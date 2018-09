Review: zacht geprijsde bolvormige bewakingscamera

IP-bewakingscamera's in bolvorm voor buitengebruik kosten vaak veel geld. Voorbeelden zijn de eerder geteste Foscam FI9928, Axis Companion 360 en Axis P3227-LVE.

Kenmerken

De hier geteste Eminent EM6360 CamLine Pro Dome Outdoor 720p HD IP Camera is veel goedkoper. Niettemin is de body ook gewoon van aluminium gemaakt en bestand tegen vocht en stof volgens de IP66-eisen. Je kan deze camera dus perfect buitenshuis ophangen.

Wel is de resolutie eerder aan de lage kant, namelijk hd-ready met een effectieve resolutie van 1280 x 720 pixels. Dan is digitaal inzoomen in de praktijk moeilijk en gezichten zullen niet altijd duidelijk herkenbaar zijn, tenzij ze vrij dicht bij de camera gefilmd worden. Opnames gebeuren maximaal aan 720p/25fps videoresolutie.

Het ir-licht is van het matrix-type. Die soort infraroodverlichting verlicht in het donker een groter deel van het beeld dan gewone ir-verlichting. Beelden zijn helderder en duidelijker en vertonen minder 'hot spots' door overbelichting. Matrix IR is bovendien tot twintig procent energiezuiniger dan traditionele is-verlichting. Deze camera kan in het donker tot tien meter ver filmen.

Opnames kunnen lokaal worden bewaard op een microsd-geheugenkaartje (niet meegeleverd) of extern op een ftp-server. Daarnaast werkt deze camera ook met de bewakingssoftware van Asustor-, Qnap en Synology-nas'en. Bovendien is de camera compatibel met de onvif 2.1-standaard.

Stroom komt binnen over poe (power over ethernet), zodat één kabel volstaat. Daarnaast wordt ook een splitter meegeleverd waarop de eveneens meegeleverde compacte externe voeding (12V 1A) past.

Overigens wou onze Lancom-switch via de splitter geen stroom leveren aan de EM6360 en waren we verplicht de meegeleverde voeding te gebruiken om hem te kunnen testen. De reden is dat de EM6360 niet 802.3af/at poe, maar passieve poe gebruikt die geen 'handshake' uitwisselt met de switch. Dit betekent dat je moet opletten wat voor soort switch je aansluit, zodat niet het verkeerde voltage wordt doorgegeven aan de camera, met alle gevolgen van dien.

Gedetailleerde technische informatie over de EM6360 en voorbeelden van video-opnames vind je op de website van Eminent.

Ingebruikname

De snelle installatiegids toont in het kort hoe je de camera in gebruik neemt. De volledige handleiding vind je op de support-website van Eminent.

Nadat de EM6360 is aangesloten, scan je de qr-code op de achterkant met de CamLine Pro app voor Android en iOS.

Je logt in met het unieke wachtwoord dat je terugvindt op een kaartje in de verpakking. Windows-gebruikers kunnen hiervoor Eminent CamLine Pro software gebruiken.

Ons beviel de Windows-software veel beter dan de nogal primitieve app, die bijvoorbeeld nog niet honderd procent aangepast is aan tablets.

De camera werkt via ip en heeft ook een ingebouwd webbeheer, de CamLine Pro webGUI. Echter, je kan niet gewoon het ip-adres invullen in de webbrowser maar dient er ook een poortnummer bij in te vullen (in dit geval poortnummer 81, bijvoorbeeld http://127.0.0.1:81). Het juiste poortnummer vind je via de app of de Windows-software.

Beheer

De communicatie tussen de Eminent-apps en de camera gebeurt peer-to-peer via het ingestelde ip-adres.

Beide Eminent-toepassingen werken met pictogrammen waarvan je zelf maar moet verzinnen wat ze betekenen. Bovendien worden ook pictogrammen getoond voor functies die deze camera niet ondersteunt, zoals bijvoorbeeld 'pan and zoom'.

In de uitgebreide handleiding op de supportsite vind je daarover gelukkig meer informatie. Op zich kun je niet veel fout doen door de pictogrammen één voor één uit te proberen en op die manier alle functies te leren kennen. Maar de software zou wat ons betreft toch iets gebruiksvriendelijker mogen zijn.

Beide apps werken wel met meerdere Eminent-camera's, met een maximum van 36 camera's voor de Windows-versie, op voorwaarde dat de computer dit aankan.

Er zijn twee gelijktijdige h264-videostreams beschikbaar, waarvan je de resolutie zelf instelt. De beeldverhouding is echter steeds 16:9.

Praktijk

In de praktijk valt de beeldkwaliteit goed mee, ondanks de relatief lage resolutie. De montage is eenvoudig en je kan de bol in alle richtingen draaien. In de app is het mogelijk het beeld digitaal te draaien of te spiegelen, zodat vrijwel alle positioneringen mogelijk zijn. Door de ondersteuning voor UPnP worden op een daarvoor geschikte router automatisch de juiste poorten opengezet, zodat je de beelden overal via het internet kan bekijken.

Daarnaast is er uiteraard de app, die bij bewegingsdetectie een push-bericht uitstuurt, al werkt dit niet altijd betrouwbaar. De meegeleverde software is van matige kwaliteit, maar de camera werkt wel samen met de meeste nas'en die vaak betere camerabewakingssoftware hebben.

Conclusie

Voor zijn geld is de Eminent EM6360 een goede bewakingscamera voor buitenshuis, met redelijke beeldkwaliteit en een eenvoudige montage.

Prijs: 72 euro

Bron: www.diskidee.be