Review: vijfde generatie Surface Pro heeft fors prijskaartje

Volgens marktonderzoeker IDC zullen er tot 2021 op jaarbasis 14,3 procent méér tablets met verwijderbaar toetsenbord worden verkocht. Die markt van "detachables" of 2-in-1's is de enige die nog groeit in de computermarkt; gewone tablets gaan erop achteruit en desktops en laptops stagneren.

Misschien is dat de reden dat Microsoft na twee jaar nog eens uitpakt met een nieuwe tablet met verwijderbaar toetsenbord. De nieuwe Surface Pro lijkt uiterlijk helemaal op de vierde generatie Surface Pro 4 uit 2015, maar draagt geen nummer meer: het is voortaan gewoon "Surface Pro", of "nieuwe Surface Pro", of "Surface Pro 2017" ...

Kenmerken

Aan het 12,3-inch PixelSense-aanraakscherm wijzigde niets tegenover de Surface Pro 4. Het heeft een pixeldichtheid van 267 ppi (2736 x 1824 pixels in een 3:2 schermverhouding). Dat is 24 procent méér scherpte dan bij de derde generatie en dat verschil zie je echt. De hoge resolutie resulteert wel in kleinere schermletters, reden waarom de Windows 10-resolutie standaard op 200% is ingesteld.

De nieuwe Surface Pro wordt overigens direct geleverd met de Windows 10 Creators Update, zodat hij snel gebruiksklaar is. (Maar vanaf medio oktober zal je toch weer tijdens de installatie een grote update moeten downloaden, want dan verschijnt alweer de volgende update van Windows 10, de Fall Creators Update, met ondersteuning voor 'mixed-reality headsets'.)

Het zilverkleurige magnesium chassis blijft behouden en de 'kickstand' of verplaatsbare klep waarmee je de tablet rechtop zet, blijft traploos regelbaar. Daardoor plaats je het schermgedeelte in elke gewenste schuine positie. De tablet kun je voortaan nog iets platter gebruiken, dankzij de 'Studio Mode' van 165 graden, die bedoeld is voor gebruik met de apart verkrijgbare pen.

Het optionele, maar eigenlijk onmisbare Signature Type Cover-toetsenbord klikt snel en eenvoudig magnetisch vast aan de onderkant van de tablet. Dat gebeurt met een knikje, zodat het dichter tegen het scherm aanleunt dan bij het toetsenbord van de tweede generatie van de Surface Pro en ook vanzelf een beetje schuin staat. Dit 'chicklet'-toetsenbord typt vlot, maar de kwaliteit steekt bleek af bij die van een 'gewoon' laptoptoetsenbord.

Het toetsenbord is wel verlicht, maar de vingerafdruksensor van het 4de-generatietoetsenbord is verdwenen. In plaats daarvan kun je nu de webcams op de voor- en achterzijde gebruiken om in te loggen via Windows 10 Hello-authenticatie. Het toetsenbord voegt 310 g toe aan het gewicht van de tablet, die nog iets lichter weegt dan de vierde generatie (770 g voor de door ons geteste Core i5-versie).

Bij de Surface Pro 4 werd standaard een actieve Bluetooth-stylus meegeleverd. Voortaan is dat een optioneel extra, maar de nieuwe Surface Pen heeft wel vier keer méér drukniveaus (4.096 in totaal) en werkt dus veel preciezer dan voorheen. De AAA-batterij is voldoende voor een pen-autonomie van één jaar.

De nieuwe Surface Pro is verkrijgbaar met drie verschillende 7de generatie Intel Core-cpu's. De versie met mobiele Intel Core i7-7660U heeft nog een ventilator, maar bij de door ons geteste versie met Core i5-7300U ontbreekt die, net zoals bij de variant met Core m3-7Y30. Deze beide uitvoeringen werken dus écht fluisterstil.

De aansluitingen zijn beperkt tot één usb 3.0 type-a poort en één mini-DisplayPort. Het is een beetje raar dat Microsoft nog altijd geen usb type-c-, laat staan een Thunderbolt-poort inbouwde.

Je kunt het beperkt aantal aansluitingen wel uitbreiden met een optioneel Surface-basisstation dat voorzien is van drie usb 3.0-poorten, twee usb 2.0-poorten, een Gigabit Ethernet-poort, een 3,5mm audio in-/uitgang, een mini-DisplayPort-videouitgang en een sleuf voor een beveiligingsvergrendeling.

De accu is efficiënter dan bij de vorige generatie en gaat volgens Microsoft tot 13,5 uur mee.

Prestaties

De Surface Pro 2017 presteert met dezelfde processor en hetzelfde geheugen iets, maar niet dramatisch véél sneller dan de twee jaar oudere Surface Pro 4.

De gewogen DiskIdee-prestatiescore van de nieuwe Surface Pro is 60/100, tegenover 58/100 voor zijn voorganger. De autonomie van de accu is wel flink verbeterd, maar de algemene prestatie en in het bijzonder de grafische prestaties verschillen nauwelijks.

Surface Pro 2017 (2017) Surface Pro 4 (2015) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 276 215 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 349 272 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 2748 2680 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3550 3545 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4099 3452 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4998 4977 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 291,11 279,77 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 5406 5687 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 3590 3560

Prijs

We zien die tendens nog bij andere merken: draagbare computers worden steeds duurder, bijna op het belachelijke af. Zie ook onze recente testen van de Lenovo Yoga 910 en HP EliteBook x360 1030 G2.

Een volledige uitgeruste nieuwe Surface Pro 2017 Model 1796 zoals door ons getest (Intel i5 / 256 GB storage / 8 GB ram / Type Cover / Stylus) kost 1.738,98 euro inclusief btw!

De goedkoopste, maar veel tragere versie met Intel m3 met 4 GB ram en 128 GB storage kost 1.238,98 euro.

De duurste variant met Intel Core i7, 16 GB ram en 1 TB NVMe ssd kost - schrik niet - 3.388,98 euro.

Wil je ook nog een Microsoft Surface Dock? Voeg dan nog 229,99 euro aan het prijskaartje toe. En dit is gerekend zonder de nochtans in België wettelijk verplichte garantie van twee jaar. Daar betaal je nog eens 149 euro extra voor.

Conclusie

De nog steeds erg stijlvolle Surface Pro werd in zijn 2017-uitvoering niet veel sneller, maar wel veel duurder dan het model van twee jaar geleden. Heb je de vierde generatie dan is er zeker geen reden om te upgraden.

