaat eerst moet registreren. Zodra dit gebeurt is, zullen ze bij tado gedetailleerde instructies klaarzetten voor jouw situatie, maar dit kan een tijdje duren. Zodra je die krijgt, kun je de onvoltooide installatie in de webapp voortzetten.

Om de thermostaat te activeren druk je eerst op de pairing-knop van de bridge. De 'link'-led knippert. Verwijder de papierstrip op de achterkant van de thermostaat om hem te activeren.

De wizard spreekt van een 'blauwe' strip, bij ons was die geel. ... Blijkt dat er nog een klep zit boven de achterkant en dat je die eerst moet verwijderen: dan pas zie je de blauwe te verwijderen strip. De wizard vergeet dit echter te vermelden en zou dus nog iets duidelijker gemaakt kunnen worden.

We volgen de instructies verder. Na een tijdje zal de wizard vermelden dat de thermostaat verbonden is. Ga verder.

Je dient nu de stroom van je verwarmingsinstallatie uit te schakelen zoals getoond door de wizard en de thermostaat effectief aan te sluiten.

Na een extra controle dat alles correct is, schakel je de verwarmingsinstallatie opnieuw in en download je de tado-app voor Android of iOS.

Zelf-installatie lukte in ons geval redelijk goed, al moesten we enkele keren de helpdesk contacteren omdat sommige stappen ons niet helemaal duidelijk waren.

Uiteraard kun je de thermostaat ook gewoon door een professional laten installeren, maar dat is uiteraard niet gratis.

Werking

Het is mogelijk om de thermostaat lokaal te bedienen via het display, maar de (web)app geeft je veel meer mogelijkheden en is dus de aangewezen bedieningsmethode.

Je kiest tussen een eenvoudig of een slim verwarmingsschema te definiëren. Je maakt aparte schema's voor naar keuze maandag-zondag, ma-vr, za, zo of voor elke dag apart.

Daarbij kun je 'vroege start' activeren: in dat geval is de gewenste temperatuur al bereikt bij de start van het tijdsblok in het slimme schema.

In elk van die schema's kun je verschillende tijdsblokken creëren met elk hun eigen temperatuurinstelling. Dat verschilt niet zo erg veel van wat met elke recente thermostaat mogelijk is, slim of niet.

Het slimme van Tado zit hem in de geofencing-functie die de verwarming automatisch regelt afhankelijk van of er iemand thuis is of niet. Om dit goed te laten werken dien je de Tado-app te installeren op de smartphone van elke bewoner.

Veel geofencing-apps (bijvoorbeeld Nest) eisen dat je de hoge-precisiemodus voor de gps-functie activeert. Dat belast de accu natuurlijk sterk.

Tado is slimmer en werkt, zo blijkt uit onze maand-lange test, perfect als je de gps op spaarstand laat staan (of zelfs helemaal uitschakelt).

Het gebruikt immers (ook) andere, energiezuinigere methodes om je locatie te weten te komen, bijvoorbeeld je wifi-en mobiele (gsm) verbindingen (die sowieso minder stroom verbruiken dan de gps).

Het is wel belangrijk dat de app in de achtergrond blijft werken (dus door bijvoorbeeld Android of een app niet automatisch wordt uitgeschakeld om stroom te besparen). Tado heeft een faq met alle optimale instellingen.

We hebben de app zowel op Android als iOS gebruikt en merkten nauwelijks een negatieve invloed op de accuprestaties, terwijl Tado toch vrij goed detecteerde wanneer we ons huis verlieten.

Tado zet de verwarming automatisch lager bij afwezigheid, maar je kunt zelf wel een ondergrens configureren in de (web-)app.

De slimme thermostaat zet de verwarming opnieuw aan wanneer je naar huis komt. Via de app kun je dit uitschakelen of in drie standen zetten: eco (begint pas te warmen wanneer je effectief thuis bent), balans (verwarmt wanneer je het huis nadert) of comfort (de minst zuinige stand).

Nog een slimmigheidje: Tado houdt rekening met de weervoorspelling en zal de verwarming automatisch harder laten werken bij een voorspelde koude dag, of omgekeerd minder hard wanneer warm weer voorspeld wordt.

Nieuw en nog in bètatest is de 'open raam'-detectie die de verwarming automatisch tijdelijk uitschakelt als de thermostaat een open deur of raam detecteert. Tijdens onze test werkt die detectie overigens al erg precies.

Besparing?

Tado zelf zegt dat je tot 31% op je verwarmingskosten bespaart met hun slimme thermostaat. Dergelijke claims zijn altijd moeilijk te controleren.

Feit is dat het automatisch lager zetten van de verwarming bij afwezigheid uiteraard tot een besparing leidt, of je dit nu manueel of automatisch doet.

Eveneens is het zeker dat een goed werkend automatisch systeem beter werkt dan manuele bediening, hoe gedisciplineerd je ook bent.

Hoevéél je bespaart hangt van allerlei factoren af. De geofencing werkt bij Tado in elk geval zeer goed, dus de kans is groot dat je zelfs op één jaar de investeringskost van een Tado Slimme Thermostaat Starterskit (249 euro) eruit haalt.

En er is natuurlijk het bijkomende gemak van de bediening op afstand die elke slimme thermostaat met zich meebrengt. Vertrek je onverwacht op weekend en vergeet je je verwarming af te zetten dan is dat via de Tado-app vlug gecorrigeerd, zelfs al gebruik je de geofencing-functie niet!

In de app (maar nog niet in de webapp) vraag je via het menu trouwens een energiebesparingsrapport op dat schat hoeveel je bespaart met behulp van Tado. Volgens dat rapport bespaarden wij tijdens de test in de maand december 30,9%.

Conclusie

De Slimme Thermostaat v3 van Tado is betaalbaar, eenvoudig zelf te installeren en werkt uitstekend. De helpdesk van Tado reageert snel en accuraat, ook in het Nederlands. Hoeveel je effectief bespaart, hangt af van te veel factoren om goed te kunnen testen, maar we vermoeden dat de meeste gebruikers de aankoopprijs van Tado binnen het jaar terugverdiend hebben met de besparing op hun verwarming. Sowieso is er ook het milieu-aspect: een slimme thermostaat zoals Tado zorgt er in elk geval voor dat je je huis zo weinig mogelijk onnodig verwarmt.

Adviesprijs: vanaf 249 euro (Starter kit); 129 euro (extra kamerthermostaat); 79 euro (extra radiatorthermostaat)

Bron: www.diskidee.be