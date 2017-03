Review: snel een dekkend wifi-netwerk uitrollen

De Linksys Velop startkit bevat drie 'nodes', fraai vormgegeven ivoorwitte torentjes met drie wifi ac2200-radio's (simultaan tri-band) met interne mu-mimo (multi-user multiple input/output) beamforming (zichzelf actief richtende) antennes die elk dienst kunnen doen als router, range extender, access point en/of bridge.

Specificaties

Velop bevat intern een 716 Mhz quad-core Qualcomm soc (system on chip) met 4 GB flash, 512 MB ram, één 2,4 GHz wifi- en twee 5 GHz wifi-radio's met een theoretische maximale doorvoersnelheid van 1 x 400 en 2 x 867 Mbit/s ofwel ac2200.

Elke node is 18,5 centimeter hoog. De bovenaan taps toelopende torentjes zijn onderaan 7,9 x 7,9 cm en bovenaan 6,5 x 6,5 cm breed en lang. De nodes hebben ook Bluetooth 4.0 aan boord, maar dit wordt alleen tijdens de installatie gebruikt (zie verder).

De verticale stand verbetert volgens Linksys de prestaties. De zes interne antennes zijn bovenop en in het midden van de node gemonteerd. Sommige antennes zenden het signaal naar boven en beneden uit en andere antennes sturen het signaal naar links en rechts.

Stroom- en eventuele Ethernet-kabels steek je onderaan in het apparaat. Een kleine inkeping met rubberen houders laat je toe om de kabels overzichtelijk op te bergen. Elke node heeft twee ethernet-poorten met wan- en lan-functies. Onderaan is er ook een stroomknop die standaard ingeschakeld is. Bovenop is er een veelkleurige status-led.

Installatie

Een kaartje met de "Setup Guide" is het eerste wat opvalt wanneer je de stijlvolle doos opent. Het kaartje vertelt je dat je de Linksys App voor iOS of Android moet downloaden en de instructies volgen. "Yes, it's that easy," staat er. (Wij testten de Engelstalige startkit.)

Kies "Set Up New Wi-Fi" in de app. Bluetooth en locatie moeten worden ingeschakeld; geef hiervoor toestemming als je smartphone dit vraagt. Kies "Start". "Agree" met de gebruiksvoorwaarden. Creëer een account, of login bij je bestaande Linksys-account.

Beantwoord nu de vraag over hoe je huidige wifi-configuratie eruit ziet: één apparaat (modemrouter) of aparte modem en aparte router. De app vertelt je vervolgens wat je moet doen. Neem een node, een platte ethernetkabel en een voeding uit de doos en plaats die in de buurt van je (modem)router. Volg alle verdere instructies.

De stroom- en ethernetkabel passen aan de onderkant in de node. Een kabelgeleider zorgt ervoor dat ze netjes samen weggewerkt aan de achterkant uit de node komen.

De node start op en het ledje bovenaan knippert langzaam paars. Nadat de node op je router of modem aangesloten is, moet het uiteindelijk stabiel paars branden. Zodra dit het geval is, bevestig je dit in de app en volg je de wizard verder. De app zoekt nu de node in je netwerk. Dit duurt ruim een minuut.

Het paarse led knippert nu langzaam. Klik dan op "Next". De app controleert vervolgens of de node aan het internet kan. Dan volgt de automatische configuratie via de Linksys-cloud, een proces dat een minuut of twee duurt.

Klik weer op "Next". Geef de nieuwe wifi-verbinding een naam (ssid) en wachtwoord. Klik op "Go". Velop wordt nu automatisch in je netwerk geconfigureerd. Dit duurt opnieuw een minuut.

De app vraagt je vervolgens waar de node staat. Klik op een locatie, bijvoorbeeld "Dining Room" en op "Next". Klik nog een keer op "Next". Vervolgens kun je bijkomende nodes toevoegen via "Add another node". Je krijgt een tip over de ideale plaatsing (in de buurt van andere nodes) voor je op "Next" drukt.

Nieuwe nodes toevoegen

Met de drie nodes in de startkit bouw je een draadloos netwerk dat in de meeste huizen in alle hoeken en gaten voor voldoende dekking zorgt. Je client-apparaat ziet één wifi-netwerk en blijft daarmee naadloos verbonden zolang er een node in de buurt is.

Steek de nieuwe node in het stopcontact en wacht tot het ledje paars brandt. De app vertelt je of de nieuwe node dicht genoeg bij een andere staat. Bevestig dit en de app gaat op zoek naar de nieuwe node. Het kan enkele minuten duren voor de verbinding gemaakt is. De app controleert vervolgens de kwaliteit van de verbinding.

"Just right" was bij ons het resultaat: we plaatsten de tweede node ongeveer tien meter van de tweede, met één muur tussen beide. Klik op "Next", selecteer een locatienaam, klik op "Next" en voeg op dezelfde manier de derde (en eventuele extra) node(s) toe of kies "No, I'm done" wanneer je klaar bent.

De derde node plaatsten we op de eerste verdieping, ongeveer zes meter boven de andere nodes. We kregen een foutmelding. De app vroeg ons om de resetknop op de onderkant van de node tien seconden in te drukken. Daarna begon het installatieproces opnieuw en lukte het uiteindelijk wel om de node toe te voegen.

Updates

Nadat je aangeeft dat je klaar bent met het toevoegen van nodes, krijg je nog een informatiescherm over de firmware-updates die automatisch gebeuren en de vraag of je anonieme statistieken wil doorsturen aan Linksys.

Na "Next" controleert de app dan direct of er een nieuwe firmware is. Bij ons was dat het geval. Het downloaden en toepassen ervan duurt opnieuw enkele minuten, afhankelijk van hoeveel nodes je hebt. Met drie nodes duurt de update ongeveer vijf minuten. Daarna is je nieuwe wifi-mesh gebruiksklaar.

Beheer

Je beheert alles via de Linksys-app. Na de installatie is het netwerk direct gebruiksklaar en hoef je in principe niets meer te wijzigen. Maar in de app kun je zaken regelen zoals het inrichten van een gastnetwerk, dat afgescheiden is van je thuisnetwerk, of het voorrang geven aan het netwerkverkeer van aangesloten apparaten. Je kunt tot drie apparaten op die manier toevoegen, bijvoorbeeld een mediastreamer of een spelconsole.

Je kunt ouderlijke controle toepassen en op die manier aangesloten systemen beperkingen opleggen. Verder is het mogelijk om een snelheidstest uit te voeren en om geavanceerde instellingen te wijzigen, zoals ip-gegevens, mac-filters en poortinstellingen.

Velop is compatibel met Amazon Alexa. Via stemopdrachten is het bijvoorbeeld mogelijk om het gastnetwerk activeren als er een Alexa in je netwerk aanwezig is. Ook kun je op die manier je internetverbinding controleren.

Prestaties

Wij testen nooit de theoretische snelheden van een wifi-oplossing. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de reële prestaties. Velop haalt in onze gebruikelijke uitgebreide iperf3-benchmark, die we op verschillende toestellen en met diverse instellingen in een realistische omgeving met naburige wifi-signalen uitvoeren, een gemiddelde reële doorvoersnelheid van 360 Mbit/s.

Opvallend is het uitstekende bereik op onze traditionele meetplaatsen: veel beter dan gelijk welke router of combinatie van repeater of powerline-wifi-stekker.

Als extra hebben we een videostreamingtest uitgevoerd waarbij we overal in huis en in de tuin rondliepen terwijl we een Netflix 1080p-stream bekeken: het beeld streamde zonder onderbrekingen in de hoogste kwaliteit overal waar we bereik hadden. Dit bereik bleek tevens veel groter dan wanneer we dezelfde test uitvoerden met een router/repeaters-combinatie. De videostream speelde met Velop stabieler dan met de router/repeaters.

Conclusie

Linksys Velop kost wat, maar dan heb je ook wat: een zeer simpele manier om op korte tijd een dekkend wifi-netwerk uit te rollen met uitstekende prestaties. Knoeien met routers, wifi-extenders en/of powerline-oplossingen behoort met dit soort wifi-meshes definitief tot het verleden.

Gemiddelde prijs: Startkit met 3 nodes: 599 euro; één extra node: 219 euro; twee extra nodes: 379 euro

Bron: www.diskidee.be