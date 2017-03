Review: Snelle NVMe ssd met pci-e adapter

Na de overname door Toshiba werd OCZ het merk van 'betaalbare' ssd's van de groep, maar het heeft nog een zekere mate van zelfstandigheid. Hoelang nog is de vraag, want de Toshiba-merknaam staat sinds kort veel prominenter op de verpakkingen, de website en het marketingmateriaal.

De RD400 is binnen het betaalbare aanbod van OCZ de eerste m.2-2280 nvme-ssd met mlc nand flash-chips van Toshiba zelf. Ze concurreert dus met de eerder geteste Samsung NVMe SSD 960 PRO, maar is wel ietsje goedkoper.

Ook de gebruikte ssd-controller is een eigen ontwerp, al is die volgens geruchten wel gebaseerd op een ssd-controller van chipfabrikant Marvell.

De RD400 wordt los verkocht in m.2-2280 vorm of in combinatie met een pci express gen. 2.0 3.0 x4 insteekkaart met verwisselbare beugels van volledige en halve hoogte. Op die manier kun je deze ssd-op-een-kaartje ook gebruiken in elke recente pc waarvan het moederbord nog niet voorzien is van een m.2-sleuf.

Het getal "2280" slaat overigens op de lengte van het insteekkaartje, namelijk 80mm. Er bestaan ook kortere en langere types. Sommige moederborden hebben een verwisselbaar schroefje of klemmetje voor m.2-kaartjes in verschillende lengtes.

De goedkopere ssd's op een m.2 insteekkaartje hebben een sata-3 interface en werken dan niet sneller dan een 2,5-inch sata-3 ssd. De sata-3 interface heeft een theoretische maximale doorvoersnelheid van 6 Gbit/s. Dat stemt ongeveer overeen met een maximale leessnelheid van rond de 560 MB/s. Het belangrijkste voordeel van dit type ssd is zijn compactheid tegenover de 2,5-inch variant.

Specificaties

De pci-e nvme (non-volatile memory express)-interface van de RD400 heeft een theoretisch veel hogere doorvoersnelheid van van 32 Gbit/s (4 x 8 GBit/s) ofwel meer dan vijf keer sneller dan sata-3.

Wij testten de 512 GB-variant van de RD400, die verder verkrijgbaar is in capaciteiten van 128, 256 en 1024 GB. Om ze te gebruiken onder Windows of Linux, dien je Toshiba OCZ nvme-drivers te downloaden. Je beheert, update en controleert de RD400 met de apart downloadbare SSD Utility software.

Ook de Microsoft NVMe-driver werkt, maar de Intel RST-driver wordt niet ondersteund. Je kunt de driver installeren zonder dat je je systeem opnieuw hoeft te starten. Na installatie onder Windows 10 is de drive direct gebruiksklaar, geformatteerd in ntfs-formaat.

De RD400 ondersteunt de Windows 10 "low power state" S5 ofwel "soft off" waarbij het lijkt alsof de computer uitgeschakeld is, maar wel sneller start vanuit die toestand. Ze verbruikt dan nauwelijks 6 milliwatts.

Interessant is het OCZ Advanced Warranty Program waarmee je gedurende vijf jaar na aankoop zonder veel formaliteiten en zonder kosten een kapotte schijf via de post omwisselt.

De m.2 sleuf in ons Shuttle SZ170R8-gebaseerde test-systeem herkende de RD400 overigens niet. We konden ze alleen gebruiken via de meegeleverde insteekkaart.

Prestaties

Ssd-fabrikanten vermelden allemaal de theoretische prestaties gemeten met vrij downloadbare benchmarkprogramma's zoals ATTO. Dat zegt weinig over de snelheden in de praktijk met echte applicaties.

Wij gebruiken daarom Futuremark PCMark 8 Storage Bench 2.0. Die meet de lees- en schrijfprestaties aan de hand van realistische gebruiksscenario's in populaire Windows-toepassingen zoals Adobe Creative Suite, Microsoft Office, Battlefield en World of Warcraft.

Deze benchmark geeft twee resultaten. Het eerste, uitgedrukt in een puntenscore, houdt rekening met de "uitvoeringstijd" van elk applicatiescenario. Dit geeft een goed idee van de werkelijke prestaties. Het tweede berekent de "totale hoeveelheid overgedragen data" en houdt alleen rekening met de pure schrijf- en leesprestaties.

De RD400 is iets, maar niet veel trager dan de Samsung 960 Pro.

Merk Toshiba Samsung Type OCZ RD400 512 GB NVMe SSD 960 Pro M.2 512 GB Modelnummer RVD400-M22280-512G MZ-V6P512 Gemiddelde straatprijs 324,00 364,51 Berekende prijs per bruikbare GB (na ntfs formattering) 0,82 0,92 PCMark 8 Storage Score (punten, hoger = beter) 5079 5094 PCMark 8 Storage doorvoersnelheid (MB/s, hoger = beter) 542,9 620,41 Gemiddelde temperatuur bij gewoon Windows gebruik (°C) 43 24,8 Gemiddelde temperatuur tijdens benchmark °C 46,6 45,2 Maximaal stroomverbruik van de testcomputer tijdens de benchmark (W) 101 84

Conclusie

De Toshiba OCZ RD400 512GB werkt snel en komt met een no-nonsense garantie van vijf jaar. Ze is iets, maar niet veel goedkoper dan de eerder geteste Samsung NVMe SSD 960 PRO en blijft dus toch nog erg stevig aan de prijs, maar dat heb je nu eenmaal met nieuwe technologie.

Prijzen: de Toshiba OCZ RD400 kost gemiddeld 324 euro voor de 512 GB versie en 762 euro voor de 1 TB variant (met pci-e kaart); zonder pci-e kaart is ze ca. 40 euro goedkoper.

Bron: www.diskidee.be