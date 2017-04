Review: sms- en mms-berichtjes versleutelen met app

De mobiele SecureChat app van G Data bestaat momenteel alleen voor Android, maar het Duitse beveiligingsbedrijf werkt aan iOS- en desktop-versies. Op een Android-smartphone installeer je SecureChat als vervanger van de standaard-sms app.

De app gebruikt je telefoonnummer, dat tijdens de installatieprocedure door middel van een sms wordt gecontroleerd, als unieke, niet-vervalsbare identificatie.

SecureChat werkt daarna net zoals elke niet-versleutelde andere sms- en mms-app, compleet met 'threaded' chats, emoticons, ondersteuning voor groepen etc.

Om versleutelde berichtjes uit te wisselen, dient jouw correspondent eerst zelf SecureChat te activeren op zijn of haar smartphone. Vervolgens creëer je via het menu van de app een identificatiesleutel. Die laat je jouw correspondent scannen. Dit garandeert dat berichten van deze sleutel daadwerkelijk van jou afkomstig zijn.

Vervolgens kun je met die persoon versleutelde tekstberichten uitwisselen die alleen leesbaar zijn op de gsm van zender en ontvanger, maar nergens tussenin.

Ook groepsberichten kunnen op die manier versleuteld worden. Het is bovendien mogelijk om een berichtje zichzelf te laten vernietigen na een vooraf ingestelde tijd.

Schermafdrukken nemen van versleutelde berichten is onmogelijk, maar iemand kan eventueel wel het scherm van het toestel fotograferen. Voor volledige privacy moet je dus ook de andere beveiligingen van je smartphone zo streng mogelijk instellen.

Installeer je G Data Mobile Internet Security op jouw smartphone dan kun je zwarte lijsten creëren met ongewenste contacten. Verder is het dan mogelijk om verborgen contacten te creëren in een aparte, wachtwoord-beschermde database.

SecureChat gebruikt hetzelfde Axolotl-encryptie-algoritme als de chat-app Signal Private Messenger van Open Whisper Systems, die aanbevolen wordt door privacy-activist Edward Snowden en beveiligingsexpert Bruce Schneier.

Axolotl is intussen trouwens omgedoopt in Signal Protocol. Het is in feite een cascade-algoritme van verschillende sleutelsystemen, waaronder aes-256. Ook Whatsapp, Facebook Messenger en Google Allo gebruiken dit encryptie-algoritme intussen.

Conclusie

SecureChat versleutelt sms-en mms-berichtjes, maar werkt ook als gewone sms-app. Als je bijvoorbeeld een link naar een versleuteld bestand met iemand wil delen, dan doe je dat met deze app op een veilige manier.

Prijs: open source; gratis. Extra functies bij gebruik van G Data Mobile Internet Security (vanaf 16 euro/jaar/gebruiker).

Bron: www.diskidee.be