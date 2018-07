Review:zakelijke laptop met uitstekende autonomie

De Portégé X30E-E-reeks vanToshiba is de opvolger van de vorig jaar gelanceerde X30E-D-reeks. Uiterlijk is er weinig verschil tussen beide series, maar binnenin gebruiken een aantal modellen 8ste generatie Intel Kaby Lake R-chips.

Dat zijn quad-core processoren met acht threads en geïntegreerde Intel UHD Grapics. Vergelijkbare chips van de 7de Kaby Lake-generatie zijn dual-core, met vier threads en Intel HD Graphics. De nieuwe generatie belooft dus lichtjes betere prestaties bij een gelijk gebleven stroomverbruik.

De Toshiba Portégé X30-E bestaat in verschillende uitrustingsniveaus inzake processor, opslagruimte en schermen, voor een prijskaartje dat start aan 1.210 euro voor het basismodel. (Ook de prijs van de nieuwe serie is lichtjes lager dan die van de vorige.)

Design en uitrusting

Wij testten Portégé X30E-E-10D (PT282E) met Intel Core i5-8250U, 8 GB ddr4-2400 ram (uitbreidbaar tot 16 GB), 256 GB Toshiba m.2 sata3 ssd en niet-aanraakgevoelig 13,3-inch 1080p-scherm.

Het slanke ontwerp en lage gewicht bleef gelukkig behouden. Met een gewicht van iets meer dan 1 kg en een dikte van net geen 17 mm is dit een zeer draagbare laptop.

Het magnesium-chassis in de kleur 'Onyx blue' met gouden accenten (namelijk de schermscharnieren aan weerskanten) voelt niettemin stevig aan, al wiebelt het scherm wel vervaarlijk als je er aan de zijkanten op drukt.

Dit 'ToughBody' chassis is versterkt met een interne honingraatstructuur. Deze laptop doorstaat enkele MIL-STD 810G-duurzaamheidstests (temperatuur, stof, shock, gewicht). Toshiba onderstreept de stevigheid van deze lichte laptop met een geld-terug garantie als die binnen de garantietermijn defect gaat.

Deze laptop is op de eerste plaats bedoeld voor zakelijk gebruik. Toshiba bouwde daarom allerlei beveiligingsmechanismen in. Behalve een vingerafdruksensor, die verwerkt is in het aanraakvlak, heeft de Portégé X30 ook een ir-webcam voor Windows Hello en Intel Authenticatie-compatibele gezichtsherkenning.

Het chassis is te dun om er een smartcardlezer in te steken, maar die is wel apart verkrijgbaar.

Ondanks het dunne chassis heeft deze laptop toch een volwaardige hdmi-poort met 4K-videomogelijkheid en een gewone usb 3.0-poort met 'sleep and charge', zodat je een usb-apparaat kunt opladen zelfs als de laptop uitgeschakeld is.

Daarnaast zijn er ook twee kleine Type C Gen 2 usb 3.0-poorten met Thunderbolt 3, die tegelijk dienst doen als oplaadpoort.

Een zeer compacte externe usb-lader wordt meegeleverd. Een geheugenkaartlezer is eveneens van de partij, maar er past alleen een microsd-geheugenkaartje in.

De vingerafdruklezer is overigens verwerkt in het aanraakvlak met klikfunctie en geïntegreerde muisknoppen; dit aanraakvlak heeft bovenaan als extra twee aparte fysieke muisknoppen.

Praktijk

Het verlichte toetsenbord heeft volwaardige, maar erg kleine navigatietoetsen. Dit is nog een van de weinige laptops met een 'AccuPoint'-muiswijzer tussen de g- en h-toetsen.

De chicklet-achtige toetsen van het volwaardige toetsenbord geven een goede tactiele feedback, maar zijn vrij klein en voelen plastic-achtig aan.

Het 13,3-inch full hd-scherm is ontspiegeld en van goede kwaliteit, al hebben witte beelden wel een opvallend gele schijn.

Volgens Toshiba gaat de accu tot 18,5 uur mee. Dat is een ambitieuze bewering, maar feit is dat deze laptop erg goed presteert in de intensieve Futuremark PCMark 8 batterijtesten. De algemene prestaties zijn ook goed.

Fujitsu Notebook Lifebook U748 (i5-256-8G) 14" Toshiba Portégé X30E-E-10D 13,3" (i5-256-8G) (2018 Microsoft Surface Laptop 13,5" (i5-256-8G) (2017) Acer TravelMate X349-G2-M 14" (i5-8GB-256) (2017) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 290 300 308 209 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 291 405 351 257 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 2278 2285 3132 2571 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3579 3319 4037 3339 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4058 3306 4096 3699 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4864 4940 4986 4900 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 161,41 220,57 285,25 193,57 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 7085 7305 6245 6350 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 3882 4033 3893 4025

Conclusie

Deze lichtgewicht zakelijke laptop presteert goed en heeft een uitstekende autonomie.

Prijs: 1.422 euro voor de geteste uitvoering

Bron: www.diskidee.be