Review: stevige all-in-one pc voor zakelijk gebruik

De Dell OptiPlex 5250 All-in-One oogt zakelijk, met zijn imposante, in de hoogte verstelbare voet en volledig zwarte kleur

De stevige verstelbare voet klikt met behulp van een metalen bevestigingsplaat vast aan de achterzijde van deze aio. Met één drukknop verwijder je hem weer.

Na het bevestigen, dient nog een metalen plaat aan de onderzijde vast te worden geschroefd. Daarbij heb je geen schroevendraaier nodig.

De voeding is intern en zorgt samen met de stevige voet voor een totaal gewicht van ruim 9,5 kg (de aio pc alleen weegt zes kg).

Met behulp van Dell SupportAssist controleer je de hardware, optimaliseer je de computer, download je updates en krijg je hulp.

Design en uitrusting

Rond het 21,5-inch full hd ips lcd-scherm zitten brede plastic randen, met onderaan ruimte voor de stereospeakers en bovenaan een webcam die je door middel van een mechanische schuifschakelaar omwille van privacy-redenen kan uitschakelen.

Het oogt en voelt allemaal erg stevig, maar elegant kunnen we deze bijna tien kilogram zware aio-pc niet noemen.

Het chassis is dik genoeg om er een verticaal gemonteerde 8x dvd-rewriter in kwijt te kunnen. Schijfjes moet je omwille van de verticale plaatsing uiteraard vastklemmen. Cd's en dvd's speel je af met behulp van de vooraf geïnstalleerde CyberLink Media Suite Essentials.

De meeste versies van deze aio hebben een traditionele harde schijf, maar de door ons geteste duurste versie met 7de generatie quad-core Intel Core i5-7400 cpu en 8GB ram (uitbreidbaar tot 32GB) is voorzien van een snellere sata3-ssd van Intel met een capaciteit van 256GB; na ingebruikname rest er nog 165GB vrije ruimte.

Merkwaardig genoeg heeft die duurste versie met ssd geen aanraakscherm, terwijl de duurste van de varianten met traditionele harde schijf wél een aanraakscherm heeft.

Op de geïnstalleerde hoeveelheid ram na zijn er voor de rest geen belangrijke verschillen tussen alle verkrijgbare uitvoeringen van deze aio pc. De touch-versie weegt wel bijna een kilogram méér dan de gewone versie.

Het apparaat is ruim voorzien van poorten, waaronder vier met usb 3.0, een hdmi 1.4-uitgang én een DisplayPort 1.2-uitgang. Helaas bevinden bijna alle poorten zich samen met de stroomaansluiting achteraan naar beneden gericht in een uitsparing in de kast.

Pictogrammen op de achterkant van het chassis geven wel min of meer aan waar de poorten zich bevinden en hoe ze georiënteerd zijn, maar een kabel aansluiten lukt toch het best als je de volledige aio op een werkvlak legt of als je diep door je knieën zakt.

Gelukkig bevinden twee usb 3.0-poorten zich samen met de geheugenkaartlezer en één van de 3,5 mm audio-aansluitingen links opzij waar ze eenvoudiger bereikbaar zijn.

De piepkleine bedieningsknoppen vind je aan de rechterkant van het scherm, vlak vóór de dvd-klep. Behalve een stroomknop zijn er knoppen om het scherm uit te schakelen en om te lichtsterkte ervan te regelen.

Praktijk

Behalve in de hoogte verstellen kun je deze aio pc ook draaien en kantelen op zijn stevige voet.

De meegeleverde usb-muis en -toetsenbord (met apart numeriek vlak) zijn van redelijke kwaliteit. Typen met tien vingers lukt vlot, maar het toetsenbord is zeer smal en heeft dus geen polssteun.

De beeldkwaliteit van het full hd scherm is goed, maar de brede schermranden storen redelijk.

Dat het schermpaneel enkele millimeters verzonken zit in de brede rand helpt het design evenmin. Het ziet er allemaal nogal saai en zakelijk uit. Maar wel heel stevig!

De ingebouwde luidsprekers klinken aanvaardbaar. Met de Waves MaxxAudio Pro-app, die ook een equalizer met presets bevat, verbeter je de audioweergave een klein beetje.

Merk Acer Asus Dell HP Lenovo Product Aspire Z24-880 (D17W1) (DQ.B8TEH.002) Zen AiO ZN242IFGK-CA066T Optiplex 5250 AIO Series (06FY75) Pavilion All-in-One Touch 24-r001nb ideacentre AIO 520S-23IKU (FOCU00969NY) Stroomverbruik Gemeten sluipverbruik externe voeding 0,7 W 0,6 W 0,6 W 0,3 W 1,4 W Gemeten maximaal verbruik tijdens benchmarks 84 W 177 W 76 W 276 W 68 W Benchmark-resultaten Futuremark PCMark 8 Home Score 3974 4530 3915 2482 3391 Futuremark PCMark 8 Storage Score ssd 4989 4797 4880 4962 4993 Futuremark PCMark 8 Storage Score hdd 1964 2161 niet van toepassing 2234 niet van toepassing Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate (DX10) Score 68060 108937 43954 76017 35183 Futuremark 3DMark Sky Diver (DX11) Score 7802 17144 4183 7365 3505 Scores Prestatiescore (op 100) 69 88 63 60 56 Prijsprestatiescore (op 100) 75 75 75 71 77

Conclusie

Dell OptiPlex 5250 All-in-One heeft niet het meest sexy design, maar is wel stevig gebouwd. De verstelbare voet laat een correcte ergonomische positionering van deze pc toe, iets wat bij andere aio's vaak ontbreekt. De prestaties volstaan voor normaal zakelijk gebruik.

Prijs: 1.336,96 euro voor de geteste configuratie

Bron: www.diskidee.be