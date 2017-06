Review: stijlvolle budget-smartphone van Lenovo

Motorola is inmiddels een merk van Lenovo en de verpakking van de nieuwe Moto G5 Android-smartphone vermeldt de Motorola-merknaam alleen nog maar in het klein op een productsticker aan de zijkant. Bovenop de verpakking is het gewoon "Lenovo Moto G5".

De Moto G5 kost net geen 200 euro. Voor die prijs koop je een smartphone met een recente versie van Android (v7.0 Nougat) met een octacore gpu, 3 GB ram en 16 GB opslagruimte (met nog 10G B vrij) die je door middel van een microsd-geheugenkaartje met maximaal 128 GB kunt uitbreiden.

Uitrusting

Het 5-inch ips-scherm heeft een full hd resolutie en een pixeldichtheid van 441 ppi. De 2800 mAh accu is verwisselbaar en ondersteunt snel opladen. Het algehele design oogt redelijk premium, met stevig aanvoelend, maar licht aluminium.

Het naar keuze grijs- of goudkleurige chassis is verder behandeld met een waterafstotende nano-coating. Dat betekent niet dat deze smartphone water- of stofdicht is, maar de coating zorgt er bijvoorbeeld wel voor dat bijvoorbeeld vingervlekken minder vat op het kastje hebben en dat het scherm min of meer tegen krassen bestand is.

De Moto G is maar 9,5 mm dik en weegt een erg draagbare 144,5 gram.

De Moto G5 heeft een ingebouwde fm-radio, die ook functioneert zonder dat je de koptelefoon inplugt (maar alleen als er erg sterke zenders in de buurt zijn). De vingerafdruklezer onderaan het scherm is in deze prijsklasse ook bijzonder.

Voor het overige zijn de specificaties toch redelijk op budgetniveau. Zo is de octacore processor een minder performante 1,4 GHz Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937) met 459 MHz Adreno 505 gpu. En de wifi-chip ondersteunt alleen 802.11a/b/g/n, weliswaar in beide wifi-frequenties, maar zonder het snellere 802.11ac.

De hoofdcamera biedt een resolutie van 13mp en heeft een hdr-, panorama en video slow motion-functie, terwijl de 5MP chat- en selfiecamera op de voorkant een "beautification mode" heeft, maar al die snufjes kunnen niet verhelen dat de foto- en videokwaliteit van deze Moto G erg middel-of-the-road zijn. De eerlijkheid gebied wel te vermelden dat ze in deze prijsklasse alleszins uitblinken en dat met name de autofocus snel werkt. Je moet ten slotte appels met appels vergelijken...

Praktijk

De Moto G5 oogt stijlvol, ligt goed in de hand en is voor zijn prijsniveau meer dan behoorlijk uitgerust. In dagdagelijks gebruik voelt deze smartphone ook niet traag aan en is zeker bruikbaar voor 'normaal' gebruik, met uitzondering dan voor het spelen van intensieve mobiele games. Want vooral op grafische gebied zijn de prestaties niet denderend, al moeten we er direct bij vertellen dat ze voor deze prijs meer dan behoorlijk zijn.

De prestaties, het design en de uitrusting zijn vergelijkbaar met de een tijd geleden door ons geteste HTC U Play, maar dan wel voor de helft van diens prijs!

Merk HTC Motorola A Lenovo Company Type U Play 32 GB Motorola Moto G5 16GB Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) Ice Storm Unlimited score 11450 9487 graphics score 11020 9600 physics score (cpu) 13261 9113 Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 603 573 graphics score 528 496 physics score (cpu) 1193 1249 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 426 295 graphics score 357 242 physics score (cpu) 1296 1251 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 3414 3677 Web Browsing 2.0 Score 4218 4328 Video Editing Score 2996 3770 Writing 2.0 Score 2868 2559 Photo Editing 2.0 Score 4708 6382 Data Manipulation Score 2718 2521 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 2255 1626 TensorFlow score 631,1 896,2 Zxing score 37,27 63,82 Tesseract score 3706,5 4065,25 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 2461 4569 Internal seq. read MB/s 100,66 217,83 Internal random read MB/s 9,5 11,9 Internal seq. write MB/s 58,75 44,73 Internal random write MB/s 2,47 10,38 External seq. read MB/s 61,41 195,01 External random read MB/s 9,29 11,35 External seq. write MB/s 47,58 44,81 External random write MB/s 2,78 9,11 SQLite read iops 1720 2271 SQLite update iops 142 333 SQLite insert iops 76 111 SQLite delete iops 117 333 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 450 376 Gewogen scores Prestatiescore (op 100) 64 61 Prijsprestatiescore (op 100) 62 93

Conclusie

We kennen momenteel geen Android-smartphone met een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Voor heel veel gebruikers (en al degenen die niet te veel geld willen uitgeven aan een mobieltje) is dit meer dan voldoende smartphone...

Gemiddelde internetrijs: 195 euro

Bron: www.diskidee.be