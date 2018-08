Review: vederlichte laptop met aanraakscherm

De Acer Swift 5 Pro heeft een chassis van lichte en toch stevige magnesium-lithiumlegering en daardoor weegt de 14-inch laptop nauwelijks één kilogram. Dat maakt deze compacte notebook met afmetingen van 329 x 228 x 14,9 mm - even dun als, maar iets breder en langer dan een Apple MacBook Pro - zeer draagbaar.

De donkerblauwe kleur van het chassis met champagnekleurig schermscharnier waar het 14-inch full hd aanraakscherm 180° graden rond draait zodat je het plat op een werkvlak kunt leggen, oogt bovendien erg stijlvol.

Het scherm is van goede kwaliteit, maar vertoont wel een gelige schijn in witte kleurvlakken. We vonden geen instelling om het wit witter te maken.

Uitrusting

Intern heeft de Acer Swift 5 Pro een quad-core Intel Core i5-8250U processor van de 8ste generatie ('Kaby Lake R'). Dat zijn Intel's eerste mobiele processoren met vier processorkernen, acht threads en geïntegreerde Intel UHD Grapics.

Dit zorgt voor lichtjes betere prestaties tegenover de 7de generatie mobiele processoren, bij een gelijk gebleven laag stroomverbruik en beperkte warmteafgifte van maximaal circa 15 tdp ('thermal design power').

Het werkgeheugen van 8 GB kan men uitbreiden tot maximaal 16 GB. De door ons geteste versie heeft een Intel m.2 nvme ssd van 256 GB, met nog 189 GB vrije ruimte vlak na de ingebruikname. Er is ook een 150 euro duurder model met een ssd van 512 GB.

Opvallende eigenschappen voor zijn prijsklasse zijn de vingerafdruksensor rechts van het aanraakvlak, Windows Hello-authenticatiecompatibiliteit en het achtergrondverlichte 'chicklet'-toetsenbord met kleine, maar volwaardige cursor- en PgUp/PgDn-toetsen. De End-, Home-, Brk- en Ins-toetsen vergen wel het gelijktijdige gebruik van de Fn-toets links naast de Windows-toets.

Aanrakvlak, spatietoets en polssteunen zijn comfortabel groot. De bovenste rij met functietoetsen is wel klein. Maar de andere toetsen zijn groot genoeg om er vlot met tien vingers op te typen.

Deze laptop heeft drie usb 3.1 gen 1 (5 Gbit/s) aansluitingen, waarvan één kleine Type-C. Een volwaardige hdmi-uitgang is ook van de partij, maar een geheugenkaartlezer ontbreekt.

Prestaties

Acer vermeldt een accuduur tot dertien uur. Dat lijkt ons optimistisch. In de PC Mark 8 Work 2.0 Battery benchmark haalt deze laptop een respectabele, maar niet uitzonderlijke 273 minuten. In de praktijk zal je al blij zijn met negen uur autonomie tijdens gewoon kantoorwerk, wat op zich niet slecht is. Voor de rest zijn de prestaties bovengemiddeld goed voor deze prijsklasse.

Acer Swift 5 Pro SF514-52TP (-58EQ) (NX.H0DEH.001) (i5-256-8G) 14" (2018) Toshiba Portégé X30E-E-10D 13,3" (i5-256-8G) (2018) Microsoft Surface Laptop 13,5" (i5-256-8G) (2017) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 203 300 308 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 273 405 351 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 2869 2285 3132 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 4067 3319 4037 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 3222 3306 4096 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4992 4940 4986 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 292,77 220,57 285,25 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 7825 7305 6245 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 4463 4033 3893

Conclusie

De Acer Swift 5 Pro is erg licht, met een elegant design. Deze laptop is ruim voorzien van poorten en heeft een verlicht toetsenbord. Prestaties zijn goed. Voor dit geld ga je niet eenvoudig een laptop met vergelijkbare mogelijkheden vinden.

Prijs: 1.051 euro

Bron: www.diskidee.be