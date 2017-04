Review: ssd met behuizing in plastic of aluminium

De 2,5-inch sata-3 Transcend SSD370 ssd is verkrijgbaar in capaciteiten van 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB. Het plastic kastje is 7mm hoog.

De intern identieke Transcend SSD370S heeft een aluminium kastje dat 6,8mm hoog is. Beide varianten wegen 63 gram. In tegenstelling tot wat je verwacht, is de plastic-variant een tientje duurder.

We testten de 512 GB grote TS512GSSD370S. Die gebruikt 20nm mlc nand-flashgeheugen van Micron en een ssd-controller van Silicon Motion, met eigen firmware en typeaanduiding van Transcend, namelijk TS6500. De prestaties worden verder opgekrikt door een Samsung-gebaseerde ddr3 dram-geheugenbuffer.

Deze ssd ondersteunt SATA Device Sleep Mode (DevSleep) en ontwaakt binnen de 20 ms uit deze diepe slaapstand. Je bios en besturingssysteem moeten DevSleep uiteraard eveneens ondersteunen om hiervan te profiteren.

Deze ssd wordt geleverd met een 3,5-inch beugel en schroefjes. Transcend SSD Scope software voor het beheren, monitoren en upgraden van de ssd is beschikbaar als download en heeft een functie waarmee je je bestaande drive kunt klonen naar de ssd.

Transcend geeft op de 512 GB-versie drie jaar garantie of 550 tbw ("total bytes written"), wat er eerst komt. Dat is een erg ruime garantie, maar het is twijfelachtig dat je als gewone gebruiker aan 550 tbw na drie jaar raakt en na die periode geldt de tbw-garantie uiteraard niet meer.

Prestaties

Ssd-fabrikanten vermelden allemaal de theoretische prestaties gemeten met vrij downloadbare benchmarkprogramma's zoals ATTO. Dat zegt weinig over de snelheden in de praktijk met echte applicaties.

Wij gebruiken daarom Futuremark PCMark 8 Storage Bench 2.0. Die meet de lees- en schrijfprestaties aan de hand van realistische gebruiksscenario's in populaire Windows-toepassingen zoals Adobe Creative Suite, Microsoft Office, Battlefield en World of Warcraft.

Deze benchmark geeft twee resultaten. Het eerste, uitgedrukt in een puntenscore, houdt rekening met de 'uitvoeringstijd' van elk applicatiescenario. Dit geeft een goed idee van de werkelijke prestaties. Het tweede berekent de 'totale hoeveelheid overgedragen data' en houdt alleen rekening met de pure schrijf- en leesprestaties.

De Transcend SSD370(S) presteert ongeveer op hetzelfde niveau als de eerder geteste Crucial MX300, maar is wel heel wat duurder. Ze verbruikt echter iets minder stroom en blijft ook wat koeler.

Merk Crucial (Micron) Transcend Type MX300 525 GB SSD370/SSD370S 512 GB Modelnummer CT525MX300SSD1 TS512GSSD370S Gemiddelde straatprijs 134,99 210,80 Berekende prijs per bruikbare GB (na ntfs formattering) 0,33 0,54 Website eu.crucial.com www.transcend-info.com Garrantie (maanden) 36 36 Garrantiesysteem Carry-in Carry-in Firmware versie M0CR040 P0541D Meegeleverde extra's 7mm-9,5mm adapter 3,5" beugel, schroefjes PCMark 8 Storage Score (punten, hoger = beter) 4984 4966 PCMark 8 Storage doorvoersnelheid (MB/s, hoger = beter) 274,03 249,06 Gemiddelde temperatuur bij gewoon Windows gebruik (°C) 22,2 20 Gemiddelde temperatuur tijdens benchmark °C 24,2 23,4 Maximaal stroomverbruik van de testcomputer tijdens de benchmark (W) 95 88

Conclusie

De Transcend SSD370(S) is niet goedkoop, maar presteert goed, heeft een lange opgegeven levensduur en blijft koel.

Prijzen: de Transcend SSD370 kost gemiddeld 239 euro voor de 512 GB versie. De aluminium S-variant is 10 euro goedkoper.

Bron: www.diskidee.be