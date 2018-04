Review: veilig online back-ups maken

IDrive Inc. is een Californische softwareleverancier waarvan de voorgeschiedenis teruggaat tot 1995, dus nog vóór het internettijdperk. Het vormde zich om van een leverancier van 'gewone' back-upsoftware tot één van de grootste Amerikaanse online back-upbedrijven.

Idrive Online Backup is overal ter wereld bruikbaar en biedt zeker voor persoonlijk en kleinzakelijk gebruik bepaalde voordelen.

Mogelijkheden

Zo is het Personal-abonnement aan één log-in gebonden, maar daarmee stel je wel een onbeperkt aantal apparaten veilig. Deze back-ups zijn centraal te beheren, waarbij je bijvoorbeeld een bestand of folder van één apparaat herstelt op een ander apparaat.

Een en ander werkt bovendien cross-platform voor Windows, Mac OS, Linux, iOS en Android. Bovendien is de Idrive-clientsoftware ook beschikbaar voor bepaalde nas-besturingssystemen zoals die van Qnap (QTS) en Synology (DSM).

Een image back-up van een volledige drive is eveneens mogelijk. Verder is er een synchronisatiefunctie, waarbij je één folder configureert als een persoonlijke cloud à la Dropbox of Onedrive, van waaruit je eenvoudig bestanden deelt met sociale netwerken of andere gebruikers om er samen aan te werken.

Waar de persoonlijke versie data kan back-uppen van allerlei sociale netwerken en online opslagsystemen zoals Google Drive en Microsoft OneDrive/Office365, kan de zakelijke variant ook gebruikt worden voor het back-uppen van verschillende soorten lokale serversystemen.

Het belangrijkste nadeel voor Europese gebruikers is het gebruik van Amerikaanse datacentra. Niettemin is alle data beschermd met aes-256 encryptie, waarbij de persoonlijke sleutel niet bewaard wordt op de servers van het bedrijf.

De transmissie van de aan de bron versleutelde gegevens gebeurt uiteraard via veilige ssl/tls-verbindingen. De Amerikaanse dataservers lijken ons dus veeleer een theoretisch nadeel.

Verder zijn enkele innovatieve features niet beschikbaar voor Europese gebruikers, zoals de mogelijkheid om tot driemaal per jaar gratis een fysiek medium ('Idrive Express') met maximaal 3 TB data op te sturen, dat dan kosteloos in de back-upcloud worden geplaatst.

Voor zakelijke gebruikers is een veel uitgebreidere vergelijkbare dienst beschikbaar in de vorm van iDrive BMR for Business. Maar dit bestaat vooralsnog dus alleen voor gebruikers in de V.S.

Eveneens alleen in Amerika verkrijgbaar is de IDrive One, een draadloze back-upschijf voor snellere lokale back-ups in combinatie met de per definitie tragere cloudback-ups.

Dit hardware-apparaat kan worden beschouwd als een persoonlijke, draagbare cloud met een capaciteit tot 2 TB.

Praktijk

De web- en Windows-interfaces zijn vrijwel identiek, terwijl de mobiele app daar inzake design nog wat op achterloopt. De interface heeft een klassieke menustructuur, met menu's aan de linkerkant, informatie bovenaan en details in het midden.

Met alle clients kan men vanop alle platformen veilig aan alle back-ups en dus aan alle bestanden. Deze kan men herstellen naar de originele of een willekeurige locatie.

Optioneel back-up je de gegevens ook naar een lokaal apparaat, zoals een nas. Met behulp van de zoekfunctie vind je een bestand snel terug.

Back-ups kan men uiteraard op alle traditionele manieren inplannen, maar ook semipermanente back-ups zijn mogelijk. iDrive kan namelijk op gezette tijden verifiëren of er bestanden gewijzigd zijn in een bestaande back-up en deze automatisch naar de cloud sturen.

Herstellen ("restoren") kan tot op folder- en bestandsniveau, waarbij teruggaan in de tijd mogelijk is om oudere versies te herstellen.

De Windows-client kan de computer uit sluimer- en slaapstand halen om een ingeplande back-up te maken en automatisch weer uitzetten wanneer de back-up klaar is.

Conclusie

iDrive is goedkoper dan de eerder geteste on-line back-upoplossingen van Acronis en Dell. De Amerikaanse basis kan voor professioneel gebruik een nadeel zijn, maar voor de gewone consument maakt het wellicht weinig uit: alle gegevens worden sowieso sterk geëncrypteerd, zonder dat je persoonlijke encryptiesleutel bewaard wordt op de servers van iDrive. Je kunt iDrive trouwens gratis uitproberen met 5 GB opslagruimte.

Adviesprijs: 5 GB gratis; ca. 44 euro per jaar, maximaal 2 TB, één gebruiker, onbeperkt aantal apparaten. Degressieve prijzen voor meer storage, meer gebruikers of grotere vooruitbetaling.

Bron: www.diskidee.be