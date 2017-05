Review: topmodel smartphones hebben stevig prijskaartje

Een nieuw seizoen, een nieuwe topmodel-smartphone. De zaken moeten immers blijven draaien. Dat is met de nieuwe Samsung Galaxy S8 en S8+ niet anders.

Deze 'unibody', stof- en waterbestendige (volgens IP68) Android-smartphones zijn identiek, op de schermdiagonaal na: 5,8 inch voor de S8 en 6,2 inch voor de S8+. De S8+ is daardoor wat groter, dikker en zwaarder dan de S8: 73,4 mm breed, 159,5 mm hoog en 8,1 mm dik met een gewicht van 173g tegenover 68,1 x 148,9 x 8 mm voor de 155g wegende S8.

Omdat de Quad HD+ (2960 x 1440 pixels)-schermresolutie van beide smartphones identiek is, heeft het scherm van de S8 een hogere pixeldichtheid van 570 ppi (pixels per inch) tegenover 529 ppi voor de S8+. In de praktijk ogen beide schermen even mooi en scherp.

Technische kenmerken

Aan de zijkanten is het met Corning Gorilla Glass 4 beschermde Dual Edge Super Amoled multitouch-aanraakscherm naar de randen toe gebogen. Er zijn nu geen aparte "Edge"-modellen meer, zoals bij de voorgangers Galaxy S6 en S7.

Het gebogen scherm is méér dan een gimmick. Als je over de rand veegt, verschijnt het Edge-menu met daarop pictogrammen voor vaak gebruikte apps of contacten. Je kunt dit menu naar wens configureren, of helemaal uitschakelen.

Ook het Always on Display of AOD is handig. Dat toont waarschuwingen en pictogrammen van populaire apps zonder dat het hoofdscherm ingeschakeld hoeft te worden. Het (helemaal of volgens schema) uitschakelbare AOD verbruikt ongeveer één procent van de accu om de twee uur. Het AOD schakelt zichzelf trouwens uit als je je smartphone in een tas of zak steekt, of wanneer je de smartphone omgekeerd neerlegt.

Er is een filter voor blauw licht die je in- en uitschakelt via het instellingenmenu. Dit kan volgens schema; bovendien kun je de intensiteit van de filter aanpassen. Door deze filter in te schakelen enkele uren voor je gaat slapen, zul je een betere nachtrust hebben.

Ook boven en onder het scherm is er nauwelijks een zichtbare rand. Dat betekent wel dat de fysieke thuisknop verdwenen is. In het midden onderaan zit er in het glas wel nog een drukgevoelige knop waarmee je de smartphone wekt.

Dit kan ook nog altijd met de stroomknop, waarvan je er aan elke zijde één aantreft. Dit maakt bediening met één hand mogelijk voor zowel links- als rechtshandigen, al is de Galaxy S8+ wel erg groot om vlot met één hand te bedienen.

Links is er een volumeknop en onderaan een gewone 3,5mm audio-uitgang, naast de omwisselbare usb 3.1 type c poort die zowel dient om de smartphone op te laden, als gebruikt kan worden voor andere functies, bijvoorbeeld de digitale uitvoer van pcm- en dsd-audio (tot 32 bits pcm en tot dsd64/128) of om via een Displayport-adapter 4K video aan 60 fps weer te geven. Draadloze video-uitvoer via Miracast is bovendien mogelijk tot 1080p aan 30 fps (op voorwaarde dat je speler dit ondersteunt uiteraard).

De vingerafdruksensor verhuisde naar de achterkant en bevindt zich vlak naast de lens van de 12MP fotocamera, wat niet altijd even handig is. Maar je kunt de Galaxy S8/S8+ nog op veel andere manieren ontsluiten: door gezichtherkenning, met een patroon, met een cijfercode en ook via een iris-scan. Dit laatste is heel veilig, maar traag en wellicht alleen nuttig in omgevingen waar beveiliging superbelangrijk is, zoals bij bepaalde overheidsdiensten.

De octacore Samsung Exynos 9 8895 cpu met Mali-G71 MP20 gpu is krachtig genoeg om desktop-achtige prestaties te leveren. Via een optionele dock kun je deze smartphones koppelen aan een groot scherm, toetsenbord en muis. Android 7 en enkele applicaties, zoals de webbrowser, Microsoft Office of specifieke Adobe-programma's draaien dan automatisch in desktop-versie.

Het werkgeheugen is met 4 GB ruim bemeten. Van de opslagruimte van 64 GB rest in de praktijk nog iets meer dan 53 GB, wat je verder kunt uitbreiden tot maximaal 250 GB met behulp van een geheugenkaarjte.

De volledige specificaties vind je op de website van Samsung.

Autonomie

Sinds 'Marshmallow' spaart Android de accu wanneer de smartphone niet wordt gebruikt. Fabrikanten kunnen die speciale "doze" stand niet wijzigen, maar wel hun eigen accuspaarschema's toevoegen, zoals Samsung trouwens doet.

Dankzij de speciale "app standby"-functie, waarbij apps die een tijd niet worden gebruikt automatisch in een diepe slaapstand worden geplaatst, gaat de accu langer mee. Wil je dit voor sommige apps niet, dan kun je ze via het instellingenmenu van Android aan een witte lijst toevoegen.

De Samsung Galaxy S8+ haalt in de Futuremark PCMark Work 2.0 batterijtest een autonomie van 739 minuten.

Prestaties

Dit is de snelst presterende smartphone die we tot op vandaag testten.

Merk Samsung Samsung Samsung Type Galaxy A5 (2017) 32 GB Galaxy A3 (2017) 16 GB Galaxy S8+ 64GB Futuremark 3DMark Ice Storm Unlimited 1.1 (OpenGL ES 2.0 720p) Ice Storm Unlimited score 13657 8669 31856 graphics score 14022 7889 36224 physics score (cpu) 12518 13159 22402 Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 1142 493 4063 graphics score 1041 410 4963 physics score (cpu) 1729 1700 2485 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 812 491 3279 graphics score 707 408 3589 physics score (cpu) 1698 1701 2517 Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 4043 3754 5209 Web Browsing 2.0 Score 4342 4475 5115 Video Editing Score 5104 3834 5062 Writing 2.0 Score 3338 3209 4783 Photo Editing 2.0 Score 5398 5061 7179 Data Manipulation Score 2705 2674 4315 Computer Vision Computer Vision Score 1910 1884 2577 TensorFlow score 541,6 573,4 646,2 Zxing score 73,18 70,36 56,09 Tesseract score 3617 3703,25 1610,75 Storage Storage Score 3767 3834 4585 Internal seq. read MB/s 149,28 165,2 654,23 Internal random read MB/s 15,9 15,75 16,68 Internal seq. write MB/s 56,59 43,31 129,35 Internal random write MB/s 6,27 5 1,145 External seq. read MB/s 141,93 156,73 469,35 Externa random read MB/s 14,59 15,48 16,87 External seq. write MB/s 55,75 43,27 1158,41 External random write MB/s 5,45 4,99 1,54 SQLite read iops 2103 2181 3636 SQLite update iops 400 500 500 SQLite insert iops 68 74 64 SQLite delete iops 125 133 83 Autonomie (screen 50%, wifi on) PCMark (Android) Work 2.0 battery life 694 839 739

Conclusie

De Galaxy S8 en Galaxy S8+ doen hun zeer hoge prijskaartje alle eer aan: ze hebben alle snufjes die je maar wensen kunt, presteren enorm goed en de accu houdt het vrij lang uit. Of je zoveel geld wil uitgeven aan een smartphone, is een heel andere kwestie...

Prijs: de Galaxy S8 kost 799 euro; de Galaxy S8+ kost 899 euro.

