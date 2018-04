Review: virtuele console ondersteunt diverse besturingssystemen

Virtuele consolesoftware zoals Synergy is bedoeld om verschillende computers, die elk hun eigen scherm(en) hebben, met één toetsenbord en muis te bedienen. Het scherm wordt daarbij niet gedeeld, zoals dat bij een remote desktop of control-oplossing wél het geval is.Dit soort hulpprogramma's zijn ongeschikt voor het op afstand bedienen van hardware die niet in het gezichtsveld van de gebruiker staat. De software gaat ervan uit dat alles zich in dezelfde werkruimte bevindt en zichtbaar is voor de gebruiker

Virtuele consoles zijn vooral interessant voor programmeurs, multimediawerkers, kantoorwerkers en iedereen die voor haar of zijn taken niet genoeg heeft aan één fysieke computer.

De geschiedenis van Synergy gaat terug tot eind 1996, toen werknemers van Cosmo Software, een dochterbedrijf van SGI (Silicon Graphics Inc.), CosomoSynergy schreven. Dat was een software-alternatief voor dure mechanische switches, zodat werknemers bij SGI Irix-werkstations en Windows-pc's met één toetsenbord en muis konden bedienen.

Synergy als vrije-softwareproject dateert van 2001. Toen werkte het alleen met X Windows System. Later kwamen er versies voor Windows en andere besturingssystemen.

In 2012 werd het overgedragen aan het bedrijf Symless Ltd. dat sindsdien een commerciële variant uitbrengt. De vrije versie is niettemin nog steeds verkrijgbaar als versie 1. De commerciële variant heet Synergy 2. Daarvan bestaat geen probeerversie, maar door eerst Synergy 1 uit te proberen krijg je toch een aardig idee van de functionaliteit.

Mogelijkheden

Synergy is zeer interessant omdat het op verschillende platformen werkt, niet alleen Windows, maar ook Mac OS X en Ubuntu/Debian en dit zowel in 32- als 64-bit versies. Het is ook beschikbaar als Linux rpm. Het ondersteunt veel talen, waaronder ook Nederlands.

Hetzelfde installatiepakket dient op elk platform voor de server- en client-installaties. Als je geen licentie-informatie invult, wordt automatisch de gratis versie geïnstalleerd, maar de software zet er je wel meerdere keren toe aan om voor een licentie te betalen.

Klik je dat allemaal weg dan gaat de installatie voort en kan je de software gewoon gebruiken.

Synergy werkt standaard via ip-poort 24800, maar dit kan je in het instellingenmenu in iets anders wijzigen.

Clients verbinden zich automatisch met de server op voorwaarde dat Apple Bonjour geïnstalleerd en actief is (indien niet, vraagt het installatiepakket of je dit zero-configuratieprotocol wil installeren). Is dit niet het geval dan configureer je de ip-adressen handmatig.

Met de gratis versie kan je klembordinformatie uitwisselen, maar geen bestanden. De commerciële variant slaagt daar wel in, zelfs tussen verschillende besturingssystemen.

Wil je een ssl-versleutelde netwerkverbinding dan kan dat alleen met de commerciële versies. Sleutelbeheer is alleen beschikbaar met de Pro-versie. Er is ook een Enterprise-versie die centraal beheerd en via een api geïntegreerd kan worden met andere software.

Synergy 1, de vrije software-variant, werkt op Windows x86/x64; Mac OS X; Ubuntu/Debian x86_64 & i686; RPM x86_64; RPM i686. Oudere versies werken met oudere besturingssystemen zoals macOS Sierra of Debian armv6l.

Synergy 2, de commerciële variant, werkt met recente versies van Windows, Mac OS X en Linux.

Praktijk

De vrije versie bevat geen hulpinformatie en de documentatie is beperkt. Op het eerste zicht kan het moeilijk lijken om Synergy aan de praat te krijgen. De truc is om in de serverconfiguratie bij 'Screen and links' alle clients te definiëren met de naam zoals je die in de client configureert.

Die naam dien je exact te typen in de server, want anders weigert die de verbinding en toont dan een onduidelijke foutboodschap in het 'Log'-venster.

Je plaatst de pictogrammen van de clients in de juiste volgorde, voor een correcte cursorbeweging over alle aangesloten systemen heen. Je verbindt maximaal vijftien clients met één server, maar dit kunnen dus wel clients met verschillende besturingssystemen door elkaar zijn.

Ook bij een draadloze netwerverbinding bewoog de cursor vlot tussen alle aangesloten schermen. Wel is er geen mechanisme om vlot de focus terug te vinden; af en toe waren we onze muiscursor even kwijt.

Conclusie

Het belangrijkste verkoopargument voor Synergy is de mogelijkheid om ook een Linux en een Mac in het peer-to-peernetwerk op te nemen. Heb je die ondersteuning voor meerdere platformen nodig, dan is het een interessant alternatief voor de eerder geteste virtuele console-programma's ShareMouse, Input Director en Microsoft Mouse w/o Borders.

Prijs: vrije softwareversie is volledig gratis. Synergy 2 kost eenmalig $19 voor de basisversie en $49 voor de Pro-versie. Prijs van de Enterprise-versie op aanvraag verkrijgbaar.

Bron: www.diskidee.be