Review: stijlvolle en fluisterstille 2-in-1 laptop

De Surface Book 2 van Microsoft bestaat in een 15- en een 13,5-inch variant. Wij testten de kleinere versie die dankzij het ventilatorloze ontwerp fluisterstil functioneert. Toch is het een krachtige laptop, met een 8e generatie Intel Core i7 en NVIDIA GeForce GTX 1050 gpu in het topmodel dat - hou je vast - 3.449 euro kost!

Wij testten de goedkoopste uitvoering met 7e generatie Intel Core i5-7300U met tot 3,50 GHz Max Turbo kloksnelheid, 8 GB ram, 256 GB ssd (waarvan recht uit de doos nog 197 GB vrij is) en Intel HD Graphics 620 geïntegreerde gpu. Die kost toch nog altijd een stevige 1.749,- euro.

Uitrusting

De Surface Book 2 is volledig van licht, maar stevig zilverkleurig magnesium gemaakt. Het apparaat meet 312 x 232 mm, is 23 mm dik en weegt 1,534 g (met toetsenbordbasis).

Het heldere 13,5-inch 3:2 'PixelSense'-aanraakscherm - pixeldichtheid 267 ppi (3000 x 2000 pixels) - koppel je optioneel los van de basis en wordt dan een 13 mm dunne Windows 10-tablet met 3,5 mm analoge audiopoort, stroomknop en geluidsknop, maar geen enkele andere poort (geen usb op het tabletgedeelte!).

Loskoppelen gaat heel eenvoudig en snel: gewoon de speciale toets rechtsboven op de toetsenbordbasis indrukken en de tablet lostrekken. Windows 10 zet zich dan direct automatisch in tabletmodus. Bij de duurdere varianten schakelt de gpu dan automatisch naar de geïntegreerde Intel-chip; de Nvidia gpu is alleen actief wanneer het scherm aan de basis gekoppeld is.

Vooraan is er een Windows Hello-authenticatie compatibele 5mp webcam en achteraan een 8mp foto- en videocamera.

De tablet is overigens verrassend licht en weegt slechts 709 gram. Optioneel kun je op het scherm schrijven met de Microsoft Surface Pen, maar die is niet in de toch wel stevige aankoopprijs inbegrepen ...

De toetsenbordbasis heeft een eigen, aparte accu; groot en vlot met tien vingers te bedienen, led-verlicht 'chiclet'-toetsenbord met aparte navigatietoetsen (dus geen Fn-toetscombinaties nodig om te navigeren); een groot aanraakvlak; en ruime polssteunen aan weerszijden.

De basis heeft twee gewone usb 3.0/usb 3.1 Gen 1-poorten en één kleine usb 3.1 Gen 2 type C-poort met 'usb power delivery v3.0' en een maximale doorvoersnelheid van 10 Gbit/s. Deze poort kan via adapters ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld video-uitvoer. Verder is er ook nog een sd-card-geheugenkaartlezer.

Prestaties

De Surface Book 2 haalt een uitstekende autonomiescore van 390 minuten in de Futuremark PCMark 8 Home Battery benchmark en zelfs 506 minuten in de PCMark 8 Work Battery benchmark. Het tabletgedeelte alleen haalt een PCMark 8 Work Battery score van 118 minuten. Wat dit in de praktijk betekent, hangt natuurlijk af van de taken die je uitvoert. Microsoft zelf zegt dat de batterij 'tot zeventien uur lang meegaat'. Het is in elk geval een van de beste autonomiescores ooit en dit tussen meer dan vijftig recent geteste laptops.

Ook de prestatiescores in de diverse Futuremark PCMark 8 Windows 10-benchmarks zijn hoog, vergelijkbaar met de Surface Pro 2017 die we een tijd geleden testten.

Laptops worden uiteraard steeds sneller, zodat we regelmatig onze wegingen voor de prestatie en -prijsprestatiescores moeten aanpassen. Met de recentste aanpassing haalt de Surface Book 2 (13,5-inch) i5-256-8G een prestatiescore van 58/100 en prijsprestatiescore van 52/100 (Surface Pro 2017: prestatiescore 58/100; Surface Pro 4 (2015): 54/100).

Surface Pro 2017 (2017) Surface Book 2 (13,5-inch) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 276 390 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 349 506 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 2748 2633 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3550 4900 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4099 4161 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4998 5016 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 291,11 327,96 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 5406 6323 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 3590 3910

Conclusie

Zelfs de basisuitvoering van de Surface Book 2 (13,5-inch) is een krachtige, stevige en stijlvolle convertibele Windows-laptop met een uitstekende autonomie en een fluisterstil design. Helaas betaal je er wel heel veel geld voor.

Prijs: vanaf 1.749 euro

Bron: www.diskidee.be