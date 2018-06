Review: streaming luidspreker met stembediening

Sonos staat bekend om zijn draadloze multikamermuzieksystemen. De Sonos One is een compacte draadloze speaker met alle functies van het Sonos-systeem die je individueel of als draadloos stereopaar kunt gebruiken, maar die ook geïntegreerd kan worden in een bestaand Sonos Home Sound systeem.

Specificaties

De Sonos One wordt aangedreven door twee D-klasse digitale versterkers en is voorzien van één tweeter (hoge tonen) en één mid-woofer (middentonen en bas).

Via de app configureer je bas en hoge tonen naar wens. Dit kan voor alle One speakers tegelijk of het kan per kamer.

Deze speaker werkt naar keuze via een 10/100 Mbit/s ethernetverbinding (platte kabel meegeleverd) of draadloos in een 802.11 b/g 2,4 GHz wifi-netwerk.

De One meet 61,45 x 119,7 x 119,7 millimeter en weegt 1,85 kilogram. Het apparaat is verkrijgbaar in wit met een matwit rooster of in zwart met een matzwart rooster.

Stembediening

Extra bijzonder is dat je deze luidspreker via je stem en Amazon Alexa, Apple Siri of Google Assistant kan bedienen. De One bevat immers zes microfoons en een aanpasbaar algoritme voor ruisonderdrukking om te focussen op de juiste persoon en ervoor te zorgen dat de spraakdienst alles duidelijk verstaat.

Interessant is dat je de microfoons met één druk uitschakelt. Een witte led brandt wanneer ze actief zijn. Op die manier is je privacy gegarandeerd, want de slimme stemassistenten luisteren in principe constant mee om te kunnen reageren op een gesproken opdracht.

In essentie is de Sonos One een versie van de Sonos Play:1 met toevoeging van ondersteuning voor stemassistenten.

Sonos laat de stemondersteuning open en kan via firmware-updates verschillende platformen toevoegen en updaten.

Initieel is Amazon Alexa van de partij, al is die ondersteuning momenteel nog steeds in bètaversie. Binnenkort komt Apple Airplay 2 en bediening via Siri erbij (trouwens voor allerlei Sonos-apparatuur, niet alleen voor de hier besproken One). Later op het jaar zou ook Google Assistant toegevoegd worden. De gebruiker kiest vervolgens zelf welk platform hij of zij gebruikt (je kan ze niet door elkaar gebruiken).

Bij ons moeten de stemopdrachten 'ergens in 2018' via een firmware-update nog doorgevoerd worden. Voorlopig kan je Alexa alleen gebruiken als je bij het registreren een fictief adres in de VS of het VK invult. De Alexa-app dien je dan weer via een vpn of via een Amerikaanse of Duitse Amazon-account (met fictief adres) te installeren. Op het internet vind je hierover meer informatie (bijvoorbeeld hier bij Smartphonemagazine of hier bij Computer!Totaal). Stembediening kan vervolgens uiteraard alleen in het Engels.

Zodra dat het geval is kan je muziekdiensten zoals Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Pandora, SiriusX, Spotify en TuneIn Radio met je stem bedienen (afhankelijk van het gekozen land: in de VS werken alle diensten, in het VK nog niet alles). Maar Tidal, Qobuz of Apple Music kan je momenteel niet met je stem bedienen. Alexa support voor Audible werkt nog niet, maar zou binnenkort toegevoegd worden.

Stemopdrachten zoals nummers pauzeren of overslaan, het volume regelen en zelfs vragen wat je hoort is mogelijk voor alle ondersteunde muziekdiensten.

Naast het bedienen van de muziek, werken ook andere stemopdrachten, zoals het weerbericht opvragen, naar het nieuws en verkeersinformatie luisteren, de lichten dimmen, de verwarming regelen, of de laatste sportuitslagen opvragen.

Alarmen (reminders) instellen, notificaties krijgen, telefoneren of sms'en via Alexa werkt voorlopig evenmin.

Google zou zijn Assistant overigens nog dit jaar ook in het Nederlands uitbrengen. In principe zou je de Sonos One vervolgens via Google Assistant (en Google Music) in het Nederlands moeten kunnen bedienen. Zodra dit effectief mogelijk is, zullen we dit uittesten.

Ingebruikname

Open de Sonos app voor Android of iOS of downloadt ze als je nog geen Sonos hebt. Gebruik je de app voor het eerst, selecteer dan 'Nieuw Sonos-systeem installeren'. Of anders druk op 'Instellingen' en vervolgens op 'Speler of SUB toevoegen'. Creëer indien nodig een Sonos-account. Volg de instructies.

Eerst sluit je de speaker aan op een stopcontact. Wacht tot het witte ledje bovenop groen knippert. Druk op 'Doorgaan'. De app vindt de speaker als het goed is. Durk op 'Deze speler instellen'. Vul het wachtwoord in van je wifi-netwerk. Druk op 'Doorgaan'. De speaker verbindt zich nu met je draadloze netwerk. Druk op de knop van de One en wacht tot je de klok hoort.

De verbinding wordt gelegd en de One is toegevoegd. Vervolgens kies je een kamer (naam) voor de speaker; dit kan ook bijvoorbeeld 'Draagbaar' zijn.

Heb je een tweede One dan kan je die vervolgens ook toevoegen. Na een updatecontrole en de eventuele bijwerking van de firmware, die twee tot drie minuten duurt, is de speaker gebruiksklaar.

Werking

Je voegt via de app tientallen muziekservices toe. Daarbij zijn bekende zoals Amazon Music, Apple Music, Google Play Music, Spotify, SoundCloud, TuneIn Radio en Qobuz. Maar ook minder bekende zoals 7digital of Tidal.

Bij veel van deze diensten heb je uiteraard wel een betalend abonnement nodig om streaming hardware zoals de Sonos One te kunnen aansluiten.

Sommige diensten kan je een tijd gratis uitproberen, meestal wel na het invullen van je kredietkaartgegevens. En bij de gratis diensten zoals Mixcloud dien je sowieso meestal een account aan te maken.

Tunein Radio is standaard actief. Via die dienst luister je naar duizenden radiostations, ook Belgisch of Nederlandse.

Heb je de Alexa-stembediening geactiveerd dan kan je bijvoorbeeld met een Engels accent tegen de speaker zeggen: "Alexa, play V R T Radio One on Tunein Radio". Vervolgens zal de speaker dit radiostation afspelen. Om het geluid harder te zetten zeg je bijvoorbeeld: "Alexa, volume up" of "Alexa, sound louder".

Geluidskwaliteit

Door de One aan een ander exemplaar in dezelfde kamer te koppelen, creëer je een stereopaar. Je koppelt ze via de Sonos-app, waarbij je via een druk op de knop achteraan aangeeft welk de linkerspeaker van het paar is.

De Sonos One speelt luid, zoveel is zeker. Standaard is de loudness-functie ingeschakeld, die je gelukkig via de app kan uitschakelen, want zelfs zonder loudness zijn de bassen meer dan voldoende krachtig. Via de equalizer-functie kan je bassen, hoge tonen en balans wijzigen.

De geluidskwaliteit is, mits een correct eq-instellingen en uitschakeling van de loudness, aanvaardbaar, rekening houdend met de omvang en de prijs van deze draadloze speaker. Het geluid klinkt rijk en vol, maar ietwat troebel en soms hard in subtielere muziekstukken. Pop klinkt beter dan klassiek. Hifi-kwaliteit zouden we het niet durven noemen, maar daarvoor is deze speaker ook niet echt bedoeld. Hi-res audio wordt overigens sowieso niet ondersteund.

Bij Sonos kan je een vloerstandaard (€ 59,99) en een muurbeugel (€ 39,99) voor de One bestellen. Mogelijk klinkt deze speaker iets beter wanneer hij gemonteerd wordt op een standaard.

Conclusie

De Sonos One is een gebruiksvriendelijke draadloze speaker met veel mogelijkheden en ondersteuning voor slimme spraakassistenten (voorlopig helaas nog niet in het Nederlands). De One biedt alle mogelijkheden van en kan geïntegreerd worden in het uitgebreide Sonos Home Sound System, dat bijna vijftig muziekdiensten ondersteund.

Prijs: 229 euro

Bron: www.diskidee.be