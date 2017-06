Review: stijlvolle 2-in-1 laptop met pittige prijs

We hebben recent verschillende Kaby Lake-gebaseerde laptops getest en onze conclusie is dat Intels nieuwste generatie soc (system on chip) het zowel inzake autonomie als prestaties significant beter doet dan zijn voorganger. Ben je in de markt voor een nieuwe laptop, geef je best de voorkeur aan een exemplaar van de Kaby Lake-generatie.

Voor zakelijke gebruikers is het wellicht wél goed om weten dat de 7de generatie Intel-processoren niet langer gebruikt kunnen worden met oudere Windows-versies. Een downgrade naar bijvoorbeeld Windows 7 is met deze soc's niet mogelijk.

De nieuwe Elitebook x360 1030 is een zeer stijlvolle vertegenwoordiger van de nieuwste generatie 2-in-1 laptops met 360° scharnierend aanraakscherm. Je kunt het scherm in vijf standen gebruiken: werken, delen, presenteren, vergaderen en schrijven. Voor dit laatste kun je de optioneel verkrijgbare HP actieve pen gebruiken.

Het mooie, licht-zilverkleurige chassis bestaat uit één stuk 'cnc cut' aluminium, met diamantgeslepen accenten zoals een gestileerd, blinkend hp-logo in het schermdeksel, met daaronder een mat biesje over de volle brede van de schermrand.

Het oogt niet alleen mooi, maar voelt ook erg stevig aan. Deze laptop doorstaat trouwens twaalf MIL-STD 810G-tests: allerlei val- en duurzaamheidstesten, zoals excessieve vibraties, insijpelen van stof of werking bij extreme temperaturen.

Het chassis is maar 14,9 mm dik en de laptop zelf is met zijn afmetingen van 316,9 x 218,5 mm en gewicht van 1,28 kg erg draagbaar.

Er zijn veel modellen verkrijgbaar van de HP Elitebook x360 1030 G2, met diverse soorten schermen, opslagsystemen en communicatiekeuzes. Op de website van HP België alleen al vinden we momenteel 26 verschillende uitvoeringen! Prijzen starten aan 2.315,94 euro en gaan tot meer dan 3.000 euro.

Wij testten het model Z2W68EA, dat 2.862 euro kost.

Deze variant is voorzien van een Intel Core i5-7200 soc (Kaby Lake Q3/2016) met Intel HD Graphics 620 met 8GB ddr4-2133 sdram en een pci nvme tlc ssd van 256 GB, waarvan nog 167 GB vrij is wanneer je het systeem voor het eerst opstart.

Het 13,3-inch fhd uwva (1920 x 1080 pixels) ultraplat aanraakscherm heeft een Corning Gorilla Glass beschermlaag. Voor een meerprijs kun je ook een uhd uwva scherm verkrijgen met een resolutie van 3840 x 2160 pixels, of een 1080p HP Sure View scherm met geïntegreerd "privacy"-scherm zodat andere niet kunnen meelezen.

Naast wifi heeft dit model ook een HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G mobiel breedbandmodem met externe microsim (bereikbaar via een klepje links op de zijkant).

De type-c usb 3.1-poort ondersteunt Thunderbolt. Daarnaast zijn er ook twee type a usb-poorten en een hdmi 1.4-videouitgang. Een ethernetpoort ontbreekt: daarvoor is het chassis te plat.

De ir-camera met twee microfoons kan worden gebruikt voor gezichtsherkenning, ook in combinatie met Windows Hello. Andere authenticatiemogelijkheden zijn de vingerafdruksensor rechts in de brede polssteun of de smartcard-lezer aan de linkerkant.

Het verlichte toetsenbord is bestand tegen lekken en heeft zelfs een gootje om gemorst vocht af te voeren.

De niet-verwisselbare accu is een HP "Long Life"-type met een langere levensduur dankzij een speciale laadtechniek. HP geeft drie jaar garantie op de laptop én accu. Volgens HP gaat de accu meer dan zestien uur mee op een volle lading.

De volledige specificaties en lijst van verkrijgbare modellen vind je op de website van HP.

HP heeft ook een uitgebreide optielijst, zoals allerlei docks.

De HP EliteBook x360 1030 G2 (Z2W68EA) presteert erg goed en is een van de snellere laptops die we recent testten. Opvallend zijn ook de mooie autonomiecijfers in de Futuremark PCMark 8 batterijtest: 357 minuten in de Home-test en 384 minuten in de Work-test. Alleen een Fujitsu Tablet Lifebook P727 deed het bij ons ooit beter in deze benchmark.

We voeren verschillende benchmarks uit en berekenen op basis daarvan een gewogen prestatiescore op 100 punten. Daarin vertegenwoordigen de Futuremark PCMark 8 Accelerated Work Score 20%, de PC Mark 8 Accelerated Creative Score 10%, de PC Mark 8 harde schijfprestaties 25%, de 3DMark Ice Score Extreme en Sky Diver grafische scores 5%, de 3DMark Cloud Gate grafische score 10%, het gewicht 5% en de autonomie (berekend met de PC Mark 8 Accelerated Work Battery Score) 20%. Op basis van deze gewogen prestatiescore berekenen we een eveneens gewogen prijskwaliteitscore op 100 punten, waarin de prestaties voor 80% en de prijs voor 20% meetellen.

De HP EliteBook x360 1030 G2 (Z2W68EA) haalt dan een prestatiescore van 61/100 en een prijsprestatiescore van 55/100.

De HP EliteBook x360 1030 G2 is een adembenemende 2-in-1 met een even adembenemend prijskaartje ...

Bron: www.diskidee.be