Review: stevige rugzak vervoert veilig laptop en tablet

We liepen enkele weken rond met de nieuwe Huxton-rugzak van tassenspecialist Case Logic. Eerder testten we een dslr-rugzak en tablet-hoes van Case Logic, maar dat was alweer een tijd geleden. Een laptop-rugzak hadden we nog niet geprobeerd, dus dat maken we bij deze goed.

De Huxton is een 780 gram zware rugzak vervaardigd van gewatteerd polyester met een volume van 24 liter. De buitenafmetingen van 30 x 27 x 44 cm en de binnenafmetingen van 26.5 x 3.1 x 38.5 cm zijn voldoende om er een 15,6"- of kleinere laptop en 10,1"- of kleinere tablet in kwijt te kunnen, samen met allerlei kleiner materiaal.

Deze stevig ogende en aanvoelende rugzak heeft een ruim hoofdvak voor de laptop en enkele andere spullen, een apart steekvak voor de tablet, een voorpaneel met ritsluiting met extra opbergvakken en een afsluitbare extra opbergruimte en overlappende voorvakken om snel en veilig spullen uit de rugzak te halen.

Het achterpaneel is gevoerd en ook de verstelbare schouderriemen zijn gevoerd voor een groter draagcomfort. De stevige greep aan de bovenkant waarmee je de rugzak ook kunt vastnemen is eveneens gevoerd en snijdt bij het dragen niet in de handen of vingers. Een bagageband laat toe om deze rugtas stevig aan de meeste trolleys te bevestigen.

Het gebruikte polyester heeft volgens Case Logic een extra lange levensduur en is bestand tegen het veelvuldig in- en uitnemen van spullen. Dat is uiteraard moeilijk om te testen, maar de 25-jarige garantie die Case Logic op deze rugtas geeft, ondersteunt die duurzaamheidsclaim wel.

De Huxton is verkrijgbaar in zwarte (HUXDP-115-BLACK) of blauwe (HUXDP-115-MIDNIGHTNAVY) uitvoering. Heb je liever een tas in plaats van een rugzak dan bestaat de Huxton ook in zwarte of blauwe attachévorm met twee grepen en een draagriem.

Conclusie

De Case Logic Huxton is een stevige en comfortabele rugzak, met voldoende ruimte voor laptop, tablet en allerlei accessoires en spullen.

Adviesprijs: 59,99 euro

Bron: www.diskidee.be