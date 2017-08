Review: stopcontact voor in de wagen

De ewent EW3990 Power Inverter heeft de vorm van een cilinder die in de bekerhouder van de meeste auto's past. Het 230V stopcontact bevindt zich bovenaan en is van het universele "Schuko"-type met randaarde en kinderbescherming.

Je steekt de 55 cm lange kabel van de Ewent EW3990 in de 12V voeding van je voertuig. Op het stopcontact kun je een laptop, tablet of ander apparaat met gewone stroomkabel tot 150 watt (15A) aansluiten, met een piekvermogen tot 300 watt.

Op de zijkant is er een kleine rode kantelknop waarmee je de inverter in- en uitschakelt. Vlak daarboven is er een 2.1A usb-poort voor het laden van je smartphone, tablet en andere usb-apparaten.

De EW3990 heeft zes beschermingen: onderspanning (sluit zichzelf af als het invoervoltage onder de 10,8V daalt); overspanning (sluit zichzelf af als het invoervoltage boven de 15V stijgt); overladen; oververhitting; kortsluiting; en een extra zekering om de sigarettenaansteker in je auto te beschermen.

Deze inverter verbruikt zelf 0,45A. Veel is dat niet, maar het is toch veiliger om hem uit de sigarettenaansluiting te trekken wanneer je hem niet gebruikt zodat de autoaccu niet leegloopt. Je kunt hem natuurlijk ook uitschakelen via het rode kantelknopje aan de zijkant.

Wij hebben de ewent EW3990 Power Inverter ongeveer een maand lang gebruikt tijdens een vakantiereis, waarbij de temperatuur in de auto soms hoog opliep. Het apparaat werkte al die tijd probleemloos.

Conclusie

De ewent EW3990 Power Inverter werkt zoals geadverteerd. Door zijn design past deze stroomomvormer heel handig in een bekerhouder. De prijs is redelijk, dus als je zoiets nodig hebt is het zeker een aanbevelenswaardig product.

Gemiddelde prijs: 38,44 euro

Bron: www.diskidee.be