Review: stijlvolle en slimme sportarmband

De Samsung Gear Fit2 Pro gebruikt hetzelfde Tizen-besturingssysteem en werkt met dezelfde Samsung Gear Android-app als de eerder geteste Samsung Gear Sport. De vorm is echter die van een compacter fitness-bandje van slechts 34 gram, niet dikker dan 51,3 mm en niet breder dan 25 mm.

De strap is verkrijgbaar in twee afmetingen: 'small' en de door ons geteste 'large', die echter maar nipt rond mijn pols past. Het bandje is verwisselbaar (weliswaar erg moeizaam!). Er zijn alternatieve straps van andere fabrikanten verkrijgbaar, maar het bandje is bevestigd met een speciaal mechanisme. Standaard horlogebandjes kun je dus in tegenstelling tot bij de Gear Sport niet gebruiken.

De module zelf heeft een licht gebogen ontwerp dat we persoonlijk heel wat minder comfortabel vinden dragen dan de duurdere Gear Sport. Een en ander hangt ook af van de vorm en grootte van je pols: uitproberen is de boodschap!

Het rechthoekige, gebogen, erg heldere super amoled-aanraakscherm heeft een resolutie van 216 x 432 pixels en een schermdiagonaal van 38,6 mm (anderhalve inch).

Ingebruikname

Na het inschakelen kies je de taal (ook Nederlands) via het aanraakgevoelige schermpje. Vervolgens open (of installeer) je de Samsung Gear app en selecteer je 'Verbinden met nieuwe Gear' en aanvaard de koppeling. Eventueel dien je daarna nog de Gear Fit2 Plugin te installeren. Aanvaard de licentieovereenkomst.

Koppel je bestaande Samsung-account of creëer een nieuwe. Als er een firmware-update is, wordt die optioneel geïnstalleerd.

Stel de nodige toestemmingen in, indien je smartphone daarom vraagt (anders kan de Gear geen meldingen ontvangen). Je kunt voor elke geïnstalleerde app kiezen of die meldingen mag weergeven op de armband. Dit gebeurt normaliter alleen wanneer je de Gear draagt, al kun je er ook voor kiezen altijd meldingen te tonen op de armband. Dit vergt wel meer accugebruik.

Gebruik

De Gear Fit2 Pro gebruikt net zoals de Gear Sport Samsung's Tizen-platform in plaats van Google's Android Wear-platform. Beide smartwatch-besturingssystemen bieden vergelijkbare functies, maar Tizen heeft veel minder apps dan Android Wear. Wel is het sterker geïntegreerd met andere Samsung-apparatuur, vooral dan de smartphones.

Opvallend is wel dat veel apps betalend zijn, irritant bij een draagbaar apparaat dat op zichzelf al duur genoeg is. Maar de essentiële functies zijn gelukkig gratis inbegrepen.

Je kunt de Gear Fit 2 Pro gebruiken zoals elke Gear-fitnessband, bijvoorbeeld als discreet schermpje waarop je allerlei boodschappen van je smartphone leest. Of zelfs beantwoordt met behulp van korte, voorgekauwde antwoorden (ook in het Nederlands en bovendien op je smartphone zelf te bewerken en uit te breiden met behulp van de Gear app).

De opslagruimte bedraagt officieel 4 GB net zoals bij de Gear Sport, maar in de praktijk is er bij de Gear Fit 2 Pro maar 2 GB bruikbaar voor eigen opslag. Daarop kan je telefoonnummers en muziek kwijt (eigen muziek of muziek van de off-line modus van de inbegrepen Spotify-app).

Een oortje om muziek te beluisteren verbind je gewoon draadloos met het horloge via de ingebouwde Bluetooth 4.2-voorziening. Tikken en verbinden via nfc ontbreekt echter in tegenstelling tot bij zijn grote broer.

Fitness-functies

Meer nog dan bij de Gear Sport ligt de nadruk bij de Gear Fit2 Pro op de sport- en fitnessfuncties. Die functioneren grotendeels hetzelfde en hebben we eerder beschreven in de review van de Samsung Gear Sport, dus we herhalen ze hier niet. Ook de Speedo On zwem-app wordt ondersteund, want de Gear Fit2 Pro is eveneens waterdicht tot 5 atmosfeer.

Specificaties

In onderstaande tabel vind je de volledige specificaties van de Samsung Gear Fit2 Pro:

Kleur Zwart, Rood Scherm 1.5" rechthoekig Super AMOLED216 x 432, 322 ppi AP Geen gegevens OS Tizen Afmetingen 25,0 (W) x 51,3 (H) mm34g (zonder band) Band 25 mm Geheugen 4GB opslagruimte (2.0 GB beschikbaar), 512MB RAM Connectiviteit Bluetooth v4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/GLONASS Sensoren Accelerometer, Gyro, Barometer, HR Sensor Accu 200 mAh Laden Draadloos laden, kleine ronde draadloze usb-lader meegeleverd Omgeving 5 ATM waterafstotend, Stof- en spatwaterdicht Compatibiliteit Samsung Galaxy: Android 4.3 of laterAndere Android: Android 4.4 of lateriPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 met iOS 9.0 of later

De accu gaat langer mee dan bij de grotere Gear Sport: wij haalden gemakkelijk twee à drie dagen, al naargelang van ons activiteitsniveau. Net zoals de Gear Sport schakelt de Gear Fit2 Pro automatisch over naar de accuspaarstand als je hem niet rond je pols draagt.

Conclusie

De Samsung Gear Fit2 Pro is een compactere en goedkopere variant van de eerder geteste Gear Sport, met veel van dezelfde functies. De fitness- en sport-functies werken over het algemeen behoorlijk goed. Het belangrijkste nadeel is, behalve de forse prijs, een gebrek aan Tizen-apps in vergelijking met het concurrerende Android Wear-smartwatch besturingssysteem. Persoonlijk vinden we het draagcomfort ook minder dan bij zijn grote broer.

Adviesprijs: 299,99 euro (maar hier en daar al verkrijgbaar vanaf 199 euro)

Bron: www.diskidee.be