Review: zakelijke laptop om naar wens samen te stellen

Fujitsu is als laptopfabrikant bij eindgebruikers minder bekend en richt zich al dertig jaar lang vooral op professionele gebruikers.

Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. De verschillende laptops die het bedrijf levert, gebruiken gemeenschappelijke onderdelen die lange tijd leverbaar blijven.

Fujitsu garandeert vijf jaar leverbaarheid van onderdelen voor zijn zakelijke laptops wanneer deze uit productie worden genomen. In een zakelijke omgeving is dat interessant.

Voor het centraal beheer is het gemeenschappelijke hardwareplatform erg handig. Zo kunnen beheerders hetzelfde bit-image gebruiken voor de volledige Lifebook U-familie. Ook het BIOS is hetzelfde.

Het bedrijf claimt met onafhankelijk onderzoek in de handen verder dat zijn laptops een betrouwbaarheidsscore van 97% halen.

Uitrusting

De Lifebook U-serie is bedoeld voor gebruikers die vaak op zakenreis zijn. Met vergelijkbare specificaties is er ook de P-serie. Het verschil is dat de U-serie een klassieke laptop is met scherm dat 180 graden open plooit, waar het scherm van de P-serie 360 graden plooit, zodat je hem ook als tablet kan gebruiken.

De Lifebooks delen allemaal dezelfde voedingen, waarvan Fujitsu diverse types levert, waaronder ook zeer compacte modellen.

Je kunt deze laptop naar wens laten samenstellen met te veel opties om hier allemaal op te sommen.

Wij testten een versie met 14-inch full hd ips-aanraakscherm, 8ste generatie quad-core 'Kaby Lake R' Intel-Core i5-8350U processor, 8GB ram (uitbreidbaar tot 32GB) en 256GB Micron m.2 sata3 ssd, waarop vlak na de ingebruikname nog 189GB vrije ruimte is. In deze laptop is tevens een 4G/LTE Cat. 6-modem aanwezig.

In het 1,49 kg lichte, 1,9 cm dunne magnesium chassis slaagden de ingenieurs van Fujitsu er toch in om een vga-aansluiting te monteren, naast een volwaardige DisplayPort-uitgang.

Daarnaast heeft deze laptop nog twee type-a en één type-c usb 3.1-poorten. Kers op de taart is een geïntegreerde gigabit-ethernetpoort. In de praktijk kan de klant dit allemaal kiezen.

Het grote, goed aanvoelende toetsenbord heeft volwaardige navigatietoetsen en een opvallend grote enter-toets. Het multitouch-aanrakvlak is wat compacter, maar heeft onderaan wel twee fysieke muistoetsen.

Rechts in de palmsteun zit een kleine PalmSecure 'palm vein sensor' in plaats van een vingerafdruksensor. Dit biedt volgens Fujitsu een veiligere vorm van authenticatie dan een vingerafdruksensor. Bovendien werkt het contactloos: na registratie van de kenmerken van jouw handpalm volstaat het om die boven de sensor te houden om de laptop te ontsluiten.

Windows Hello ondersteunt PalmSecure momenteel nog niet, maar Fujitsu en Microsoft werken wel aan de integratie. Bedrijven die met Windows Hello willen werken, kunnen overigens ook een vingerafdruksensor laten installeren, of gezichtsherkenning gebruiken.

Je stelt de PalmSecure-authenticatie in via de meegeleverde Fujitsu Workplace Protect-applicatie; beheerders kunnen dit met Fujitsu WorkPlace Manager ook centraal doen.

Het handpalmpatroon kan men voor bijkomende beveiliging ook op een smartcard bewaren (tweevoudige authenticatie). Links is er in het chassis een smartcard-reader met rfid gemonteerd; de eveneens aanwezige sdcard-geheugenkaartlezer vind je rechts vooraan.

Alle details over de Lifebook U748 vind je op de website van Fujitsu.

Prestaties

De accu kan je wisselen, een mogelijkheid die de meeste andere zakelijke laptops allang niet meer hebben. Voor deze test leverde Fujitsu een lichte accu mee, reden waarom de autonomiecijfers aan de lage kant zijn. Maar je kan investeren in extra (eventueel zwaardere) accu's. Voor de rest zijn de prestaties goed.

Fujitsu Notebook Lifebook U748 (i5-256-8G) 14" Toshiba Portégé X30E-E-10D 13,3" (i5-256-8G) (2018) Microsoft Surface Laptop 13,5" (i5-256-8G) (2017) Acer TravelMate X349-G2-M 14" (i5-8GB-256) (2017) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 290 300 308 209 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 291 405 351 257 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 2278 2285 3132 2571 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3579 3319 4037 3339 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4058 3306 4096 3699 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4864 4940 4986 4900 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 161,41 220,57 285,25 193,57 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 7085 7305 6245 6350 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 3882 4033 3893 4025

Conclusie

De Fujitsu Lifebook U748 laptop stel je naar wens samen en vervangonderdelen blijven lang beschikbaar. Dat is interessant in een bedrijfsomgeving. Dat geldt ook voor het gemeenschappelijke hardwareplatform van de diverse modellen en de vele beveiligingsopties. Dit is verder een van de weinig laptops op de markt met nog een gigabit ethernet-poort en een wisselbare accu.

Prijs: 1.500 euro voor de geteste uitvoering

Bron: www.diskidee.be