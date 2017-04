Review: veel opslagruimte in de palm van je hand

Seagate's Backup Plus assortiment externe hdd's bestaat ondertussen uit vier varianten: Slim, de eerder geteste Fast, Ultra Slim en de hier geteste Portable of draagbare harde schijf.

Technische kenmerken

De Seagate 5TB Backup Plus Portable usb 3.0 drive (STDR5000200) heeft dezelfde kleine omvang als de vorig jaar gelanceerde 4 TB versie, maar biedt dus nog iets meer capaciteit. Het schijfje meet 114,5 x 78 x 20,5 mm en weegt 247 gram.

Dit relatief kleine formaat is mogelijk dankzij de interne 2,5-inch Seagate Barracuda 5 TB drive. Die kleine harde schijf heeft 'platters' (magnetische schijven) van elk 1 TB.

Voor alle duidelijkheid: na formattering in exFAT-formaat blijft er nog 4,54 TB effectieve opslagruimte over, dus iets minder dan de opgegeven brutocapaciteit. Toch is dit voldoende om ongeveer een miljoen foto's, 1.250.000 muzieknummers of zeshonderd uur aan HD-films op te slaan.

De Seagate 5TB Backup Plus Portable drive is verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, blauw, rood en zilver. Het gekleurde dekplaatje is vervaardigd van (erg dun) aluminium, maar de rest van het kastje bestaat gewoon uit zwart of grijs plastic. Heel erg stevig voelt het allemaal niet aan...

puters (PC en Mac), maar ook van bestanden op sociale media. En door het installeren van de gratis Seagate Mobile Backup app, kan je alle foto's en video's op je smartphone naar de schijf of de cloud back-uppen. Voor nadere informatie over de werking van de software, verwijzen we je naar de eerdere test van de Seagate Backup Plus Fast.

De schijf is plug-and-play voor recente versies van Mac en PC: gewoon de korte usb 3.0-kabel insteken en je kunt direct aan de slag.

Prestaties

We testten de prestaties van de schijf met Pardale v2.97 op een Windows 10 Pro desktop-pc met Intel Core i5-4570T cpu, 8 GB ram en Intel 8 Series/C220 usb 3.0 chipset. De sequentiële leessnelheid is gemiddeld 131,9 MByte/sec; de schrijfsnelheid bedraagt gemiddeld 124,1 MByte/sec. De random qd32 snelheid is 1220,8 iops (input/output operaties per seconde) voor schrijven en 97,8 iops voor lezen.

De eerder geteste, oudere 4 TB Seagate Backup Plus Fast, die ongeveer dezelfde omvang heeft, maar intern wel twee 2,5 hdd's van elk 2 TB in een raid0-configuratie bevat, doet het nog altijd beter in de sequentiële benchmarks. Dit blijft voor wat bestandstoegang betreft met voorsprong de snelste mobiele hdd die we ooit testten. Zijn sequentiële leessnelheid is gemiddeld 161,8 MByte/sec; zijn schrijfsnelheid bedraagt gemiddeld 221,2 MByte/sec (!!). De random qd32 prestaties van de Seagate Backup Plus Fast liggen wel lager: 629,4 iops voor schrijven en 120,1 iops voor lezen. Maar dat is alleen van belang mocht je deze schijf vooral voor databasetoepassingen willen gebruiken, iets wat voor een draagbare hdd niet echt een normaal gebruiksprofiel is.

Conclusie

De Seagate 5TB Backup Plus Portable drive presteert redelijk goed, maar moet het vooral hebben van zijn enorme capaciteit in een kleine verpakking. Het schijfje is plat en licht genoeg om overal met je mee te nemen.

Gemiddelde straatprijs: 229 euro

Bron: www.diskidee.be