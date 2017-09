Review: wi-fi repeater met externe antennes

De TP-Link AC1750 Wi-Fi Range Extender RE450 ziet er stijlvol uit in ivoorwitte uitvoering, maar dit is een vrij groot uitgevallen 450+1300 Mbit/s AC1750 repeater, ook al omwille van de drie externe antennes: twee antennes die aan de zijkanten opklappen en één antenne die achteraan via een duimknop in het midden uit het apparaat schuift. Met die antennes kun je de draadloze dekking zo optimaal mogelijk regelen.

Werking

De grote wps-knop op de voorkant is omcirkeld door een led-ring die blauw brandt wanneer er een goede verbinding is, rood wanneer de verbinding matig is en uitgeschakeld is wanneer er geen verbinding is met een router.

Onder de wps-knop zijn er nog drie status-leds voor beide wifi-frequenties en stroom. De leds schakel je door middel van een knop op de zijkant overigens snel uit.

Met een andere knop schakel je de repeater zelf uit. Aan de andere kant van het apparaat is er een gigabit ethernetpoort.

Verbinding via wps activeert maar één wifi-frequentie; de andere dien je manueel te configureren, of via een Quick Setup-wizard die je echter manueel moet activeren.

In beide gevallen gebruik je de verstek-inlog om het webbeheer te openen. Onveilig is dat TP-Link de gebruiker niet verplicht om het fabriekswachtwoord te wijzigen wanneer hij of zij direct het ip-adres van het beheer opent. Gebeurt de initiële configuratie via de manuele installatieprocedure dan vraagt men de gebruiker wel om het standaard wachtwoord te veranderen.

Standaard is "seamless roaming" ingeschakeld en krijg het verlengde wifi-signaal dus hetzelfde ssid en wachtwoord als de router.

De firmware kan alleen manueel geüpdated worden. Ook verliest de repeater dan zijn configuratie. Dat kan beter!

Standaard gebruikt deze stekker de "Concurrent mode" en communiceert in beide Wi-Fi frequenties met jouw router.

Je kunt dit desgewenst wijzigen in "High Speed Mode" 1 of 2. Modus 1 is een 2,4GHz verbinding tussen stekker en router en een 5GHz verbinding voor clients. Modus 2 doet het omgekeerde: 5GHz tussen stekker en router en 2,4GHz voor clients. Alleen in heel specifieke situaties is het blijkens onze testen nuttig om de "Concurrent mode" te wijzigen.

Prestaties

We testen met behulp van IPerf 3. Met deze software meten we de doorvoersnelheid in de twee wifi-frequenties (2,4 en 5 GHz). We voeren twee snelheidstesten van elk dertig seconden uit met tien parallelle datastromen in de zend- en ontvangstrichting, waarbij we de resultaten van de allereerste seconde negeren (om zo opstartafwijkingen uit te sluiten).

We testen de gemiddelde 2,4 GHz- en 5 GHz-wifi-snelheid met een Android 7 Nexus 9 tablet met Broadcom BCM4354XKUBG wifi-chip. We testen de repeaters telkens op dezelfde locatie. Het draadloze signaal van de router is op die locatie marginaal en moet niet alleen de afstand, maar ook twee stenen muren overbruggen. Zonder repeater is het draadloze signaal op die locatie praktisch onbruikbaar.

In deze test haalt de TP-Link AC1750 Wi-Fi Range Extender RE450 een gemiddelde doorvoersnelheid van 113 Mbit/s in de 5 GHz wifi-frequentie. Dat is een goede prestatie. In de 2,4 GHz frequentie zakt de gemeten doorvoersnelheid naar gemiddeld een matige 18,6 Mbit/s.

Het bereik is dankzij de drie externe antennes wel goed. Alleen de D-Link Wireless AC750 Dual Band Range Extender en de Linksys RE7000 Max-Stream AC1900+ Wi-Fi Range Extender deden het inzake bereik ooit beter in onze benchmarks.

Conclusie

De TP-Link AC1750 Wi-Fi Range Extender RE450 heeft een goed bereik en presteert goed in de 5 GHw wifi-frequentie. In de 2,4 GHz frequentie vallen de prestaties echter tegen.

Gemiddelde prijs: 72 euro

Bron: www.diskidee.be