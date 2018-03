Review: tot vier computers bedienen met dezelfde console

Het eerder geteste Input Director is gratis virtuele consolesoftware voor Windows waarmee je verschillende computers, die elk hun eigen scherm(en) hebben, met behulp van één toetsenbord en muis bestuurt.

Microsoft Mouse w/o Borders doet hetzelfde, maar is beperkt tot maximaal vier computers. Het is vooral eenvoudiger en sneller te installeren dan Input Director.

Mouse without Borders werkt met alle versies van Windows en ondersteunt de uitwisseling van bestanden, media, tekst en schermafdrukken met sleepbewegingen tussen de aangesloten pc's.

Installatie

De installatie is heel eenvoudig. Op de eerste computer klik je 'NO' in het eerste dialoogvenster. Dan verschijnt een tweede venster met een beveiligingscode en een machinenaam. Start de installatie vervolgens op een twee computer, klik 'YES' in het eerste dialoogvenster en vul in het daaropvolgende venster de informatie van de eerste pc in.

Selecteer vervolgens 'LINK' om beide computers te verbinden. Heeft de computer meerdere ip-netwerken dan probeert de software ze één voor één uit tot er een verbinding tot stand komt met de master-console.

De eenvoudige interface toont de actieve computers, de beveiligingssleutel en het gekozen netwerk. Via 'Other Options' configureer je een beperkt aantal opties, zoals een muiscursor die doorlust, of sneltoetsen voor allerlei functies.

De mogelijkheden zijn veel minder uitgebreid dan bij Input Director, maar het programma wordt wel vaak bijgewerkt. De recentste versie van 19 februari die je hier downloadt verbetert enkele bugs, maar voegt ook nieuwe functies toe, zoals ondersteuning voor ipv6-netwerken, verbeterde werking van het gezamenlijke klembord en een soepelere werking van de muis als het Windows-scherm geschaald is tot meer dan honderd procent ('custom dpi').

Praktijk

Deze eenvoudige virtuele Windows-console moet het vooral hebben van zijn gebruiksvriendelijkheid en snelle inzetbaarheid. Elke computer kan een meester of slaaf zijn in het gecreëerde 'peer-to-peer'-netwerkje van maximaal vier computers. De eigen muis en/of toetsenbord van elke pc werkt op alle aangesloten pc's.

Ook over een draadloze verbinding werkte bij ons alles zonder haperingen, al raadt de maker aan om de software alleen met een vaste netwerkverbinding te gebruiken.

Een tweede of derde computer voeg je simpelweg toe door de compacte software te installeren en de beveiligingscode van de eerste pc in te vullen. Door de pictogrammen te verslepen zet je ze in de juiste volgorde voor een logische muis-'flow'.

Het gemeenschappelijke klembord heeft enkele beperkingen; zo is de bestandsgrootte beperkt tot 100MB en één bestand tegelijkertijd. Kopiëren en verslepen van bestanden is eveneens beperkt tot één folder of bestand; meerdere bestanden of folders dient men eerst te zippen.

De consoleverbinding is versleuteld, maar op welke manier en hoe sterk blijft onduidelijk. Ten slotte mogen de computernamen niet langer zijn dan zestien tekens, want anders werkt het klembord niet.

Conclusie

Input Director biedt méér mogelijkheden dan Mouse without Borders, maar is wat moeilijker te configureren. Voor occasioneel gebruik is Mouse w/o Borders een perfecte oplossing wanneer je meerdere computers wil bedienen met dezelfde consoloe.

Prijs: gratis

Bron: www.diskidee.be