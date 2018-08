Review: Windows-tablet voor grafische professionals

Met het 14-inch HP Zbook X2 G4 Detachable Workstation werk je in creatieve applicaties zoals Adobe Photoshop, Illustrator en andere Creative Cloud-apps in hoge resolutie, waarbij je tevens een meegeleverde stylus kan gebruiken. Je gebruikt dit werkstation als tablet of als laptop met het meegeleverde, verlichte Bluetooth-toetsenbord.

Veel kracht (waaronder een aparte gpu van Nvidia) in een relatief compacte verpakking kost uiteraard geld. Veel geld: de goedkoopste versie van het HP Zbook X2 G4 Detachable Workstation kost al 3.505 euro. Voor de door ons geteste variant (2ZC13EA) betaal je 3.870,79 euro. HP geeft je voor dat geld wel drie jaar garantie.

Uitrusting

De door ons geteste 2ZC13EA-versie van het HP Zbook X2 G4 Detachable Workstation heeft een 8ste-generatie Intel Core i7-8650U processor met vier processorkernen, acht 'threads' en een maximale kloksnelheid van 4,2 GHz.

De twee so-dimm geheugensleuven zijn gevuld met het maximum van 32 GB DDR4-2133 MHz ram. De opslagruimte wordt verzorgd door een 1 TB M.2 PCIe NVMe-SSD van Toshiba waarop vlak na de ingebruikname nog 874 GB vrij is.

De gpu is een krachtige Nvidia Quadro M620 met 2 GB eigen GDDR5 videogeheugen (vram).

Het ontspiegelde, 14-inch HP DreamColor aanraakscherm heeft een 4K-resolutie van 3.840 x 2.160 pixels. 'DreamColor' is de benaming voor de professionele, 'kleur-kritische' pc-schermen van HP die alle kleuren van het Adobe RGB-spectrum natuurgetrouw weergeven (10-bit kleuren).

Het verlichte toetsenbord met groot aanraakvlak werkt via Bluetooth en kan je naar keuze aan de tablet vastklikken, of los gebruiken. Vastgeklikt kan je de tablet rechtzetten op een werkvlak met behulp van de geïntegreerde beugel die achteraan in de tablet verdwijnt wanneer je hem niet nodig hebt.

Links en rechts van het tabletscherm zitten tweemaal zes sneltoetsen die je vrij kan definiëren om bijvoorbeeld snel allerlei functies in Adobe-applicaties uit te voeren. (HP spreekt in zijn documentatie over achttien sneltoetsen, maar wij telden er twaalf.)

Een batterijloze stylus wordt meegeleverd. Die gebruikt Wacom EMR (electro-magnetic resonance)-technologie voor een zo natuurlijk mogelijke schrijf- en tekenervaring, ook dankzij de 4.096 ondersteunde drukpunten.

Dit tablet-werkstation is voorzien van drie usb 3.1-poorten, waarvan twee met Thunderbolt 3-functionaliteit. Een hdmi-poort is ook van de partij. In 'docked'-modus kan deze tablet twee additionele 4K-schermen aandrijven of in totaal vijf 'gewone' schermen.

Het fully-machined, aluminum en die-cast magnesium body voldoet aan de MIL-STD 810G-standaarden en kan dus tegen een stoot. Een actief koelsysteem met twee ventilatoren voert de warmte van de processoren af.

Dit is geen kleine of lichte tablet. Zonder toetsenbord is het apparaat bijna 36,5 cm breed, iets meer dan 22 cm hoog en 1,45 cm dik; het toetsenbord verhoogt de dikte tot 2,03 cm. De tablet alleen weegt 1,67 kg; het toetsenbord verhoogt dit tot 2,17 kg.

De accu houdt het volgens HP tot tien uur uit en is in dertig minuten opnieuw tot de helft opgeladen.

Alle details over het HP Zbook X2 G4 Detachable Workstation vind je op de website van HP.

Praktijk

De omvang en zwaarte van het matzwarte apparaat is het eerste wat opvalt wanneer je het uit de verpakking neemt. Ook de perfecte, zeer stevig ogende hardware-afwerking van zowel tablet als toetsenbord vallen meteen op.

Je kán deze tablet met beide handen vasthouden of op je schoot leggen, maar bij langdurig gebruik is een werkvlak aanbevolen. Dankzij de geïntegreerde, traploze 'kick'-stand zet je de tablet eenvoudig rechtop.

Het Bluetooth-toetsenbord kan onderin vastklikken, maar werkt ook los op enige afstand van de tablet, die op die manier vier gebruiksmogelijkheden heeft: laptop modus (toetsenbord vastgeklikt), detached modus (dus met toetsenbord los), docked modus (met vast verbonden schermen via de hdmi-poort en/of de Thunderbolt-poorten) en tablet modus (los).

De twee ventilatoren van het actieve koelsysteem deden hun werk tijdens onze test fluisterstil, zelfs tijdens de meer belastende benchmarks.

De schermontspiegeling werkt zeer goed, er zijn nauwelijks reflecties zichtbaar, in welke stand je het werkstation ook gebruikt. De schermkwaliteit is goed, met een goede zwart- en kleurweergave.

Het verlichte, van stevig maar dun aluminium vervaardigde toetsenbord laad je apart op via een usb-aansluiting. We vonden nergens terug hoe lang de piepkleine accu meegaat. Het toetsenbord is langs onderen bedekt met zwart stof en beschermt in dichtgeklapte toestand het scherm.

Prestaties

HP Zbook X2 G4 Detachable Workstation (2ZC13EA) (i7-1TB-32G) HP Spectre x360 Convertible 15-ch000nb Home notebook pc(3DL43EA) (i7-512-16G) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 163 368 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 179 418 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3013 3660 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4417 4539 Futuremark PCMark 10 Score 3663 3673 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4966 5038 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 266,5 401,53 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 13104 13581 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 9386 10784

Voor een tablet presteert het HP Zbook X2 G4 Detachable Workstation uitstekend. Met al die kracht is het logisch dat de autonomie niet uitzonderlijk hoog is. In onze benchmarks kwamen we niet hoger uit dan twee à drie uur, wat je in de praktijk mag verdubbelen, maar wat nog altijd veel minder is dan de door HP beloofde tien uur.

Conclusie

We kennen geen Windows-'tablet' die even krachtig is als dit HP Zbook X2 G4 Detachable Workstation. Dit is blijft natuurlijk een prijzig nicheproduct voor grafische professionals, maar als je deze functionaliteit nodig hebt zijn er weinig alternatieven.

Prijs: geteste versie: 3.870,79 euro

Bron: www.diskidee.be