Review: stijlvolle instap-smartphone

We testten eerder de P20 Pro, het nieuwe topmodel van de Chinese smartphone-fabrikant Huawei met drievoudige Leica-camera en een prijskaartje van net geen 900 euro.

De iets kleinere Huawei P20, die we niet testten, kost bijna 650 euro en heeft veel van dezelfde kenmerken als zijn duurdere broer (128 GB flash en zelfde Kirin soc (system-on-socket ofwel processor), maar 5,8-inch ltps tft lcd-scherm met een pixeldichtheid van 429 ppi, slechts 4 GB ram en Leica dual in plaats van triple camera).

Design en uitrusting

Dan is er nog de P20 Lite voor net geen 370 euro die we hier testen. Inzake design lijkt die op de P20 en P20 Pro: een stijlvol glazen unibody met metalen frame en afgeronde hoeken dat even stevig aanvoelt. Ook hier is de achterkant van het toestel een magneet voor vingervet, maar in dat bedje zijn wel meer recente smartphones ziek.

De P20 Lite is net zoals de P20 niet stof- en waterdicht, waar de P20 Pro dit wel is (IP67-norm).

In tegenstelling tot de P20 en P20 Pro heeft de P20 Lite wel een analoge 3,5mm audio-uitgang, al bevindt die zich ietwat onhandig aan de onderkant van de smartphone, naast de usb 2.0 type-c 1.0 poort. De hi-res audio-ondersteuning van de duurdere modellen ontbreekt bij het goedkopere model.

Op voorkant is er omwille van de smalle schermranden geen ruimte voor fysieke knoppen. De ronde vingerafdruksensor zit aan de achterkant, in het midden ter hoogte van de cameralens en dus niet vooraan onder het scherm zoals bij de P20 en P20 Pro.

De P20 Lite is met 145 gram heel wat lichter dan de P20 Pro. Het toestel is ook dunner en kleiner (148,6 x 71,2 x 7,4 mm).

De P20 Lite gebruikt een wat oudere, 'midrange' octacore Kirin 659 soc van Huawei zelf, heeft 4 GB ram en 64 GB opslagruimte, die je maximaal met 256 GB kan uitbreiden met behulp van een micro-sdgeheugenkaartje.

De kleinste in de P-serie draait verder op een iets oudere versie van Android 'Oreo', namelijk 8.0 in plaats van 8.1 zoals bij de P20 en P20 Pro.

Huawei vult dit verder aan met zijn EMUI-platform versie 8.0. Inzake interface wijzigt EMUI de standaard-Android gui gelukkig niet te ingrijpend. Maar het voegt wel enkele interessante optimalisaties toe.

Voorbeelden zijn een programmeerbare filter voor blauw licht, 'full screen' weergave waarbij het virtuele Android-menu verborgen wordt, de mogelijkheid om teksten en interface-elementen te vergroten, een programmeerbare accuspaarstand die apps omschakelt naar lagere resolutie, een snelle 'share'-functie tussen twee Huawei-toestellen of 'smart assistance'-functies die je bijvoorbeeld toelaten om de smartphone met één hand te bedienen.

Alle verdere details over de P20 Lite vind je op de website van Huawei.

Scherm

De P20 Lite heeft een 5,84-inch LTPS-IPS TFT LCD-aanraakscherm met een beeldverhouding van 19:9 en een pixeldichtheid van 432 ppi, dus zelfs iets scherper dan de P20 Pro.

LTPS of 'low-temperature polysilicon' tft-lcd gebruikt een soort silicium met een lagere energiebehoefte, die ook grotere pixels en stabielere kleurtemperatuur mogelijk maken. Ook de P20 heeft een dergelijk tft-scherm en eerder kwamen we dit type al tegen bij de Archos Diamond Alpha, een andere middenklasse-smartphone.

LTPS heeft bepaalde voordelen tegenover AMOLED zoals gebruikt in de P20 Pro, vooral dan op het vlak van de correcte weergave van beelden, maar AMOLED heeft wel een beter contrast en zwartweergave.

De schermkwaliteit is redelijk goed, zeker rekening houdend met de prijsklasse van deze smartphone. De schermkwaliteit is echter niet vergelijkbaar met de veel duurdere P20 Pro. Vooral helderheid en contrast zijn minder en het scherm is bijvoorbeeld in fel zonlicht duidelijk zwakker dan dat van zijn grotere broer. Binnenshuis is het verschil minder uitgesproken, maar wel duidelijk zichtbaar wanneer je beide smartphones naast elkaar gebruikt.

Camera

De P20 Pro heeft een samen met Leica ontwikkelde camera met drie lenzen die tot het beste behoort wat je momenteel op cameragebied in een smartphone kan kopen.

De hoofdcamera in de P20 Lite is van een ander niveau, al heeft hij wel twee lenzen met een resolutie van respectievelijk 16 en 2 megapixels.

De 2MP-lens wordt vooral gebruikt om het zo populaire 'bokeh'-effect te verkrijgen, waarmee je een onderwerp kan benadrukken door delen van het beeld wazig te laten.

De sterkte van het effect regel je trouwens met een 'slider' in de camera-app, die op zichzelf erg uitgebreid is en veel instelmogelijkheden biedt, zonder dat daardoor het gebruiksgemak in gevaar komt.

Deze camera is dezelfde als in de nog goedkopere Huawei P Smart die we een tijd geleden testten. Ook hier ontbreekt beeldstabilisatie. De resultaten zijn vergelijkbaar met de P Smart: goede foto's en video's voor gebruik op sociale media, maar niet van hetzelfde niveau als bij zijn veel duurdere grotere broer.

De selfiecamera vooraan heeft eveneens een resolutie van 16 megapixels.

Prestaties

De Huawei P20 Lite presteert iets beter dan de Huawei P Smart, al is die laatste op grafisch vlak toch een beetje sneller.

Tegenover de goedkopere P Smart heeft de duurdere P20 Lite meer geheugen en opslagruimte en een wifi-chip die ook 5 GHz-netwerken herkent. Maar vooral houdt de accu het veel langer uit. Voor de rest zijn de verschillen niet zo groot. Aan jou om te beslissen of je de meerprijs van ongeveer 100 euro verantwoord vindt.

Merk Huawei Huawei Huawei Huawei HTC Type P20 Pro 128GB P10 Plus 128 GB P20 Lite 64GB P Smart 32GB U11+ 128GB Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) Ice Storm Unlimited score MAX 27422 7841 8136 MAX graphics score max 36187 7223 7389 55477 physics score (cpu) max 14606 11192 12587 21399 Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 3341 2091 138 230 4966 graphics score 3478 2245 109 184 5994 physics score (cpu) 2935 1686 1738 1752 3103 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 3029 1937 165 310 3717 graphics score 3059 2037 131 251 3971 physics score (cpu) 2928 1652 1750 1754 3037 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 7115 5873 4443 5020 6622 Web Browsing 2.0 Score 7288 5566 4849 5434 5858 Video Editing Score 5326 5277 5020 5047 5415 Writing 2.0 Score 6500 5827 3301 4225 6171 Photo Editing 2.0 Score 13333 8299 6172 4032 12615 Data Manipulation Score 5420 4919 3451 3914 5156 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 3295 3062 2368 2819 3479 TensorFlow score 408,3 539,2 517,5 433,1 281,6 Zxing score 48,09 45,36 49,91 35,73 58,09 Tesseract score 1422,5 1423,5 2914,75 2884,5 1450,75 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 12984 12114 8135 6035 4359 Internal seq. read MB/s 669,28 492 195,22 212,66 575 Internal random read MB/s 33 23 16,66 12,04 17 Internal seq. write MB/s 182,1 125 145,7 111,72 125 Internal random write MB/s 46,02 22 20,22 4,25 2 External seq. read MB/s 614,12 484 149,52 206,49 545 External random read MB/s 29,5 24 10,78 12,15 13 External seq. write MB/s 179,88 126 142,06 111,46 128 External random write MB/s 44,79 18 19,92 4,18 2 SQLite read iops 2179 5134 2688 2936 5082 SQLite update iops 1000 2000 1000 666 94 SQLite insert iops 333 400 285 222 67 SQLite delete iops 1000 1000 1000 666 104 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 665 469 505 474 587 Gewogen scores Prestatiescore (op 100) 82 77 65 61 77 Prijsprestatiescore (op 100) 58 72 74 81 60

Conclusie

Voor zijn geld is de Huawei P20 Lite een goede smartphone, die echter heel erg verschilt van de duurdere P20 en vooral P20 Pro. Het 'P20'-etiket zou anders doen kunnen vermoeden... De nog goedkopere P Smart biedt net iets méér waar voor zijn geld, al heeft die maar 32 GB opslagcapaciteit. Maar met een geheugenkaartje is dat zo opgelost en blijft de P Smart nog altijd veel goedkoper dan de P20 Lite, voor ongeveer vergelijkbare uitrusting en prestaties.

Prijs: 369 euro

